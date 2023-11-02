Решаем вопросы по щелчку пальцев — гороскоп на 3 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что взаимодействие «водных» светил с Меркурием помогает приватному общению и эмоционально окрашенным размышлениям. Усиливается интуиция, в том числе чутье на потенциальные и скрытые опасности. День подходит для контактов с домочадцами, соседями, арендаторами, страховыми и управляющими компаниями, для задушевных бесед, исследований и литературной работы. Хорошо заниматься семейными делами, уборкой, охраной и благоустройством дома и территории.
Овен
Сегодня у Овнов мысли прикованы к дому и другим личным владениям, хозяйственным нуждам, безопасности жилья, ремонту, уборке или бытовым обновлениям. В сфере бизнеса может привлечь внимание производственная площадка, аренда и охрана помещений. Будет уместным посещение страховой компании или налоговой инспекции, семейный совет, внутреннее деловое совещание, собрание жильцов или собственников.
Телец
Сегодня Тельцам круто: обстановка вокруг остается информационно насыщенной и эмоционально «заряженной». Возможно продолжение вчерашних разговоров и обсуждение новостей, в том числе в самом узком кругу, например, среди соседей по дому, старинных друзей детства или ближайших родственников. Не стоит пропускать этот день, если в планах деловые переговоры или учебные занятия, короткие целевые поездки.
Близнецы
Сегодня для Близнецов секрет продуктивной работы заключен в сохранении вчерашнего темпа и деловитого настроя. Близнецам, пребывающим в сомнениях или расслаблении, еще не поздно сконцентрироваться на той или иной насущной задаче, но делать это стоит как можно раньше. Возможно, мотивация к усердной работе возрастет после контакта с нужными людьми: домочадцами, помощниками, представителями сервисов.
Рак
Сегодня для Раков продолжится удачный период. Многие дела пойдут по инерции. Сохранятся ловкость, красноречие и деловая хватка. Одно из преимуществ дня — продуктивное общение. Самое время поддержать нужные связи, высказать свое мнение, задать тему в общей дискуссии или обратиться к кому-либо с личной просьбой. Также день хорош для поездок, литературного творчества и интеллектуальной работы.
Лев
Сегодня Львам лучше оставаться на частной закрытой территории или в уединении. Этот день хорош для тайных встреч и бесед на интимные темы, он подходит для беседы с членом семьи или близким человеком. Также он дает настрой для закулисных дел, размышлений, фантазий, исследований, воспоминаний, самопознания, психологических консультаций, углубленной работы с деловыми архивами или семейной историей.
Дева
Сегодня Девы могут спокойно продолжать вчерашние дела и развивать полезные для будущего связи. День хорош для коротких поездок и приватных деловых встреч. Также он усиливает проницательность, подсказывает нужные слова, аргументы и мыслеобразы, позволяет развивать литературный и психологический дар, создает условия для учебы, тайных исследований, работы с художественными и техническими текстами.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что сохраняется потребность в деликатном поведении или в приватности. Многие задачи решаются за закрытыми дверями или в узком кругу доверенных лиц. Не тот день, когда можно «выносить сор из избы». Если вам есть что сказать партнерам или подчиненным, не стоит делать это публично и во всеуслышание. В общении с начальством лучше выбрать полуофициальную обстановку.
Скорпион
Сегодня Скорпионам обстоятельства идут навстречу. Вплоть до ночи представителям этого знака обеспечены базовая душевная гармония и «зеленый свет» в интересующих направлениях. Тонкое чутье и богатое воображение будет сочетаться у многих Скорпионов с пробивной силой и деловитостью, литературным талантом или умением убеждать. День подходит для поездок и для поддержки связей, включая международные.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит учитывать повышенную эмоциональность этих суток, из-за которой некоторые проблемы могут представляться серьезнее, чем они есть. Это не лучший момент для начинания, но если накануне пришлось взяться за решение критичной задачи, важно не сбавлять темп, быть настойчивее и довести дело до конца: возможно, именно от этого будет зависеть покой близких, благополучие дома или бизнеса.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют оставаться чуткими к настроениям своего окружения, так как это главный секрет доверительного общения. День позволяет снять настороженность в деловых контактах, найти взаимопонимание с аудиторией, сделать теплее отношения с близкими и далекими друзьями, поладить с авторитетными людьми, упрочить гармонию в любви, семье и браке. Диалоги этого дня важны для будущего.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не бросать начатое на середине пути. Этот день приглашает погрузиться в рутину, но не обязательно будет скучным: можно заниматься оригинальными нюансами привычных работ или обновлениями. Хорошо помогать родне и хлопотать по дому, но можно поработать и на карьеру, выстраивая контакты с руководством или заказчиком. Не стоит игнорировать проблемы с самочувствием.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут положиться на удачу, а также на свое воображение и чутье. День подходит для продолжения начатых работ, но возможны и перспективные начинания — главное, чтобы они не выбивались из генерального плана. Хороший момент для исследований, самообразования, литературной работы, творчества. Молчаливым и не уверенным в себе Рыбам не стоит бояться общения: любой разговор пройдет гладко.