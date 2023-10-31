День свиданий и романтики — любовный гороскоп на 1 ноября

Сегодня нам стоит порадовать вторую половинку романтическим вечером.

Наш гороскоп расскажет, как пройдет этот день для каждого знака зодиака.

Овен

Сегодня Овны могут провести день в смутных тайных догадках или в приятных мечтах, которые не всегда соответствуют действительности. Он склоняет к поверхностным переживаниям, хаотичности и непостоянству планов, способен увести в сторону от истины. Возможен случайный флирт, особенно в дороге.

Телец

Сегодня Тельцов могут сбить с толку туманные обстоятельства или внушения извне, а также собственные сомнения или ложные надежды. День хорош для романтического свидания, если не планируется ничего сверхважного, например, влюбленным не предстоит серьезный и трудный разговор начистоту.

Близнецы

Сегодня Близнецы не могут не поддаться внешним соблазнам или собственным романтичным иллюзиям. Им стоит помнить, что это день обольщений, фантомов и непостоянства, легко принять случайную симпатию за истинное чувство. Может усилиться тяга к платоническим романам или фантазиям о воображаемой любви.

Рак

Сегодня Ракам не стоит планировать свидание заранее и пытаться подогнать его сценарий под свои романтические идеалы. Наибольшее удовольствие в эти сутки способна дать случайная встреча или нечаянная фантазия, сгенерированная воображением. Любовная история может быть окутана флером тайн и сомнений.

Лев

Сегодня Львы продолжают витать в облаках романтических иллюзий. Некоторые Львы будут не прочь помечтать о волшебном устранении всех препятствий на пути к своему любовному счастью, вплоть до сомнительных и запретных методов. Визуализируя желаемое будущее, им важно не нарисовать себе ложную картину.

Дева

Сегодня Девы , идеалисты, они готовы многое простить любимому человеку (и себе тоже). Некоторые Девы окажутся излишне влюбчивыми, внушаемыми и податливыми на соблазн. Свидание обещает быть приятным, но это не тот момент, когда стоит делать в любви важный выбор или необратимый шаг.

Весы

Сегодня Весов поддерживают их тайные надежды и это помогает им мириться с некомфортными моментами своего романа. Некоторые Весы примут как должное ситуацию разлуки или необходимость оставаться в тени. Весы, у которых имеются тайные сомнения, в этот день вряд ли станут их озвучивать.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды напоминают, что события этого дня мешают им слышать свой безошибочный внутренний голос и идти правильным курсом. Как бы ни хотелось придать роману ускорение, в данные сутки лучше этого не делать, чтобы потом не пришлось исправлять промах. Не стоит поддаваться искушению.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют откликаться на предложения романтического характера, поскольку отсутствие обратной связи может быть расценено как охлаждение чувств или отсутствие интереса. Но и относиться к ситуации всерьез не стоит: чужая симпатия, как и собственная, может оказаться мимолетной.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют относиться к событиям с долей юмора, а также помнить о непостоянстве, к которому склоняют обстоятельства. Не исключено, что в течение дня собственное или чужое настроение поменяется несколько раз. Возможны различные заминки и недоразумения в служебных романах.

Водолей

Сегодня Водолеям ничто не мешает продлить в своей личной жизни фазу романтики, легкой интриги или забавного флирта. Это подходящий день, если нужно снизить в любовных отношениях градус серьезности и напряженности. Вновь возникшие чувства в эти сутки нестабильны. Не стоит смешивать любовь и деньги.

Рыбы