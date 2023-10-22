Новый поворот событий — любовный гороскоп на 23 октября

Сегодня мы можем ожидать новую главу романа.

Наш гороскоп расскажет, какие события и влияния звезд ожидают в этот день, а также на какие аспекты жизни стоит уделить особое внимание.

Овен

Сегодня Овны остаются искателями приключений и «острых ощущений». Им будет нелегко сменить этот курс на какой-то другой, даже если они начали уставать или разочаровываться. На эти сутки лучше ничего не планировать в личной жизни заранее: все может повернуться не так, как предполагалось.

Телец

Сегодня у Тельцов настрой может оставаться неровным, а поведение не всегда предсказуемым. Причиной часто будет ход партнера, которого они не ожидали. На горизонте некоторых Тельцов появится новое лицо, которое сложно не заметить, например, страстный поклонник или предприимчивый соперник.

Близнецы

Сегодня Близнецы с радостью бросили бы все дела и отправились вместе с пассией в романтическое путешествие, но текущие жизненные обстоятельства и связанные с ними заботы ориентируют их на другое. Свидание с любимым человеком может оказаться спонтанным или пройти в непривычном стиле.

Рак

Сегодня Раки могут освободить еще немного времени для личной жизни и начать посвящать ей больше усилий. Возможно у них появится настрой для переписки с любимым человеком, вдохновение для новых инициатив или энергия для сексуальных игр. Стоит помнить, что в этот день итог любого шага непредсказуем.

Лев

Сегодня у Львов сохраняется зависимость от обстановки вокруг и от настроения партнера. Не исключено, что ему неожиданно придет в голову сумасбродная идея и возражения Львов не помогут. Сами же Львы могут стать более страстными, упрямыми и ревнивыми, что также не добавит отношениям устойчивости.

Дева

Сегодня у Дев звезды проверяют готовность подчиняться обстоятельствам и принимать как должное сюрпризы судьбы. В личной жизни это может означать период непредсказуемых волнений или полосу неожиданных препятствий — к счастью, временных, так как в целом дела сердечные у многих Дев сейчас идут отлично.

Весы

Сегодня Весов жизнь подталкивает в верном направлении, хотя им может казаться иначе. Многие Весы будут видеть в новом повороте событий лишь трудные стороны, не подозревая о благоприятных. Возможно, судьба намекнет им на выгоды свободных отношений в сравнении с зависимыми.

Скорпион

Сегодня Скорпионы становятся еще более страстными, красноречивыми, предприимчивыми и упрямыми. Если таких качеств за ними ранее не водилось, они могут внезапно продемонстрировать их, показав партнеру свой истинный темперамент. Непредсказуемый эффект от их слов и действий их не остановит.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше не полагаться в делах сердечных на удачу и счастливый случай. Велика вероятность отмены планов, проблем со связью, нервозности или других помех, превращающих свидание в испытание. Не стоит относиться серьезно к сегодняшним словам: возможно, они были сказаны необдуманно.

Козерог

Сегодня Козерогам любовные волнения не должны казаться чем-то из ряда вон выходящим, поскольку являются естественным психологическим фоном сложившейся ситуации. Не стоит заранее воспринимать в негативном ключе неожиданные обновления и внезапные повороты отношений: скорее всего, сейчас они к добру.

Водолей

Сегодня Водолеи действуют в делах сердечных так, как подсказывает им настроение, а оно вряд ли будет стабильным. Многим Водолеям добавит нервозности новый поворот событий в их личных отношениях, резкое заявление партнера или появление некоего лица, способного повлиять на ход их любовной истории.

Рыбы

Сегодня Рыбам судьба готовит подарок или устраняет с их пути препятствие, но они могут этого не заметить. Возможно, им помешает атмосфера вокруг, смещающая фокус внимания с личного на коллективное. Некоторые Рыбы побоятся поверить своему счастью и решат подождать подтверждения.