Отпускаем страхи и напряжение — любовный гороскоп на 5 ноября

Наш гороскоп расскажет, какие события и влияния ожидают в этот день, а также даст советы по тому, как максимально эффективно использовать свой потенциал и избегать возможных трудностей.
Овен
Сегодня Овны не прочь пройти в делах сердечных «по краю пропасти», проявляя чудеса ловкости, например, пуститься в любовную авантюру или позволить себе больше обычного в сексуальной сфере. Им стоит помнить, что в погоне за яркими ощущениями есть риск потерять гораздо больше, чем приобрести.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что ничего не стоит внести в отношения напряженность и омрачить гармонию в романе. Не исключено, что партнер начнет вспыхивать от любой искры, устраивать скандалы или сцены ревности. Если ваша «половинка» не в духе, не провоцируйте ее и дайте ей время остыть.
Близнецы
Сегодня для Близнецов любой контакт с объектом симпатий будет сопровождаться помехами и неожиданными сюжетными виражами. Помимо внешних непредсказуемых обстоятельств, в этот день накаляется эмоциональная атмосфера внутри пары, велика вероятность громких скандалов и язвительной критики по пустякам.
Рак
Сегодня Раков звезды могут провести через те или иные испытания, которые им необходимо пройти максимально аккуратно - в противном случае их отношения с любимым человеком испортятся или в них появится зона дискомфорта. Желательно знать меру в шутках, критике и рискованных приключениях.
Лев
Сегодня Львам стоит лучше владеть собой, поскольку именно они сами рискуют не сдержаться и создать в своих отношениях «аварийную ситуацию». Их может подвести собственная вредная привычка или сложная черта характера, например, упрямство, горячий темперамент, склонность к ревности или к лидерству.
Дева
Сегодня Девам не стоит рассчитывать на гладкий ход дел в своей личной жизни. Свидание пройдет в обстановке нервозности. Не исключается вызывающее поведение, обмен колкостями. Возможны неожиданные новости и нестандартные повороты сюжета, вносящие в роман дух приключений, креатива и напряженности.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить о сложном эмоциональном и событийном фоне этих суток. Не все неприятности и сюрпризы стоит относить на свой счет: гораздо чаще в них будут повинны роковые обстоятельства. Нейтрализовать любую проблему поможет чувство юмора, при условии, что оно есть у обоих партнеров.
Скорпион
Сегодня Скорпионов сильные страсти и самолюбие толкают на риск. Помимо природной сексуальности, в арсенале их средств воздействия на партнера могут найтись и другие инструменты: насмешки, критика, вызов, скандал, провокация на ревность. Им важно не испортить отношения по своей вине.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что любая ситуация романтического характера может обернуться для них неприятностями и превратить свидание в мучение. Не исключается коварный «удар из-за угла», например, звонок от бывшей пассии или другого нежелательного лица в самый неподходящий момент.
Козерог
Сегодня Козерогам могут казаться скучными и пресными стандартные романтические и сексуальные сценарии. Многих Козерогов поманят опасные игры, интриги и крышесносные эмоции. В гармоничной паре это пройдет без последствий, а в нестабильной может создать кризис. Не стоит в такой момент начинать роман.
Водолей
Сегодня у Водолеев личные отношения могут подвергнуться испытанию. Часто к острой грани кризиса их будет подталкивать «половинка» своими вызывающими словами или поступками. Многие Водолеи окажутся зрителями или участниками драматичного спектакля, где главный герой (партнер) не всегда будет искренен.
Рыбы
Сегодня Рыб события этих суток держат в постоянном напряжении, что не всегда хорошо отражается на их настроении и самочувствии. Игры, интриги и приключения этого дня справедливо покажутся многим Рыбам сложными, авантюрными, опасными или утомительными.