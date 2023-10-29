Полагаемся только на себя — финансовый гороскоп на 30 октября

Наш гороскоп подскажет, как успеть закончить весь план на день.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться хороший день для работы без жесткой привязки к графику. Рекомендуется плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления. Так вы сможете сделать гораздо больше. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции – она вас не обманет. Успешно идут дела, связанные с фрилансом и дополнительной подработкой при выполнении частных заказов.
Телец
Сегодня Тельцы могут проявить себя тонкими психологами. Вы способны легко настраиваться на психологическую волну других людей, способны увидеть скрытые мотивы их поведения. Стройте свой рабочий план исходя из этого. Намечайте переговоры, обсуждение проектов, обмен мнениями, ответственное выступление, обращение в официальные органы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться продуктивный день, если вы запланируете наиболее важные дела на вторую половину дня. Возможна поддержка со стороны вышестоящего начальства. Так что можете обращаться к нему с назревшими просьбами и предложениями. Также, при особой необходимости, можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться удачный день для завязывания отношений с иностранным бизнесом. Удачно проходят поездки, деловые командировки, связанные со знакомством с новыми современными технологиями. Звезды помогают тем, кто не зацикливается на сиюминутных делах, а смотрит вперед в перспективу. Также это благоприятное время для работы на вахте.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться благоприятный день для деловой активности. Ваши банковские счета могут пополниться за счет перечислений от делового партнерства. Можно покупать или продавать объекты недвижимости, оформлять договора на аренду, заниматься благоустройством. Успешно решаются вопросы, связанные с наследством и вступлением в права собственности.
Дева
Сегодня Девы могут быть способны проявить себя исключительно тонкими психологами и дипломатами при общении с людьми, в сотрудничестве с которыми вы заинтересованы. Хорошее время для работы с информацией, для деловых поездок, встреч и знакомств, проведения переговоров и подписания договоров. Легко идут дела, связанные с оформлением документов.
Весы
Сегодня Весам день может запомниться ростом доходов и в целом успехами в делах. Благодаря хорошо скоординированной работе с коллегами и вы сумеете добиться поставленных целей. Консервативный подход к делу и трудолюбие – залог успеха в делах сегодня. Цените свое рабочее время, не отвлекайтесь на посторонние вопросы и тогда ваша производительность труда может существенно повыситься.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, связанных с творческими профессиями, благоприятно может сложиться этот день. Звезды советуют вести себя более инициативно и смело. Наиболее выгодное направление, куда следует прилагать усилия сейчас – творческая деятельность, направленная на усиление популярности вашей фирмы и рост личного авторитета. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, сосредоточенных на углубленной работе, требующей спокойной обстановки, изолированной от повседневной суеты, благоприятно может сложиться день. Это прекрасное время для удаленной работы на дому, научных исследований. Хорошо поработают фрилансеры. Бизнесменам рекомендуется не забывать о благотворительной деятельности.
Козерог
Сегодня Козероги могут преуспеть в тех делах, которые имеют отношение к установлению и развитию деловых контактов. Ваши интеллектуальные способности могут усиливаться. Вы можете быть в состоянии не только легко усваивать новые знания, но и находить оригинальные решения для выхода из затруднительных положений. Торговцы смогут повысить товарно-денежный оборот.
Водолей
Сегодня Водолеи могут найти работу в полном соответствии со своими запросами. Однако для этого следует приложить серьезные усилия по поискам. Работники сферы услуг могут получить выгодные заказы и при этом установят гармоничный контакт с клиентами. Бизнесмены смогут договориться с представителями официальной власти о долгосрочном сотрудничестве. Есть шанс получить госзаказ.
Рыбы
Сегодня для Рыб, привыкших в любом деле полагаться только на себя и действовать самостоятельно, может сложиться хороший день. У бизнесменов могут создаться благоприятные условия для экономической экспансии, выхода на новые рынки, в том числе заграничные. Благотворны поездки, деловые командировки и контакты с людьми из других стран и регионов.