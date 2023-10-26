Работаем без задних ног — финансовый гороскоп на 27 октября

Наш гороскоп поможет вам провести этот день без серьезных проблем.
Овен
Сегодня Овны, имеющие свой бизнес, могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, особенно при расчетах за наличные деньги. Потребность в расходах может резко вырасти, а доходы, если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Капиталовложения в этот день могут оказаться неэффективными и не принесут желаемой отдачи.
Телец
Сегодня у Тельцов может усилиться раздражительность. Вам, возможно, будет трудно держать под контролем свои эмоции. В этом смысле ваше поведение может производить на окружающих не лучшее впечатление. Деловые партнеры, наблюдая у вас частую смену настроений, начнут сомневаться в вашей надежности. Воздержитесь от контактов с деловыми партнерами и клиентами.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может быть достаточное количество энергии, чтобы справиться с большим объемом работы. Звезды советуют не расходовать свою энергию на такие вредные вещи, как тайные дела, связанные с интригами и сговорами против кого бы то ни было. В этом случае вы можете оказаться в изоляции в трудовом коллективе. Не следует обращаться за помощью к влиятельному покровителю.
Рак
Сегодня Раки могут быть настроены на оптимистичную волну и могут проявить склонность к финансовым спекуляциям. Желание быстро заработать большие деньги, не прикладывая к этому серьезных усилий, может обернуться для вас прямо противоположным результатом. Прежде всего, это касается оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи и операций по обмену валюты.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сосредоточиться на практических вопросах, связанных с улучшением условий для жизни и работы. Постарайтесь без крайней необходимости не пересекаться с начальством. Не рекомендуется давать документы в официальные инстанции для регистрации фирмы, предприятия, недвижимой собственности - в этом случае документы могут потеряться..
Дева
Сегодня у Дев день может быть связан с активизацией деловых контактов, однако характер этого будет не всегда позитивным. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно. Ситуация может меняться столь часто, что вы можете не успевать своевременно и адекватно на неё реагировать. В зоне рискованного бизнеса находятся издательская деятельность, туризм, реклама и дальние перевозки грузов.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют сосредоточиться на практической работе, связанной с производством товаров или с их ремонтом. Вы можете быть способны добиться небольшого роста доходов только благодаря собственному трудолюбию. Старайтесь не пользоваться при финансовых расчетах безналичными деньгами. Операции с банковскими счетами сегодня могут попасть в зону риска.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов основной проблемной темой может стать усиление разногласий с деловым партнером. Поведение партнера кажется вам излишне эмоциональным и легкомысленным. Старайтесь не поддаваться внешним влияниям и действовать только в соответствии с собственными представлениями. Будьте осмотрительнее при ведении переговоров и при индивидуальном обслуживании клиентов.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться с трудностями при выполнении текущей работы. Дело в том, что вы будете склонны излишне личностно и эмоционально реагировать на сложности, возникающие в течение этого дня. Неудачи, которые бывают при любой работе, могут выводить вашу нервную систему из равновесия. И конфликт может вспыхнуть по самому незначительному поводу.
Козерог
Сегодня Козерогам, несмотря на то, что любят работать вместе с единомышленниками над общими проектами, противопоказана работа в составе группы. Вы можете почувствовать прилив творческой энергии, однако можете быть лишены той стабильности и устойчивости, при которых возможна реализация на практике любых творческих начинаний. Начатые с энтузиазмом дела могут быть брошены при первой же неудаче.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют неуклонно двигаться к своей цели, даже если это сопряжено с препятствиями и непониманием в вашей семье. Помните, что на данном этапе вы будете правы, если не откажетесь от своего плана действий. Но при этом не нужно ждать поддержку со стороны близких людей. Это день может сложиться неблагоприятно для риелторов, строителей и коммунальщиков.
Рыбы
Сегодня у Рыб основной задачей может стать сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период. Ваша возросшая эмоциональность может не лучшим образом отразиться на отношениях с людьми. Кроме того, информационная нагрузка сегодня может существенно вырасти, и вы не всегда сможете адекватно реагировать. Старайтесь действовать спокойно и последовательно.