Поддерживаем идеи коллег — финансовый гороскоп на 16 октября

Наш гороскоп поможет вам лучше понять, как воспользоваться астрологическими советами, чтобы сделать этот день особенным и успешным для вас.
Овен
Сегодня от Овнов звезды могут ждать энергичных усилий в работе. Сейчас вы способны быть последовательными и получать максимально возможный доход. Во многом это станет возможно за счет интенсификации вашего труда, когда вы сможете выдерживать большие нагрузки, не чувствуя усталости. Более всего преуспеют работники физического труда и те, кто активно использует в своей работе машины и механизмы.
Телец
Сегодня у Тельцов может усилиться творческий потенциал. Звезды советуют отдавать предпочтение конкурентным видам деятельности, в которых вы способны вырваться в лидирующие позиции. Можно принимать участие в конкурсах, в соревнованиях, в кастингах. Также можно пробовать свои силы в новых видах деятельности. В конце рабочего дня воздержитесь от рискованных финансовых операций.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться отличный день для работы в офисе над подготовкой бухгалтерских и статистических отчетов. Вы можете повысить производительность труда, если улучшите условия труда на рабочем месте. В это время вам очень важно иметь комфортные условия. В конце дня не следует подписывать документы о партнерском сотрудничестве. Будьте внимательнее к пожеланиям клиентов.
Рак
Сегодня у Раков сильной стороной может стать умение находить тонкий психологический подход к собеседникам при проведении деловых контактов. В результате многие люди проявят готовность оказывать вам содействие в делах. Для вас не составит труда получить доступ к нужной информации. Успешно может пойти работа с документами. Расширяйте и укрепляйте деловые связи.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют ориентировать себя на высокий уровень доходов. Чем выше вы поставите для себя планку для роста доходов, тем больше сможете заработать. И вам, вероятно, действительно удастся существенно повысить свои доходы. Вместе с ростом профессионального мастерства вы можете быть способны долго выдерживать нагрузки и тем самым повысите интенсивность труда. Удачное время для крупных покупок.
Дева
Сегодня у Дев личные желания могут иметь большую силу реализации. Чем больше у Дев будет личных амбиций, тем больших результатов удастся добиться. Ставьте перед собой высокую планку для личных достижений и пытайтесь эту планку преодолеть. Возможно, вы и сами не вполне осознаете, насколько большим потенциалом обладаете. Старайтесь удерживать ситуацию под своим контролем.
Весы
Сегодня Весы лучше всего смогут работать в спокойной и уединенной обстановке. Поэтому вам, вероятно, больше всего подойдет удаленная работа на дому. Фрилансеры могут получить выгодные заказы, с которыми смогут быстро справиться. Успешно поработают коммунальщики, строители и те, кто работает в семейном бизнесе. Бизнесменам рекомендуется тщательно проанализировать состояние своего бюджета прежде чем принимать важные решения.
Скорпион
Сегодня Скорпионам рекомендуется как можно активнее контактировать с окружающими людьми. В этом случае вы наверняка найдете наиболее выгодные варианты для сотрудничества, и вам не составит труда отыскать полезную информацию. Прикладывайте усилия к расширению и укреплению деловых связей и используйте ранее наработанные связи для решения актуальных вопросов. Успешно пойдут дела у торговцев, водителей транспорта, консультантов и социальных работников.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют прилагать усилия для продвижения в карьере. Старайтесь быть на виду у начальства и не бойтесь брать на себя ответственность за выполнение сложных заданий. Сегодня у вас все может получаться наилучшим образом – даже не сомневайтесь. Важно иметь высокую самооценку. Чем больше вы будете уверены в своем успехе, тем скорее успех придет к вам.
Козерог
Сегодня Козероги могут преуспеть в деле расширения географии бизнеса и в повышении профессионального статуса. Можно проходить экзамены по переаттестации – в этом случае вы без особого труда сможете правильно ответить на вопросы и получить высокий балл. Могут успешно пройти служебные командировки по обмену опытом. При необходимости вы сможете найти высокооплачиваемую работу на вахте.
Водолей
Сегодня Водолеи могут проявить себя талантливыми финансистами. Возможно, вам представится удачный случай вложить деньги в рискованное и потенциально очень доходное дело. Возможно, если вы рискнете, то останетесь в выигрыше. Это хорошее врем для дополнительной подработки и оплаты счетов по досрочному погашению кредитов. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя..
Рыбы
Сегодня перед Рыбами может открыться богатый потенциал партнерского сотрудничества. Внешние обстоятельства могут складываться благоприятно. В этой ситуации вам выгоднее подстраиваться под внешние обстоятельства и в особенность адаптироваться к инициативам, исходящим от партнера. И вы тем самым сможете извлечь максимум пользы для себя из удачной партнерской конъюнктуры.