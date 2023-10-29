Не доверяем первому впечатлению — гороскоп на 30 октября-5 ноября

На этой неделе на небе форируются четыре значимых планетных аспекта.

31 октября трин Венера — Уран. Этот аспект может привести к яркой вспышке чувства любви. Под таким аспектом случается любовь с первого взгляда. Несмотря на гармоничную природу аспекта, он может приводить к негативным последствиям. Дело в том, что яркая вспышка чувств, как правило, не длится долго. А когда мимолетные чувства проходят, то может наступать разочарование. Также есть риск разрушения прежних романтических отношений под влиянием новых ярких чувств, которые вскоре угаснут без малейшей перспективы на продолжение. Этот аспект может принести финансовую удачу в виде выигрыша в лотерею.

2-3 ноября оппозиция Солнце — Юпитер. Аспект может приводить к завышенному чувству собственного достоинства. Если человек увидит малейший намек на неуважение к собственной персоне, то может начать вести себя агрессивно. Усиливается потребность в лести, похвалах, почестях. Стремление пустить пыль в глаза. Чтобы подчеркнуть собственную значимость, могут покупаться предметы роскоши и престижа. При отсутствии денег может покупаться дешевая бижутерия под видом дорогих украшений.

3-4 ноября оппозиция Венера — Нептун. Аспект может приводить к заблуждению в чувствах, обманам и самообманам в любви. Объекту любви могут приписываться превосходные качества, которых нет в реальности. Романтические отношения могут восприниматься как сквозь розовые очки. В финансовых вопросах могут быть случаи потери денег из-за обманов и мошенничества. Принятие финансовых решений на таком аспекте может привести к неудачам, убыткам.

4 ноября оппозиция Меркурий — Уран. Негативный аспект, связанный с поспешными и опрометчивыми суждениями. Отсутствует стабильный интерес к какой-то одной теме, внимание человека постоянно перескакивает на разные темы и нигде надолго не задерживается. Поэтому мышление поверхностное, несерьезное. Неблагоприятно для учебы, контактов и деловых договоренностей.

Овен

В первой половине недели у Овнов может быть много забот и хлопот, поэтому времени на отдых почти не останется. Тем не менее, попробуйте более четко распланировать свои дела, оставив некоторое время на отдых. Также очень важно жить по распорядку, по оптимальному режиму. Правильная организация времени поможет быстрее все успевать. Это хорошее время для покупки экзотических домашних животных, птиц и рыбок. В связи с этим вам, возможно, придется потратить время на уход и обустройство домашних питомцев. Вторая половина недели может быть связана с повышением риска финансовых потерь. Это очень непредсказуемое время, чреватое разного рода осложнениями. Поэтому разумнее переждать эти дни, отсидеться, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Если у вас есть электронные платежные средства, то примите меры по усилению безопасности денег на счетах. Воздержитесь от принятия финансовых решений относительно крупных покупок

Телец

В первой половине недели Тельцам, возможно, придется заниматься новыми вопросами, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Основные темы, требующие внимания – это дети и любовь. Вы можете открыть в себе педагогические таланты и весьма преуспеете в воспитании собственных детей. Старайтесь передать детям творческие способности, вводите их в мир искусства, хобби, участвуйте с ними в освоении новых игр. В романтических отношениях старайтесь удивить любимого человека, сделав ему приятные сюрпризы. Ваши любовные отношения могут переживать период обновления чувств и поэтому новые впечатления не будут лишними. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в партнерстве. Вы можете почувствовать, что партнер ограничивает вас и препятствует реализации ваших намерений. Для тех, кто озабочен вопросами самосовершенствования это сложный период. Возможно, вам придется преодолевать серьезные препятствия и это может потребовать времени и сил.

Близнецы

В первой половине недели у Близнецов в первом приоритете может находиться семья. Вы можете быть сосредоточены на вопросах урегулирования отношений с членами семьи. С родственниками из числа членов семьи у вас особых сложностей возникать не должно. Это хорошее время для благоустройства жилья, проведения ремонтных и отделочных работ в помещениях. Другим позитивным направлением могут стать духовные практики, занятия йогой или аутогенными тренировками в уединенной обстановке. Хорошо ходить в лес, отдыхать у воды в контакте с природой. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением самочувствия. Основная причина проблем со здоровьем может быть связана с ослаблением уровня энергетики организма. В этом вам может помочь жизнь по режиму. Старайтесь перестроить свой режим дня таким образом, чтобы в нем не оставалось места для пустого и бесцельного времяпрепровождения. Вы сможете многого добиться при достаточном уровне самостоятельности и внутренней дисциплине.

Рак

В первой половине недели Ракам, возможно, предстоит много и интенсивно общаться с окружающими людьми. Возможно, вас вовлекут в дела, которые не имеют к вам лично прямого отношения. Например, обратятся за помощью, чтобы вы посодействовали в решении каких-то вопросов. Для этой недели характерны частые встречи, поездки, многочасовые телефонные разговоры. Не исключено, что друзья организуют увеселительную поездку и пригласят вас принять в ней участие. Это может быть как туристическая поездка, так и выезд за город, на дачу, на пикник. В любом случае вы не пожалеете о веселом и полном впечатлений времяпрепровождении. Вторая половина недели может быть связана с дружескими и любовными отношениями. Здесь возможны внезапные разрывы отношений, новые знакомства, изменения характера отношений. На фоне таких пертурбаций старайтесь не увлекаться экспериментированием, сохраняйте любовь и не путайте её с дружбой.

Лев

В первой половине недели у Львов может улучшиться финансовое положение. Возможно, вам повысят зарплату, выдадут премию или вы выполните выгодный заказ. Так или иначе, ждите пополнения своего бюджета крупной суммой денег. И это может открыть перед вами новые возможности для успешного решения каких-то своих материальных вопросов. Например, можно делать те покупки, о которых вы давно мечтали. При этом вам, возможно, удастся купить товар по акции с хорошей скидкой. Во второй половине недели звезды советуют твердо контролировать свои поступки и стараться максимально удерживать внутреннее равновесие. Вокруг вас может сложиться напряженная ситуация в семье, в браке, на работе, однако все зависит от вашей внутренней готовности сохранять стабильность и выдержку. Эти дни требуют от вас предельной мобилизации и собранности. Не делайте резких движений, даже если вас к этому энергично подталкивают.

Дева

В первой половине недели Девы смогут вполне комфортно себя ощущать только в том случае, если будут самостоятельны и свободны в принимаемых решениях. Сейчас вы ощущаете себя вполне самодостаточными и уверены в себе, чтобы брать на себя ответственность за свои поступки. Если вы молоды и находитесь в зависимости от родительской опеки, то можете познакомиться с человеком, который может стать для вас моральным авторитетом, наставником, гуру, с которого хочется брать пример. Это прекрасное время для учебы, поездок, расширения кругозора, знакомства и общения с интересными людьми. Вторая половина недели может привнести в вашу жизнь слишком много информации. Рекомендуется ограничить круг контактов и не знакомиться с новыми людьми. Дело в том, что для вас сейчас возрастает вероятность конфликтов с окружающими. В поле вашего зрения часто могут попадать люди с агрессивными намерениями.

Весы

В первой половине недели Весам следует быть осмотрительнее при контактах с незнакомыми людьми. Дело в том, что вы можете познакомиться с человеком, который не является тем, за кого себя выдает. Это время, когда активизируются ваши тайные недоброжелатели, поэтому здоровый скептицизм и недоверчивость при контактах пойдут вам на пользу. Возможно, вы почувствуете, что кто-то или что-то препятствует вам в делах. Попробуйте проанализировать и разобраться, почему эти препятствия возникают – это поможет вам в дальнейшем. Вместе с тем это хорошее время духовных практик в уединенной обстановке. Вторая половина недели может складываться напряженно для решения финансовых вопросов. Настроение может ухудшиться при необходимости экономить, когда у вас нет возможности купить те вещи, о которых мечтаете. Также это благоприятное время для тех, кто хочет похудеть, сбросить лишний вес. Дело в том, что на этой неделе ваш организм настроен на усиленное сжигание жировых отложений. При интенсивных физических нагрузках этот процесс может пойти гораздо быстрее.

Скорпион

В первой половине недели Скорпионы могут находиться в поиске новых впечатлений. Удача сопутствует вам во многом. И будет казаться, что перед вами открываются невероятные перспективы с богатыми возможностями. Возможно, вам удастся значительно расширить свои дружеские контакты, познакомится с интересными людьми. Это время мечтаний, составления планов на будущее и приятных сюрпризов. Желание весело и беззаботно проводить время не всегда сочетается со столь же сильным желанием трудиться, зарабатывать деньги. И это главное противоречие вы можете остро почувствовать на этой неделе. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением супружеских отношений. Возможно, со стороны партнера будут сделаны неожиданные поступки, которые могут поставить вас в тупик. Возможно, вам придется столкнуться с сопротивлением своим инициативам. Несмотря на то, что вы будете готовы твердо отстаивать свои взгляды и, в случае необходимости, будете готовы пойти на конфликт, добиться желаемого результата будет нелегко.

Стрелец

В первой половине недели Стрельцам звезды советуют не упускать выгодные возможности, которые могут быть представлены внешними обстоятельствами. Прежде всего, речь может идти о карьерном продвижении. Вам могут предложить занять более статусную должность, однако из-за излишней осторожности и неуверенности в себе вы можете отказаться. Не всегда мы готовы принять подарки, которые нам даруют звезды, и сейчас очень похожее на то время. Это удачные дни для прохождения медицинского обследования с использованием новейшей техники. При необходимости вам поставят правильный диагноз и назначат эффективное лечение. Во второй половине недели рекомендуется максимум внимания уделять сохранению своего здоровья. В это время возрастает вероятность получения травм, а также есть риск переболеть инфекционными заболеваниями. Причиной может стать понижение энергетического уровня вашего организма.

Козерог

В первой половине недели для Козерогов особую важность могут представлять вопросы престижа, авторитета, репутации. Возможно, вас и ваш авторитет будут подвергать проверке на прочность и потребуется отстаивать свои позиции. Это могут быть экзамены или собеседования при приеме на работу. Звезды советуют действовать открыто и не спешить с выводами. Успешно может проходить учеба. Рекомендуется делиться своими знаниями с окружающими, заниматься преподавательской деятельностью, публиковать статьи. Это удачное время для творчества, хобби, праздничного времяпрепровождения. Посещайте концерты, клубы, увеселительные мероприятия. Могут состояться неожиданные романтические знакомства, в том числе и виртуальные. Во второй половине недели вам, возможно, придется часто попадать в непредвиденные ситуации. Это непредсказуемое время, когда вам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы.

Водолей

В первой половине недели Водолеи могут часто попадать в неожиданные ситуации. Выходя из дома и планируя что-то сделать в тот или иной день, вы почти всегда вынуждены будете заниматься не тем, что планировалось. Поэтому самое правильное в данной ситуации – это жить одним днем, оперативно реагируя на каждый текущий момент. Старайтесь не делать того, что может повысить риск физического ущерба: травм, ушибов, порезов, ожогов. Это удачное время для мелких ремонтных работ в доме и на даче. Особенно это касается установки в доме каких-либо технических новинок, осветительных приборов, бытовой техники. Вторая половина недели, возможно, будет связана с трудностями в карьере. Вышестоящее руководство может усилить требования к соблюдению сроков выполнения работ. Может сложиться такая ситуация, когда внешние обстоятельства в императивном порядке будут заставлять вас делать то, что вам делать не хочется. Но иного выбора может и не представиться.

Рыбы

В первой половине недели Рыбы смогут проявить достаточно гибкости, чтобы извлечь пользу из благоприятных внешних обстоятельств. Какие бы личные инициативы вы не предпринимали, они вряд ли способны серьезно повлиять на происходящие события. Если вы состоите в браке или имеете постоянные партнерские отношения, то ваш партнер – это тот человек, которому сейчас звезды дают право принимать основные решения, касающиеся вас обоих. И вам в этой ситуации лучше играть роль ведомых. Можно идти на примирение с теми людьми, в которых нуждаетесь и с которыми находились в размолвке. Во второй половине недели рекомендуется воздерживаться от дальних поездок, командировок. Дело в том, что в эти дни возрастает вероятность всевозможных происшествий в дороге, начиная от поломок транспортных средств, неприятностей с дорожно-постовой службой. Пересидев эти дни дома, вы сохраните свою нервную систему в равновесии. Также это достаточно напряженное время для студентов вузов – не ищите обходных путей в учебе и не нарушайте требований к дисциплине.