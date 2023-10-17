Год денег и белой полосы — самый большой и правдивый гороскоп на 2024

Что приготовили нам звезды в будущем 2024 году? Давайте немного приоткроем завесу тайны и посмотрим, какие новые тренды и события ожидают нас в 2024.

Хочется сказать, что первая половина года не будет слишком отличаться от 2023. Главные события начнут разворачиваться во втором полугодии. К примеру, в конце мая Юпитер перейдет из Тельца в Близнецы, и мы станем меньше заботиться и думать о деньгах (особенно об их накоплении), вещах, имуществе, хозяйстве. Зато обратим пристальное внимание на собственные связи и контакты, окружение, образование.

Будем больше учиться, общаться и ездить. На государственном же уровне в сферах Близнецов (связь, транспорт, логистика, образование) могут начаться перестройки и реформы. Возможно, появятся какие-то новые законы, связанные с вышеуказанными сферами, так как Юпитер – планета юриспруденции. Перемены будут скорее полезными и позитивными, учитывая великодушный характер этой планеты.

Если вы планировали получить образование, пройти курсы/переподготовку/повышение квалификации, начать или развить свой проект в сфере информации, связи и транспорта, то середина года будет максимально удачной для этого. Также это благоприятное время для покупки/продажи авто, гаджетов, техники.

Но прежде чем перейти в знак Близнецов, Юпитер проведет почти всю весну в соединении с Ураном в Тельце. И это время финансовой удачи и финансовых прорывов абсолютно для всех. Время успешных инвестиций, выигрышей, подарков, открытия новых источников дохода и пробивания собственного финансового потолка. Особенно сильно будет проявлено действие этого аспекта в мае, когда к Юпитеру и Урану присоединится Солнце и Венера. Ловите удачу за хвост!

Об ухудшении международной политической обстановки говорят затмения, которые в 2024 году будут идти по оси знаков Овен-Весы, и точка искажений – Лилит, которая в июле переходит в знак Весов. Политика и отношения между странами будут скорее ухудшаться, чем улучшаться. И все чаще власти будут прибегать к силовому методу решения вопросов. Особенно неблагоприятен в этом плане апрель.

Также во второй половине года у нас впервые за много лет начнет выстраиваться гармоничная конфигурация высших планет – бисекстиль Плутон-Уран-Нептун. Он будет активен на небе в течении нескольких лет. Это значит, что человечество входит в новый, позитивный этап своего развития, преодолев самую кризисную точку. Начиная с июля на планете начнут рождаться дети, которым в будущем суждено будет преобразовывать мир, внося в него нечто совершенно новое. Гении от науки, духовные лидеры, сильные управленцы – целое поколение одаренных и высокоразвитых людей.

Овен

Будущий 2024 год закружит вас водоворотом новых идей, событий, впечатлений. И Овнам это по душе, ведь представители этого знака – первые в зодиакальном круге, с них начинается каждый новый цикл. Поэтому они обожают все новенькое и любят быть первыми, быть лидерами и капитанами своей жизни. Читать гороскоп на 2024 год для Овна.

Телец

Тельцы, в 2024 году вы покидаете полосу препятствий и наконец выруливаете на полосу удачи. После целых трёх непростых лет ваша жизнь постепенно возвращается в более стабильное русло, без резких перемен и американских горок. Читать гороскоп на 2024 год для Тельца.

Близнецы

Близнецы, возрадуйтесь! В 2024 году к вам в гости спешит Юпитер, который перейдет из Тельца в Близнецы в конце мая. Когда эта планета «большого счастья» проходит по нашему знаку зодиака – она всегда приносит какой-то подарок судьбы. Читать гороскоп на 2024 год для Близнецов.

Рак

Что сказать – в жизни Раков наступает «золотое время». Абсолютно все важные планеты оказывают счастливое влияние на этот знак. С одной стороны, это стабильность и размеренность жизни (а Раки это обожают), с другой – не быстрое, но неуклонное движение вперед, к развитию и росту в разных сферах (как раз то, чего не хватало). Читать гороскоп на 2024 год для Рака.

Лев

Львы, в 2024 году на вашей улице наступает астрологический праздник! Можно, наконец, расслабиться, поскольку все нападки планет на этот знак в 2024 году заканчиваются. Готовьтесь пожинать плоды своих усилий и преодолений в предыдущие 3 года. Читать гороскоп на 2024 год для Льва.

Дева

Девы, в 2024 году ваш год будет наполнен энергией и вдохновением, и обязательно запомнится как интенсивный и яркий. Сатурн научит вас терпению и навыку доводить начатое до конца, а Нептун раскроет ваши творческие и интуитивные способности. Читать гороскоп на 2024 год для Девы.

Весы

Весы, в 2024 году вы – одни из главных героев наступающего года, так что самое время гордо поднять голову и взойти на пьедестал всеобщего внимания и славы. В вашей жизни продлится глобальная перестройка, которую начали затмения в 2023. Читать гороскоп на 2024 год для Весов.

Скорпион

В 2024 для Скорпионов наступит полоса затишья после предыдущих двух бурных лет. Жизнь будет постепенно возвращаться в привычное русло, что точно вас порадует. Ведь Скорпион относится к так называемым «постоянным» знакам в астрологии. Читать гороскоп на 2024 год для Скорпиона.

Стрелец

Стрельцы в 2024 году вас ожидает непростой год, поэтому стоит вооружиться прогнозом в качестве «соломки». Сатурн, Нептун и Юпитер будут создавать вам всяческие стрессы и ситуация, связанные с преодолением сложностей. Читать гороскоп на 2024 год для Стрельца.

Козерог

Козероги в 2024 году остаются на завоеванных в предыдущие 3 года вершинах, с гордостью осматривая свои «владения». А особо упорные представители знака поднимутся еще выше, ведь практически все планеты будут на их стороне. Читать гороскоп на 2024 год для Козерога.

Водолей

Водолеи, в 2024 году вас ждёт разнообразный и противоречивый год, наполненный калейдоскопом событий и эмоций. С января по май у вас ожидается «веселая карусель»: навалится много работы и непредвиденных обстоятельств, которые будут выбивать из колеи. Читать гороскоп на 2024 год для Водолея.

Рыбы

Рыбы, для вас 2024 год, год Дракона, станет по-настоящему красивым и жить его точно будет интересно. Планеты устроят настоящий парад, освещая вам путь к новым горизонтам. Читать гороскоп на 2024 год для Рыб.

Настраивайтесь на 2024 год и следите за своим гороскопом — мы обязательно добавим финансовые и любовные прогнозы, а также поговорим о здоровье каждого знака зодиака.