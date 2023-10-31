Энергия будет двигать только вперед — финансовый гороскоп на 1 ноября

Наш гороскоп расскажет, как правильно расходовать силы на работе, как заработать больше.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться весьма хлопотно, напряженно. Возможно, вам придется искать правильный баланс между интересами своей семьи и работой, карьерой. Например, из-за семейных сложностей, придется отпрашиваться пораньше с работы. Положение руководящих работников сейчас весьма неустойчиво. Возможны технические сбои в коммунальном хозяйстве или при поведении строительных работ.
Телец
Сегодня Тельцам в течение дня, возможно, будет поступать много информации из самых разнообразных источников. Справиться с этим объемом и качественно проанализировать информацию вам будет непросто. Тем более что может поступать много ложных сведений. Не рекомендуется проводить деловые встречи, совершать поездки, вести переговоры с иностранцами.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут много сил израсходовать в работе. Основной мотив, который движет вами — деньги. Однако вряд ли стоит рассчитывать на успех в этом. Особенно это касается физического труда — уровень энергетики вашего организма может быть на спаде. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств для поддержания финансирования своих проектов. Доходность бизнеса может снизиться.
Рак
Сегодня Раков ожидает весьма непростой день. Возможно, вам предстоит войти в открытое противостояние с оппонентами. Индивидуальные предприниматели могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Если ваш бизнес плотно завязан на деловое партнерство, то не исключены споры и конфликты. Старайтесь держать свои эмоции под контролем при выполнении клиентских услуг.
Лев
Сегодня Львы могут почувствовать себя стесненными в своей деятельности, как будто что-то или кто-то препятствует вам в делах. Внешние обстоятельства могут препятствовать вашей деловой активности. Возможно, из-за сложностей в отношениях с коллегами вам придется на какое-то время уйти в тень и никак не заявлять о себе. Звезды советуют избегать любой тайной и незаконной деятельности.
Дева
Сегодня Девам чтобы с наименьшими потерями пережить этот, в целом неблагоприятный день, звезды советуют ничего не менять в сложившемся стиле и ритме работы. Чем традиционнее и привычнее будет у вас работа, тем лучше. Не следует вносить изменений в отлаженный ритм работы. Наиболее проблемной является коллективная работа в области проектирования и планирования бизнеса.
Весы
Сегодня Весам не рекомендуется подготавливать и сдавать документы в официальные инстанции для регистрации фирмы или недвижимой собственности. Вполне вероятно, что вам придется в острой борьбе отстаивать свое право выполнять именно те действия, которые вы считаете нужным. Отношения с начальством неустойчивые, поэтому без особой нужды лучше не контактировать.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, развивающие свой бизнес в сторону расширения географии и выхода на новые рынки, могут столкнуться с препятствиями. Обратите особое внимание на наличие разрешительных документов. Звезды настоятельно не советуют отправляться в деловые поездки. В зоне рискованного бизнеса — любая деятельность, связанная с заграницей, туризмом, рекламой.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться напряженное положение с финансами. В части доходов ваш бизнес имеет тенденцию к снижению. Деньги, потраченные сегодня, могут не принести ожидаемой отдачи и фактически могут оказаться выброшены на ветер. Не рекомендуется делать крупные покупки, особенно за безналичный расчет. Следите за своевременной оплатой счетов по кредитам.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут обостриться разногласия с деловым партнером. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы, что может вылиться в открытое противостояние. Также деловые партнеры могут нарушить договорные соглашения. Старайтесь лояльнее относиться к окружающим вас людям и уходить от потенциально-конфликтных ситуаций.
Водолей
Сегодня у Водолеев возможны проблемы при взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Усиление напряженности может быть вызвано слишком большой нагрузкой и жесткими сроками выполнения запланированных по графику дел. Ситуация может усугубиться техническими сбоями, поломками. Излишне эмоциональное реагирование на неудачи может ухудшить показатели вашей работы.
Рыбы
Сегодня Рыбы творческих профессий могут почувствовать усиление энергетического потенциала. Возможно, вам захочется реализовать свои идеи незамедлительно. Однако вы вряд ли преуспеете, поскольку вам потребуется поддержка коллектива и некоторое время на предварительную подготовку. Но вам будет сложно убедить даже своих единомышленников и получить их поддержку.