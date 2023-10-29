Яркая вспышка чувств — любовный гороскоп на 30 октября-5 ноября

Овен
На этой неделе Овны остаются очень темпераментными, но не всегда встречают равноценный ответ партнера или не во всем приходят с ним к согласию в критичных для себя вопросах. Для важного разговора звезды советуют выбрать четверг или пятницу, но быть деликатнее, иначе в выходные возможна размолвка.
Телец
На этой неделе Тельцам достаточно поддерживать в любовных отношениях минимальный баланс, чтобы они оставались гармоничными. Обсуждать важные темы желательно в четверг или пятницу. В первой половине недели разговор может не сложиться, а в выходные есть риск ссоры, особенно по инициативе партнера.
Близнецы
На этой неделе любовная и сексуальная гармония не достается Близнецам даром, им вряд ли удастся оставаться беспечными. Чтобы иметь возможность наслаждаться приятной стороной своих личных отношений, им придется приложить определенные усилия и интуитивно подстроиться под сложившиеся обстоятельства.
Рак
Лев
На этой неделе Львы легко поддаются раздражению, ревности и порыву страсти. Многим Львам станет сложнее управлять своими желаниями и инстинктами в субботу и воскресенье. Они рискуют испортить уик-энд и себе, и своей пассии, обрушив на нее град критики или слишком настойчиво преследуя свои интересы.
Дева
На этой неделе звезды советуют Девам не терять времени в делах сердечных, поскольку фаза повышенной удачи постепенно близится к своему завершению. Самые гармоничные условия для общения и свиданий ожидаются в четверг и пятницу. В остальные дни недели придется смириться с теми или иными помехами.
Весы
На этой неделе звезды советуют влюбленным Весам извлекать все доступные радости из текущей ситуации, пока не претендуя на большее. Умеренность запросов будет самой мудрой и своевременной тактикой. Весы, которым надоело такое положение дел в их личной жизни, могут надеяться на близкие перемены.
Скорпион
Влюбленным Скорпионам звезды намекают, что благосклонность фортуны не будет длиться для них вечно, и советуют им активнее пользоваться даже самыми скромными, по их мнению, возможностями в личной жизни. Наиболее подходящие дни для любовных инициатив и проявления настойчивости — четверг и пятница.
Стрелец
На этой неделе звезды советуют Стрельцам сохранять в делах сердечных долю самоконтроля и разумной осмотрительности. Все еще в силе период, когда лучше быть не романтиком, а реалистом, просчитывать все шаги в любви наперед и не афишировать подробности своей личной жизни без особой необходимости.
Козерог
Водолей
Рыбы
На этой неделе звезды охотнее помогают влюбленным Рыбам в четверг и пятницу. Именно эти дни желательно использовать для укрепления сложившейся взаимной симпатии, примирения после ссоры, совместной поездки, интенсивной личной переписки или важного разговора, влияющего на развитие романа в будущем.