Даем волю своим чувствам — любовный гороскоп на 16 октября

Сегодня мы модем раскрыть все свои эмоции, вновь признаться в любви.

В этом гороскопе вы найдете подробные предсказания для каждого астрологического знака, описывающие важные моменты и события, которые могут ожидать вас в этот день.

Овен

Сегодня у Овнов день подчеркивает сексуальный темперамент, может подогревать их эротическую фантазию и нести им сильные искушения. Звезды советуют реализовывать свой чувственный потенциал в рамках отношений с одним партнером, так как увлеченность и неразборчивость могут создать некоторые проблемы.

Телец

Сегодня у Тельцов отношения с любимым человеком будут по-настоящему счастливыми и гармоничными, если останутся сбалансированными. Для этого им придется искать точку равновесия между желаниями партнера и собственными запросами, а иногда и ставить нужды своей половинки на почетное первое место.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит учитывать повышенную эмоциональность этих суток: в зависимости от ситуации она может стать и благом, и злом, быть свойственна им самим или их партнерам. Не исключена бурная реакция на мелочи. В поддержке отношений на нужном уровне не последнюю роль сыграет сексуальная совместимость.

Рак

Сегодня Раков обуревают глубокие чувства и сильные желания. Им требуется партнер, готовый разделить с ними их переживания, и они его наверняка найдут. Многие Раки будут счастливы с постоянным партнером или со своей бывшей половинкой, если сохранили с ней взаимные чувства и нашли общий язык.

Лев

Сегодня у Львов возрастают запросы и они надеются, что партнер будет им соответствовать. Им стоит согласовать желания с реальностью, иначе дело кончится ссорой на пустом месте или одиночеством из-за слишком высоких ожиданий. Одной из проблем этого дня может стать отсутствие чувства меры.

Дева

Сегодня Девы станут чувствительнее и податливее на соблазн, что в личной жизни будет для них скорее положительным, чем отрицательным фактором. Оказавшись в подходящей обстановке, они забудут о лишней скромности. Возможно усиление тяги к партнеру-чужестранцу.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что одной из прочных связующих нитей в любовной паре является сексуальная совместимость. Стоит подчеркнуть свою чувственность, если это согласуется с темпераментом партнера: возможно, это станет для него лучшим подарком и самым ярким доказательством взаимности.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов к природной страстности добавлен соревновательный дух. Многие из них ощутят дополнительный прилив азарта, столкнувшись с достойным, по их мнению, противником, и постараются заставить его считаться с собой не только на поле любовных игр, но и на поле идейного противостояния.

Стрелец

Сегодня Стрельцов обуревают тайные страсти, которые не всегда находят прямой выход. Некоторые Стрельцы будут вынуждены перенаправить любовный пыл в работу или в какие-то полезные дела либо заглушить его другими «острыми ощущениями». Свидание может быть окутано атмосферой тайны, соблазна, интриги.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть возможность испытать в любви настоящую минуту счастья, но к удачным внешним обстоятельствам им придется добавить соответствующий положительный настрой. Козероги, пребывающие в фазе глубокого уныния и неверия, рискуют пустить дела на самотек и упустить свой удачный шанс.

Водолей

Сегодня Водолеи повинуются голосу страстных желаний, которые могут быть усилены другим мотивом, например, перспективой получить одновременно любовь, власть и пространство для жизни. Прежде чем поддаться соблазну, им стоит подумать о «цене вопроса»: вероятно, она выше, чем кажется.

Рыбы