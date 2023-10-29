Не накручиваем себя — любовный гороскоп на 30 октября

Наш гороскоп расскажет, как вести себя со второй половинкой, чтобы стать еще ближе.
Овен
Сегодня Овны вряд ли окажутся готовы на новые любовные подвиги. Утром и днем многих представителей знака будет отличать инертность, возможна зацикленность на определенных темах или ощущениях. Вечером пассивность может оказаться вынужденной, например, из-за некачественной связи с любимым человеком.
Телец
Сегодня Тельцы находятся под впечатлением недавних событий в своей личной жизни и не готовы от них абстрагироваться. Многим представителям знака это удастся лишь вечером, когда новая обстановка сместит акценты. Возможно, они станут осторожнее, устанут или начнут в чем-то сомневаться.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит форсировать события в своей личной жизни. Чем активнее провели они последние дни, тем выше риск эмоциональной перегрузки. Если эмоции были преимущественно негативными, к концу дня груз переживаний может обернуться ложным желанием одиночества, депрессией или сомнениями.
Рак
Сегодня Раки — оптимисты, они могут наслаждаться удачей или питать надежды на будущее, радоваться свободным и счастливым отношениям. Вечером не исключен приступ уныния или тайных сомнений, часто наведенный извне. Звезды рекомендуют поменьше верить сплетням и не поддаваться внушениям.
Лев
Сегодня Львам не дадут успокоиться и расслабиться раньше времени. События дня могут напоминать приключение, борьбу или детектив, который вплоть до вечера будет держать их в не спадающем напряжении. Неудивительно, если, независимо от итога, вечером наступит психологическое выгорание.
Дева
Сегодня Девам любовная удача не изменит вплоть до вечера. Это тот самый водораздел, после которого они рискуют сдать часть позиций и потерять верные ориентиры. Не стоит назначать на вечерний час свидание, особенно первое. Не лучший результат даст в конце дня и попытка познакомиться, понравиться.
Весы
Сегодня Весам звезды напоминают про обратную роковую сторону романтических волнений и сексуальных приключений. Даже приятные переживания, накапливаясь, могут зашкаливать, вести к истощению нервной системы и психологическим перегрузкам. Вечером от тесного контакта с пассией лучше воздержаться.
Скорпион
Сегодня Скорпионы будут радоваться удачно сохраненной в личных отношениях гармонии или досадовать на то, что вовремя не победили в себе упрямцев, не смолчали и не пошли на разумные уступки партнеру. В любом случае, в конце дня им придется о чем-то призадуматься или стать чуть осторожнее.
Стрелец
Сегодня Стрельцам развитие событий может представляться вполне благоприятным, но в течение дня их ожидания будут в той или иной степени обмануты. Пока не настал вечер, удача в любви останется для них делом случая. В конце дня свидание может быть неудачным или окажется невозможным.
Козерог
Сегодня Козероги могут пользоваться благосклонностью любовной фортуны до наступления вечера. Козероги, решившиеся в любви на смелую инициативу, после всех связанных с ней волнений могут надеяться на ее приятные плоды. В конце дня удача может изменить и в романтических контактах уместен перерыв.
Водолей
Сегодня у Водолеев на поведении и самочувствии начнут сказываться недавние бурные переживания и волнения. Многие представители знака рискуют зайти в тупик, пытаясь придать событиям дальнейшее ускорение. Вечером в личной жизни может наступить затишье, полоса охлаждения или неуверенности.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что их «льготный период» в личной жизни длится до вечера. Если есть желание подольше побыть рядом с любимым человеком или продолжить с ним увлекательный разговор, не тяните время: в конце дня романтическое общение может оказаться нежелательным или невозможным.