Сплошная полоса препятствий — финансовый гороскоп на 17 октября

Наш гороскоп поможет каждому знаку подготовиться к дню и принимать важные решения в соответствии с астрологическими рекомендациями.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться весьма непросто и, возможно, вам придется преодолевать трудности. Наиболее беспокойная тема дня может быть связана с взаимоотношениями в трудовом коллективе. Не исключены конфликтные ситуации из-за того, что, как вам будет казаться, на вас попытаются взвалить чужую работу. Старайтесь не высказывать критических замечаний в адрес коллег и подчиненных.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется делать ставку на выполнение текущей работы. Чем размереннее и спокойнее будет ваш рабочий ритм, тем успешнее пройдет этот день. Возрастает значимость профессиональных знаний и высокой квалификации. Опасайтесь браться за излишне сложную и трудоемкую работу, в которой у вас нет достаточного опыта. В этом случае вам, возможно, придется потратить много сил при минимальном результате.
Близнецы
Сегодня Близнецам не рекомендуется заниматься выполнением работы по подготовке отчетной документации. Также могут возникнуть непредвиденные затруднения у тех, кто выполняет ремонтные и строительные работы. Ранее согласованная сделка по купле-продаже или аренде недвижимости может внезапно сорваться. Наиболее сложная тема дня может быть связана с отставанием от графика работы.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, придется воздержаться от деловых контактов и знакомств. В поле вашего зрения могут появиться агрессивные и недоброжелательно к вам настроенные люди, которые могут создать стрессовую ситуацию. При выполнении текущей работы старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры – это может отнять у вас много рабочего времени, и в итоге вы рискуете не успеть справиться с запланированной на сегодня работой.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не торопиться расходовать деньги на крупные покупки. Дело в том, что сейчас вы склонны не слишком вникать в качество приобретаемого товара и поэтому велик риск купить бракованную вещь. Также в этот день вы не застрахованы от краж, утери денег и убытков. Ожидание оплаты за проделанную работу может затянуться.
Дева
Сегодня Девы в этот день могут быть склонны к принятию излишне прямолинейных решений, в которых будет проигнорирован любой другой интерес кроме вашего личного интереса. А это чревато конфликтными ситуациями. В первую очередь могут быть конфликты с деловыми партнерами. Также не исключены конфликтные ситуации с клиентами, заказчиками при работе в сфере услуг.
Весы
Сегодня у Весов этот день может сложиться весьма беспокойно и хлопотно. Во-первых, у вас может быть много контактов самого разного свойства, но от которых вам будет мало пользы. Во-вторых, вам может поступить ложная информация, которая будет похожа на правду и распознать в ней дезинформацию будет нелегко. А это чревато ошибочными действиями и убытками. При таких условиях вам может быть трудно добиться позитивного результата.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут быть склонны строить себе грандиозные, но нереалистичные планы. При этом, есть риск улететь куда то далеко-далеко в своих фантазиях, а реальные планы оставить без должного внимания. Старайтесь не отрываться от реальности и не рисковать своими деньгами. Критическое отношение к предложениям инвестировать финансы в коллективные проекты, может уберечь ваши деньги от потери.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов эмоциональное состояние может сложиться весьма нестабильно. Частая смена настроения может негативно отразиться на ваших деловых качествах. Основное противоречие может сформироваться у вас с начальством. От вас будут ожидать добросовестного выполнения заданий, которые вам не захочется выполнять.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется строго исполнять нормы закона и служебные инструкции. Возможно, в этот день вы не будете застрахованы от служебных проверок, ревизий, контрольных закупок представителями фискальных властей. Не дайте себя поймать на нарушениях. Также очень важно не допускать просрочки при оплате счетов по кредитам. Это не лучшее время для юридических разбирательств и судебных споров.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют заниматься составлением бизнес-плана, проводить научные и маркетинговые исследования. Любые изыскания, так или иначе относящиеся к перспективе, могут проходить у вас с серьезными фактическими ошибками. Не исключены технические сбои, из-за которых вам придется заниматься совсем не теми делами, которые планировались.
Рыбы
Сегодня Рыб может преследовать тотальное невезение. Внешние обстоятельства могут складываться для вас неблагоприятно, как будто на вашем пути кто-то устроил сплошную полосу препятствий. Всего придется добиваться ценой больших усилий. Звезды советуют, если дела не срочные, сделать сегодня паузу в работе и отдохнуть. Либо не выполнять пока важные дела.