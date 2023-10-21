Партнер шокирует — любовный гороскоп на 22 октября

Сегодня вторая половинка повергнет нас в шок.

Наш гороскоп подскажет, какие астрологические факторы будут влиять на знак зодиака и какие действия могут помочь успешно преодолеть возможные вызовы и использовать возможности, представленные в этот день.

Овен

Сегодня Овнов тянет на необычные любовные игры, не исключена тяга к сексуальным или иным отчаянным экспериментам. Некоторые Овны ограничатся разговорами на горячие темы, но большинство не удержится и перейдет от слов к действию. Стоит быть осторожнее, добавляя «огонька» в постоянные отношения.

Телец

Сегодня Тельцов волнует невероятная сексуальность партнера, а также его возросшая предприимчивость, напористость, общительность или склонность бросать вызов. Смелые речи и активные наступательные действия со стороны половинки могут удивить тех Тельцов, которые считали себя хозяевами положения.

Близнецы

Сегодня Близнецов может настолько захватить поток новых дел и новой информации, что они забудут о личной жизни. Если они решатся на свидание, им придется вначале найти для него свободное время. Близнецы, пережившие в любви неприятный момент, могут с головой погрузиться в работу, чтобы забыться.

Рак

Сегодня у Раков звезды откроют очередную страницу, причем неожиданно. Многие Раки получат мощный импульс к общению или действию, который иногда будет расходиться с их привычками и планами. Это хороший день, если хочется выйти за пределы скучной обыденности и пощекотать себе нервы.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что этот день обостряет противоречия в личных отношениях и может подчеркнуть их совершенно неожиданно. Достаточно одной искры, например, резкого слова, чтобы вспыхнула ссора или завязалась полемика. Многое будет зависеть от внешней обстановки и от настроения партнера.

Дева

Сегодня для Дев продолжается полоса неуправляемых событий, ориентироваться в которых им становится все труднее. Звезды советуют смириться с таким положением дел и пока действовать по ситуации, поскольку ход сюжета не поддается логике и любая инициатива может дать неожиданный эффект.

Весы

Сегодня у Весов может свершиться небольшой переворот, который лишь на первый взгляд будет случайным. Звезды подсказывают, что события этих суток являются одной из примет скорой новой эпохи, которая в очередной раз перевернет все представления Весов о любви, а также о свободе и дружбе.

Скорпион

Сегодня Скорпионы способны на весьма неожиданные слова и решительные импульсивные поступки. Им станет сложнее выбирать деликатные выражения в разговоре, скрывать свои чувства и контролировать страсти. Их поведение может удивить не только их партнеров, но и стать сюрпризом для них самих.

Стрелец

Сегодня Стрельцам необходимо помнить о непредсказуемости ситуации и тех скрытых ловушках, которые могут поджидать их по дороге к любимому человеку. Возможны нештатные моменты в пути, непредвиденные обрывы связи или другие досадные помехи, делающие общение, как минимум, некомфортным.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не поддаваться своей привычке всегда и всюду строить планы. Любые прогнозы в личной жизни сегодня могут потерпеть крах, кроме одного: все пойдет не так, как планировалось и казалось логичным. Итог любовной инициативы, какой бы она ни была, станет неожиданным.

Водолей

Сегодня у Водолеев бич — импульсивность. Многие представители знака излишне экстравагантны и непредсказуемы в своих словах и поступках, им сложно контролировать свои страсти и привычки, управлять своим настроением и поведением. Лучше всего им в этот день удается удивлять и шокировать.

Рыбы

Сегодня Рыбам не до личной жизни и это, возможно, к лучшему. Рыб, решившихся на свидание вопреки обстоятельствам, ожидает сюрприз. Рыбы, поддерживающие с любимым человеком дистанционный контакт, могут столкнуться с неожиданными техническими проблемами.