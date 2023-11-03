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Рассматриваем вопросы со всех сторон — гороскоп на 4 ноября

3 ноября 2023ГороскопыМарианна Басс

21-22 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Льва может создать ощущение легкости, но на деле ситуация не так проста, а местами и потенциально опасна.

Рассматриваем вопросы со всех сторон — гороскоп на 4 ноября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что включившись в игру, в любой момент можно оказаться на грани и начать рисковать реальными ценностями. Важно управлять финансовыми аппетитами, творческими и воспитательскими порывами, любовными эмоциями, спортивным и деловым азартом. Чем ближе вечер, тем выше вероятность накала страстей, роста аппетитов и почвы для различных злоупотреблений. Могут участиться вспышки амбиций, гнева, ревности, расточительности или вызывающего поведения, а также детские капризы.

Овен

Сегодня в Овнах день пробуждает творческий дух, но в текущих делах он скорее создает им почву для осложнений. Не все таланты и естественные порывы представителей этого знака сейчас уместны, а некоторые из них сулят больше вреда, чем пользы, например, излишний азарт в бизнесе, делах сердечных или спорте. В сложившихся обстоятельствах может добавить проблем ревность, расточительность или авантюризм.

Телец

Сегодня Тельцы могут под другим углом взглянуть на свои домашние дела, личную жизнь, творческие планы или отношения с детьми. Возможно, в одной из этих сфер возрастут амбиции или вернутся былые запросы, захочется испытать яркие эмоции, расширить свои владения или подчеркнуть свой авторитет. Звезды намекают, что в данный момент это не совсем безопасно: есть риск спора, конкуренции и даже скандала.

Близнецы

Сегодня Близнецам непросто: обстановка вокруг может изменить их настрой, например, вызвать у них острый приступ отвращения к повседневной рутине. В текущих делах могут наметиться те или иные осложнения, особенно, если приходится много общаться с людьми или разъезжать. Не исключено, что обстоятельства начнут подталкивать к расточительности, к поступкам, вредным для работы или небезопасным для здоровья.

Рак

Сегодня Ракам не помешает стать чуть внимательнее и собраннее, так как их дела перестанут идти автоматически. В любой момент может смениться настроение или наметиться сюрприз. Могут возрасти запросы, появиться капризы или авантюрные нотки, в том числе в деловой и финансовой сферах. Ракам-родителям этот день может принести новый поворот в общении с детьми и акцентировать сложности в их воспитании.

Лев

Сегодня Львам день способен принести затруднения. Велика вероятность усложнить себе задачу и увеличить уже существующие риски — в частности, обострить кризис в доме, территориальные разногласия или нагрузки в бизнесе. Чтобы минимизировать неприятности, стоит следить за своим поведением. Корнем проблем могут стать завышенные запросы, например, претензия на роскошь, власть или на добавочные льготы.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют сделать перерыв в своих текущих делах — либо стать в них осторожнее и не полагаться слепо на удачу. Веселые приключения, случайные капризы и легкие эксперименты могут показаться невинными, но грозят усложнить выполнение любой задачи. Излишний креатив или авантюризм может добавить проблем в поездках, внести напряженность в общение или подорвать внутреннюю уверенность.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют избегать лишних экспериментов и приключений, поскольку они могут не лучшим образом отразиться на финансовых делах. В число нежелательных действий входят не только конкретные авантюры, иногда рискованными и приводящими к осложнениям могут быть даже слишком смелые слова. В первую очередь, стоит аккуратнее вести себя с партнерами и кредиторами (или в их присутствии).

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют сбавить темп или стать осторожнее. В этот день начнет труднее даваться успех — зато будет легко задеть чужие амбиции, огорчить кого-то своей творческой, карьерной, любовной или иной победой, вызвать раздражение у влиятельного лица или у целой аудитории. Есть риск подорвать своим же смелым наступательным поведением свой родительский или профессиональный статус.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов улучшится настроение или добавится энергии, но, как ни странно, это не всегда пойдет им на пользу. Возможно, сработает знакомый триггер, вызывающий у них положительные эмоции, но не подходящий к их текущей жизненной роли. Всплеск вдохновения и позитива может добавить нагрузок, негативно отразиться на работе или здоровье. Отличное начинание может оказаться чересчур трудоемким.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что этот день может быть связан для них с осложнениями. Чтобы не стать жертвой роковых обстоятельств, созданных своими или чужими руками, важно контролировать ситуацию и пресекать рискованные авантюры еще в зародыше. Прекрасным превентивным средством может стать умеренность запросов, не стоит поддаваться искушению дополнительными благами или более яркими эмоциями.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды рекомендуют стать внимательнее, если они заинтересованы в чужом внимании, ищут свою аудиторию или формируют свой новый публичный образ, вовлечены в конкуренцию или находятся с кем-то в напряженных отношениях. Любой шаг и жест со стороны других людей сейчас может стать провокацией, стоит реагировать на него как можно аккуратнее. Родителям нежелательно ссориться с детьми.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют оценить возможный объем работ и уровень рисков, прежде чем браться за то или иное дело. Не помешает оценить свое здоровье как показатель работоспособности, наличие нужных людей и инструментов: если с этим плохо, даже отличная идея может провалиться. Не стоит делать окончательный выбор помощника, сервиса, места работы, медицинского, учебного или детского учреждения.
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