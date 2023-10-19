Поддерживаем друг друга — любовный гороскоп на 20 октября

Наш гороскоп расскажет, как в этот день укрепить свои отношения и полюбить партнера еще сильнее.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что их дела красноречивее слов. Обстоятельства требуют избегать пустых речей и доказывать свою любовь конкретными поступками. Стоит избегать сложных тем и стараться не затрагивать в душе партнера знакомые болевые точки. Возможны подвижки в служебном романе.
Телец
Сегодня к Тельцам судьба добра. Это день гармонии отношений, взаимности, приятных подарков. Сдержанность и скрытность чувств чаще будут оказываться достоинством, чем недостатком. Получат позитивный импульс отношения с партнером-чужестранцем.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут получить массу удовольствия от чувственной части своих любовных отношений или некий материальный бонус от романа. Возможно неожиданное везение там, где мог случиться острый кризис. Звезды намекают, что все это может оказаться ловушкой, и советуют на всякий случай быть начеку.
Рак
Сегодня Раки могут надеяться на гармонизацию отношений, взаимное влечение и страсть. Даже в сложном запущенном случае есть надежда на любовный ренессанс и счастливое воссоединение. Но «внутренние демоны» и внешние коварные обстоятельства, увы, тоже не дремлют. Лучше обходить болезненные темы.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что любовь выражается в поступках. Красивых слов и выразительных взглядов может оказаться мало. В зависимости от ситуации, лучшим подтверждением искренности чувств может стать сексуальность, материальная щедрость или готовность прийти любимому человеку на помощь.
Дева
Сегодня Девам судьба намерена сделать подарок, в их личной жизни возможен неожиданный счастливый поворот. Многие Девы рискуют подпортить эту картину и сами добавить себе проблем, например, своим неудачным комментарием. Постарайтесь не затрагивать сложные темы в неподходящий момент.
Весы
Сегодня Весам и их пассиям звезды советуют искать почву для взаимопонимания в реальности, желательно хорошо обустроенной. Дружные пары с налаженным бытом и (или) отличной сексуальной совместимостью будут испытывать гораздо меньше проблем, чем те, что пребывают в состоянии перманентного спора.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды дают «зеленый свет» в делах сердечных и уверяют в блестящих видах на успех, а также подсказывают, чего нужно избегать, чтобы его не испортить. Для большинства Скорпионов ловушкой станут их собственные слова, поэтому свое красноречие им лучше демонстрировать в другой день.
Стрелец
Сегодня Стрельцов вынуждают не быть голословными, стать щедрее, чем-то подтверждать свои слова, комплименты или обещания. Многие представители знака будут делать это с большим удовольствием, так как это будет отлично согласоваться с их другими текущими жизненными целями.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды готовят подарок в личной жизни и напоминают, что счастье любит тишину, что можно понимать двояко. Во-первых, лучше не афишировать свои любовные удачи, а во-вторых, не стоит пользоваться фазой гармонии как поводом «выяснить отношения», выливая на партнера свои обиды или страхи.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше выбирать для свидания уединенное и хорошо обустроенное место, которое позволит посвятить друг другу все время без остатка. Это прекрасный день для тех, кто относится к роману серьезно, а также ценит чувственную сторону любви и стремится получить от нее максимум удовольствия.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют ценить хорошие стороны своих любовных отношений и не подчеркивать омрачающие их разногласия. Это день, когда важно поддерживать друг друга в надеждах на счастливое будущее, преодолевать возможный холодок и всячески подпитывать уверенность во взаимных теплых чувствах.