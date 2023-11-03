Все горазды поспорить с нами — финансовый гороскоп на 4 ноября

Наш гороскоп подскажет, как лучше использовать энергию этой даты, избегать конфликтов и достичь своих целей.
Овен
Сегодня Овны могут попасть в такие обстоятельства, которые могут ограничить вашу свободу поведения. Возможен сознательный уход в самоизоляцию от коллег из трудового коллектива. Уделите внимание своему здоровью. Физические и нервные перегрузки могут негативно отразиться на уровне работоспособности. Старайтесь не перегружать себя, чередуйте работу с паузами на отдых.
Телец
Сегодня Тельцы в течение дня, возможно, будут склонны строить грандиозные планы относительно будущего своего бизнеса. Конечно, никто не запрещает мечтать, однако требуется осознавать, что такое мечтания и что такое реальные планы. Звезды предлагают вам спуститься с неба на землю и подходить к делам более реалистично. Также может оказаться неоправданной работа с прицелом на перспективу, предполагающая получение результата в будущем.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, будет нелегко продвинуться вперед в вопросах регистрации недвижимости, строительства, сельского хозяйства, отношений с государственными учреждениями и вышестоящим руководством. Несмотря на высокую степень активности, может возникать много отвлекающих моментов и вам может не хватить умения концентрировать усилия на одном главном направлении.
Рак
Сегодня Раки могут проявить готовность вкладывать время и деньги в расширение своего бизнеса. Однако вам будет сложно успешно реализовать свои намерения. Особенно это касается тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью с другими странами и регионами. Сейчас трудно понять, какое приоритетное направление может оказаться наиболее выгодным.
Лев
Сегодня Львы, имеющие свой бизнес, в течение дня могут пойти на рискованные финансовые сделки. Однако звезды не советуют вам этого делать. Ситуация складывается неблагоприятно с точки зрения поступления доходов в бюджет. А потребность в расходах, напротив, возрастает. Старайтесь не принимать участие в коллективных инвестициях.
Дева
Сегодня у Дев могут осложниться отношения с основным партером по бизнесу. Причиной разногласий может стать вопрос о том, как и куда расходуются деньги, какие покупки более приоритетны. Также вам будет сложно понять логику поведения партнера, который будет стремиться проводить сразу несколько направлений деятельности. От переговоров пока лучше воздержаться.
Весы
Сегодня Весам, возможно, будет нелегко справиться с возросшим объемом текущей работы. Ваше внимание могут постоянно отвлекать на посторонние вопросы, и сосредоточиться на основном направлении работы в течение длительного времени вряд ли удастся. В итоге, при внешне бурной деятельности, результат может оказаться минимальным.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не рекомендуется заниматься спекулятивными видами бизнеса. Оптовая закупка товара с целью перепродажи может оказаться невыгодной. То же самое относится и к валютному обмену. Звезды не советуют также заниматься акционированием, организацией концертов, спортивных соревнований, конкурсов, вести проектно-конструкторские работы, торговать предметами роскоши.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют предпринимать активные шаги по продвижению в карьере. Отношения с вышестоящим руководством и представителями официальной власти оставляют желать лучшего. Также вы не можете быть уверенны в поддержке членов семьи при намерении занять какую-то новую должность. Интересы семьи могут войти в противоречие с интересами в карьере.
Козерог
Сегодня у Козерогов может нарушиться взаимодействие в деловых связях. Наряду с интенсивной интеллектуальной активностью и высокой коммуникабельностью, вы сейчас склонны распылять свои силы на множество разных, подчас противоречащих друг другу направлений деятельности. А это не ведет к позитивному результату. Старайтесь определить наиболее важное дело и основные усилия прилагайте к нему.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может пройти достаточно напряженно с точки зрения финансирования. Доходы могут снизиться, а расходная часть бюджета, напротив, может возрасти. Это может быть связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой или собственными ошибочными финансовыми решениями. Бизнесменам может быть сложно найти инвесторов для продвижения своих проектов.
Рыбы
Сегодня у Рыб большая часть дня может пройти в спорах с деловым партнером. Ваши идеи и предложения могут показаться партнеру мелкими и бесперспективными. Вместо поддержки с его стороны вы сталкиваетесь с сопротивлением. Звезды советуют прекратить это бесплодное противостояние. Также нежелательно вести переговоры и подписывать договоры о сотрудничестве.