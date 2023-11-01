Мозг будет работать на двести процентов — гороскоп на 2 ноября

1 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке усиливает привязанность к семье и личным владениям.

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Гороскоп на сегодня говорит, что повышенную эмоциональность этого дня желательно направить не в пустые мечты, а в конкретные дела. Хорошо заниматься ведением хозяйства, уборкой, вопросами строительства, ремонта и охраны территорий, темами наследства, недвижимости, семейного бизнеса и услуг на дому. Также эмоциональную энергию этих суток можно направить в выполнение сложных, черновых и секретных работ. Хорошо работать с жидкостями и влажными материалами. Не лучший момент для публичности, многое будет решаться путем тайных действий и приватных бесед. Овен Сегодня Овнам звезды советуют поставить в приоритет свою частную жизнь или скрытые аспекты своей текущей деятельности. Этот день подчеркивает важность родственных уз, контакта с домочадцами или доверенными лицами. Он подходит для семейного совещания, обсуждения тем, связанных с наследством, ипотекой, ведением хозяйства и семейного бизнеса, ремонтом, переездом, охраной территории, работой на дому. Телец Сегодня Тельцам не стоит терять время, если они жаждут общения или планируют командировку. День создает условия для связи с близкими друзьями, соседями и родней, помогает выбирать маршруты и попутчиков, способствует успешному сотрудничеству и приватным деловым встречам, сулит интересные новости. У многих Тельцов появится шанс высказаться, получить совет, чему-то научиться или оказать кому-то протекцию. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют не уклоняться от ожидающей их работы: виды на успех в ней очень хорошие. Не помешает вначале настроиться на выполняемую задачу эмоционально, а также иметь практическую житейскую мотивацию. Не последнюю роль в этот день сыграет желание заработать, чтобы помочь семье, закрыть свои собственные насущные потребности или наконец расплатиться с оставшимися долгами. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что для них это удачные сутки и им не стоит терять время зря. Возрастают выносливость, красноречие, смелость и ловкость. Появляется шанс, которым можно воспользоваться. Это подходящий день для работ и тренировок, для раскрытия своих талантов и проявления инициативы в своих целях. Достаточно небольших усилий, чтобы начались подвижки в делах или оживились нужные контакты. Лев Сегодня для Львов день окажется плодотворным, если они примут его условия - в первую очередь, не будут активно стремиться на первый план. Многим Львам придется проявить долю самоотверженности. Возможно, придется чем-то пожертвовать ради семьи, жилья или бизнеса. Могут стать необходимыми меры безопасности, приватные встречи или тайные маневры. Возможно, для сотрудничества потребуется доверенное лицо. Дева Сегодня Девам звезды советуют быть увереннее в себе и активнее пользоваться моментом. Не стоит откладывать командировки, сложные работы и целевые контакты. В то же время, важно помнить о разумной осмотрительности: возможно, в интересах дела или своих близких лучше проявить скрытность. Это не тот день, когда стоит афишировать свои планы, контакты или приемы ведения дел за пределами близкого круга. Весы Сегодня Весам важно ориентироваться в ситуации и использовать для решения поставленных задач правильные рычаги. Многие вопросы будут решаться через семейную или иную протекцию. В выигрыше будут Весы, работающие с родственниками, имеющие доверенного помощника или находящиеся в добрых отношениях с руководством. Также для успеха нужна готовность к кулуарным закрытым совещаниям и хранению секретов. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что это прекрасный момент для личной инициативы. Это хороший день для продвижения своих интересов, развития своего бизнеса, демонстрации своей ловкости или деловой хватки. Там, где в игру вступают чужие мнения, есть шанс договориться. Возможны новости и конкретные жесты поддержки из-за рубежа, например, от дальних родственников. Обещают результат командировки. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют смелее браться за сложные задачи. Одна из тем дня — поддержка безопасности, самое время заняться обслуживанием систем охраны и оповещения. Также может стать актуальным решение жилищных проблем, ведение семейного бизнеса или улаживание вопроса о наследстве. Могут потребоваться приватные беседы с доверенными лицами или тайные действия. Возможна сентиментальность. Козерог Сегодня Козерогам важно быть дипломатами и психологами. Им придется установить между собой и нужными людьми взаимопонимание и добиться хорошего эмоционального резонанса — лишь в этом случае можно рассчитывать на доверительный личный диалог и полноценное перспективное сотрудничество. Вдвойне ценен контакт с близкой аудиторией: доверенными лицами, членами семьи, соотечественниками и домочадцами. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это подходящий день для решения самых сложных задач, если имеются помощники и нужные инструменты. В зависимости от обстоятельств, можно решить часть домашних проблем, помочь родственникам или землякам либо прибегнуть к их помощи. Также сегодня есть шанс продвинуться в карьере или бизнесе в сфере услуг, в ремонтных или наладочных работах, в лечении заболеваний. Рыбы Сегодня у Рыб возрастают шансы на успех в любом деле. В своих действиях они не брошены на произвол судьбы. Многие Рыбы могут рассчитывать на активную поддержку, например, на подсказки от своих зарубежных друзей, на помощь учителя или сопровождение от нужных служб. Возможны интересные предложения. Подходящий день для необходимых по ситуации начинаний, поездок, развития деловых и личных отношений.