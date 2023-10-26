На одной волне — любовный гороскоп на 27 октября

Наш гороскоп поможет вам приготовиться ко всем вызовам нового дня.
Овен
Сегодня у Овнов естественный темперамент берет верх над условностями, которые приходится соблюдать в романтическом интимном общении. Многие представители знака окажутся в отношениях не слишком хорошими дипломатами и психологами. Нередко у них будет собственное представление о забавном и дозволенном.
Телец
Сегодня Тельцам стоит быть внимательнее к поведению своего партнера, так как его мотивы не всегда будут прозрачны. Не исключено, что из-за ревности, обиды или в качестве проверки он расставит Тельцам сети, в которые те попадутся из-за великодушия или по незнанию. Есть риск двойственных ситуаций.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит отвергать идею спонтанного свидания, но лучше не затягивать его надолго и не увлекаться планированием деталей. Доля экспромта и неоднозначности добавит общению огня и драйва, но все будет быстро приедаться и лучше расстаться еще до того, как начнет становиться скучно.
Рак
Сегодня Ракам не стоит забывать о цепочке неприятностей, которую несут им в личной жизни обидные неделикатные шутки, двойственные маневры и ложные компромиссы. Если к ним склонен партнер, лучше не принимать и не поддерживать эту игру: вреда от такого формата отношений будет больше, чем пользы.
Лев
Сегодня Львам день помогает смотреть на ситуацию в своей личной жизни проще. Если в данный момент что-то мешает их гармоничному общению с близким человеком, они не станут делать из этого драму. В случае затяжных проблем это удачный момент для того, чтобы сменить тему и вспомнить о хорошем.
Дева
Сегодня Девам звезды намекают, что в делах сердечных нужна находчивость, а также умение видеть в любой ситуации ее вторую смешную сторону. При замедленной реакции и мега-серьезном отношении к делу могут не помочь красота, красноречие и прочие достоинства. Не лучший день для начала долгих отношений.
Весы
Сегодня Весам лучше не вдаваться в тонкости отношений и не пытаться перехватить в них инициативу. Нежелательны и слишком долгие раздумья. Если партнер предлагает ту или иную игру, постарайтесь сразу решить для себя, готовы ли вы психологически в нее включиться или хотите остаться в стороне.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что их прямое влияние на события минимально, но это не повод отстраняться, замыкаться в себе или обижаться. Есть шанс повлиять на свою репутацию в глазах любимого человека косвенно, например, демонстрируя свою готовность помочь словом или делом.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды намекают, что они могут ничего не усложнять в своей личной жизни и повиноваться в ней лишь интуиции. Если отношения оставляют желать лучшего или угнетают своей серьезностью, самое время понизить в них градус драматизма, внести в общение элемент игры и спонтанности.
Козерог
Сегодня Козероги могут быть преисполнены благих намерений и настроены на гармоничное взаимодействие с близким человеком, но лишь в теории. На практике они способны потерять душевное равновесие из-за любой мелочи, например, из-за бытового недоразумения или неудачной шутки.
Водолей
Сегодня Водолеи получат от событий этого дня неподдельное удовольствие и минуту истинного релакса, если не будут программировать себя на однозначные повороты событий и относиться к ним слишком серьезно. Возможно, их развеселит присланное пассией сообщение или позабавит какой-то момент свидания.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что они могут поддаться случайной романтической эмоции, никак не связанной с их истинными идеалами и подлинными чувствами. Возможны двойственные переживания или смешные моменты. В постоянных союзах возможны небольшие приключения и отступления от сложившихся правил.