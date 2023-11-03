Осторожнее флиртуем в ответ — любовный гороскоп на 4 ноября

Наш гороскоп предсказывает события, настроение и возможные изменения в этот день.
Овен
Сегодня Овны станут энергичнее, щедрее и креативнее, их аппетиты и кураж в делах сердечных могут возрасти. Стоит помнить, что в данный момент это может внести в отношения привкус риска и лишнюю напряженность. Не стоит играть с огнем Овнам, склонным к приключениям и параллельным связям.
Телец
Сегодня Тельцов день побуждает к невыгодной для них линии поведения. Тельцы, пережившие яркий летний роман, могут попробовать вновь вернуться к его волнующему, но рискованному формату. Стоит подумать, прежде чем вызывать у партнера ревность, так как она может принять весьма острую форму.
Близнецы
Сегодня у Близнецов романтические настроения могут взять верх над чувством долга, поиском выгоды или интересом к работе. В течение дня многие Близнецы будут все чаще отвлекаться от своих дел, чтобы пофлиртовать с объектом симпатий. Им стоит сделать выбор между насущными хлопотами и личной жизнью.
Рак
Сегодня у Раков в личной жизни не исключен новый вираж. У них может появиться не только повод для творчества или зажигательного флирта, но и тема для сложного разговора, причина для разногласий. Однако всерьез бояться этого им не стоит, поскольку их позиции в делах сердечных сейчас достаточно сильны.
Лев
Сегодня Львы становятся более решительными, но и более уязвимыми, чего могут не замечать. Они начнут острее реагировать на все, что задевает их самолюбие, мешает им «царить» или ущемляет их права в отношениях. Им стоит аккуратнее выбирать линию поведения и знать меру в своих капризах.
Дева
Сегодня у Дев может появиться тайное искушение или желание улучшить ситуацию в своей личной жизни. Например, поднять свой рейтинг в глазах партнера, позволить себе лишние смелые слова или дополнительное приключение. Звезды намекают, что поддаваться такому соблазну нежелательно.
Весы
Сегодня Весам не стоит позволять себе лишнего в общении с любимым человеком, так как он может воспринять это болезненно и ответить резко. К числу наиболее сложных тем сегодня относятся интимные и финансовые детали, намекать партнеру о его несостоятельности в этих сферах не стоит даже в шутку.
Скорпион
Сегодня Скорпионов звезды предупреждают, что ситуация для них меняется. Любая их активность (слова, поступки и даже мимика) могут вести к нежелательным последствиям. Бросая вызов партнеру, сопернику или обществу, важно видеть грань, которую не стоит переступать.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не запрещают наслаждаться романтическими эмоциями, но советуют согласовывать любовные планы и желания с жизненными реалиями. Не исключено, что прилив чувств привнесет в расписание массу хлопот и свидание вместо мотивирующего фактора станет дополнительной нагрузкой.
Козерог
Сегодня Козероги способны забыть о своем природном благоразумии, поддаться соблазну или капризу и пойти в делах сердечных на рискованный отчаянный шаг. Возможно, их поманит надежда получить больше, чем они имеют сейчас. Звезды напоминают, что погоня за удачей или за острыми ощущениями небезопасна.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит подумать, прежде чем отвечать на вопрос или на вызов: спонтанная недальновидная реакция в будущем может стать источником проблем. Если партнер (или соперник) провоцирует ссору или конкуренцию, лучше уйти от нее, участие в такой игре вряд ли приведет к чему-то хорошему.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что любовные порывы и романтические приключения сулят им больше вреда и беспокойства, чем пользы и удовольствия. В частности, это не лучшее время для начала служебных романов и флирта. Стоит быть осмотрительнее, подхватывая чужие шутки и отвечая на знаки внимания.