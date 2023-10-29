Яркая вспышка чувств — любовный гороскоп на 30 октября-5 ноября

На этой неделе мы будем любить партнера еще больше.

Овен

На этой неделе Овны остаются очень темпераментными, но не всегда встречают равноценный ответ партнера или не во всем приходят с ним к согласию в критичных для себя вопросах. Для важного разговора звезды советуют выбрать четверг или пятницу, но быть деликатнее, иначе в выходные возможна размолвка.

Телец

На этой неделе Тельцам достаточно поддерживать в любовных отношениях минимальный баланс, чтобы они оставались гармоничными. Обсуждать важные темы желательно в четверг или пятницу. В первой половине недели разговор может не сложиться, а в выходные есть риск ссоры, особенно по инициативе партнера.

Близнецы

На этой неделе любовная и сексуальная гармония не достается Близнецам даром, им вряд ли удастся оставаться беспечными. Чтобы иметь возможность наслаждаться приятной стороной своих личных отношений, им придется приложить определенные усилия и интуитивно подстроиться под сложившиеся обстоятельства.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что на этой неделе для их любовной активности благоприятны четверг и пятница. Именно в эти дни стоит налаживать контакт с любимым человеком, раскрывать свои чувства, идти на сближение и проявлять инициативу. Это лучшее время для свиданий и интенсивной интимной переписки.

Лев

На этой неделе Львы легко поддаются раздражению, ревности и порыву страсти. Многим Львам станет сложнее управлять своими желаниями и инстинктами в субботу и воскресенье. Они рискуют испортить уик-энд и себе, и своей пассии, обрушив на нее град критики или слишком настойчиво преследуя свои интересы.

Дева

На этой неделе звезды советуют Девам не терять времени в делах сердечных, поскольку фаза повышенной удачи постепенно близится к своему завершению. Самые гармоничные условия для общения и свиданий ожидаются в четверг и пятницу. В остальные дни недели придется смириться с теми или иными помехами.

Весы

На этой неделе звезды советуют влюбленным Весам извлекать все доступные радости из текущей ситуации, пока не претендуя на большее. Умеренность запросов будет самой мудрой и своевременной тактикой. Весы, которым надоело такое положение дел в их личной жизни, могут надеяться на близкие перемены.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам звезды намекают, что благосклонность фортуны не будет длиться для них вечно, и советуют им активнее пользоваться даже самыми скромными, по их мнению, возможностями в личной жизни. Наиболее подходящие дни для любовных инициатив и проявления настойчивости — четверг и пятница.

Стрелец

На этой неделе звезды советуют Стрельцам сохранять в делах сердечных долю самоконтроля и разумной осмотрительности. Все еще в силе период, когда лучше быть не романтиком, а реалистом, просчитывать все шаги в любви наперед и не афишировать подробности своей личной жизни без особой необходимости.

Козерог

Козерогам звезды напоминают, что гармоничный период в их личной жизни близок к финалу и в течение недели им стоит использовать все оставшиеся возможности для гладкого развития своего романа. Свободным Козерогам еще не поздно сделать шаг в поисках, если выбрать для этой цели четверг или пятницу.

Водолей

Водолеям звезды напоминают, что в их любовных отношениях остаются непростые моменты и периодически возрастает риск задеть «болевые точки». На этой неделе вероятность такого поворота событий особенно велика в субботу и воскресенье, в эти дни легко обостряются любые имеющиеся в паре разногласия.

Рыбы

На этой неделе звезды охотнее помогают влюбленным Рыбам в четверг и пятницу. Именно эти дни желательно использовать для укрепления сложившейся взаимной симпатии, примирения после ссоры, совместной поездки, интенсивной личной переписки или важного разговора, влияющего на развитие романа в будущем.