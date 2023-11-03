Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьиЙогаИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный Меркурий
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Все статьиЗодиакНародные приметыЙогаПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаПсихологияВангаВосточный гороскоп2023 годЛунный календарьРетроградный меркурийСонникПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошкола2022 год2021 год2020 год
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Все горазды поспорить с нами — финансовый гороскоп на 4 ноября

3 ноября 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам будут возражать все вокруг. Держим себя в руках.

Все горазды поспорить с нами — финансовый гороскоп на 4 ноября
Фото: Кадр из фильма "Анализируй то"

Наш гороскоп подскажет, как лучше использовать энергию этой даты, избегать конфликтов и достичь своих целей.

Овен

Сегодня Овны могут попасть в такие обстоятельства, которые могут ограничить вашу свободу поведения. Возможен сознательный уход в самоизоляцию от коллег из трудового коллектива. Уделите внимание своему здоровью. Физические и нервные перегрузки могут негативно отразиться на уровне работоспособности. Старайтесь не перегружать себя, чередуйте работу с паузами на отдых.

Телец

Сегодня Тельцы в течение дня, возможно, будут склонны строить грандиозные планы относительно будущего своего бизнеса. Конечно, никто не запрещает мечтать, однако требуется осознавать, что такое мечтания и что такое реальные планы. Звезды предлагают вам спуститься с неба на землю и подходить к делам более реалистично. Также может оказаться неоправданной работа с прицелом на перспективу, предполагающая получение результата в будущем.

Близнецы

Сегодня Близнецам, возможно, будет нелегко продвинуться вперед в вопросах регистрации недвижимости, строительства, сельского хозяйства, отношений с государственными учреждениями и вышестоящим руководством. Несмотря на высокую степень активности, может возникать много отвлекающих моментов и вам может не хватить умения концентрировать усилия на одном главном направлении.

Рак

Сегодня Раки могут проявить готовность вкладывать время и деньги в расширение своего бизнеса. Однако вам будет сложно успешно реализовать свои намерения. Особенно это касается тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью с другими странами и регионами. Сейчас трудно понять, какое приоритетное направление может оказаться наиболее выгодным.

Лев

Сегодня Львы, имеющие свой бизнес, в течение дня могут пойти на рискованные финансовые сделки. Однако звезды не советуют вам этого делать. Ситуация складывается неблагоприятно с точки зрения поступления доходов в бюджет. А потребность в расходах, напротив, возрастает. Старайтесь не принимать участие в коллективных инвестициях.

Дева

Сегодня у Дев могут осложниться отношения с основным партером по бизнесу. Причиной разногласий может стать вопрос о том, как и куда расходуются деньги, какие покупки более приоритетны. Также вам будет сложно понять логику поведения партнера, который будет стремиться проводить сразу несколько направлений деятельности. От переговоров пока лучше воздержаться.

Весы

Сегодня Весам, возможно, будет нелегко справиться с возросшим объемом текущей работы. Ваше внимание могут постоянно отвлекать на посторонние вопросы, и сосредоточиться на основном направлении работы в течение длительного времени вряд ли удастся. В итоге, при внешне бурной деятельности, результат может оказаться минимальным.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не рекомендуется заниматься спекулятивными видами бизнеса. Оптовая закупка товара с целью перепродажи может оказаться невыгодной. То же самое относится и к валютному обмену. Звезды не советуют также заниматься акционированием, организацией концертов, спортивных соревнований, конкурсов, вести проектно-конструкторские работы, торговать предметами роскоши.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют предпринимать активные шаги по продвижению в карьере. Отношения с вышестоящим руководством и представителями официальной власти оставляют желать лучшего. Также вы не можете быть уверенны в поддержке членов семьи при намерении занять какую-то новую должность. Интересы семьи могут войти в противоречие с интересами в карьере.

Козерог

Сегодня у Козерогов может нарушиться взаимодействие в деловых связях. Наряду с интенсивной интеллектуальной активностью и высокой коммуникабельностью, вы сейчас склонны распылять свои силы на множество разных, подчас противоречащих друг другу направлений деятельности. А это не ведет к позитивному результату. Старайтесь определить наиболее важное дело и основные усилия прилагайте к нему.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может пройти достаточно напряженно с точки зрения финансирования. Доходы могут снизиться, а расходная часть бюджета, напротив, может возрасти. Это может быть связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой или собственными ошибочными финансовыми решениями. Бизнесменам может быть сложно найти инвесторов для продвижения своих проектов.

Рыбы

Сегодня у Рыб большая часть дня может пройти в спорах с деловым партнером. Ваши идеи и предложения могут показаться партнеру мелкими и бесперспективными. Вместо поддержки с его стороны вы сталкиваетесь с сопротивлением. Звезды советуют прекратить это бесплодное противостояние. Также нежелательно вести переговоры и подписывать договоры о сотрудничестве.
Рамблер: последние новостиРай ли в шалаше: совместимость одинаковых знаков зодиакаЧто такое дежавю и о чем оно говоритКак работают цветы в фэншуй
Гороскопы
Осторожнее флиртуем в ответ — любовный гороскоп на 4 ноября
Осторожнее флиртуем в ответ — любовный гороскоп на 4 ноября
Гороскопы
Рассматриваем вопросы со всех сторон — гороскоп на 4 ноября
Рассматриваем вопросы со всех сторон — гороскоп на 4 ноября
Зодиак
Кошмар наяву или идеальные отношения: совместимость одинаковых знаков зодиака
Кошмар наяву или идеальные отношения: совместимость одинаковых знаков зодиака
Психология
Что такое дежавю и о чем оно говорит
Что такое дежавю и о чем оно говорит
Восточный гороскоп
Целительная энергия: как работают цветы в фэншуй
Целительная энергия: как работают цветы в фэншуй
Психология
Как нужно отмечать день Казанской иконы Божией матери 4 ноября
Как нужно отмечать день Казанской иконы Божией матери 4 ноября
Астрошкола
7 вещей, которых стоит остерегаться в эзотерике
7 вещей, которых стоит остерегаться в эзотерике
Гадания
Будет штормить: таро-гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиака
Будет штормить: таро-гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиака
Народные приметы
Народные приметы на 4 ноября 2023 года: что нельзя и что нужно делать
Нравится 1
Народные приметы на 4 ноября 2023 года: что нельзя и что нужно делать
[object Object][object Object]