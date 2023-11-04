Отпускаем страхи и напряжение — любовный гороскоп на 5 ноября

4 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам будет непросто расслабиться, но в объятиях второй половинки мы сможем. Главное — доверять.

Фото: Кадр из фильма "Разомкнутые объятия"