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Медитируем и находим дзен — гороскоп на 5 ноября

4 ноября 2023ГороскопыМарианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня не обойдется без приключений, волнений и рисков.

Медитируем и находим дзен — гороскоп на 5 ноября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что Луна во Льве будет подталкивать к опасной игре, вспыльчивости и возбудимости. Возможны скандалы, сюрпризы, срочные дела, кризисные и аварийные ситуации. Обострится конкуренция, особенно на почве жизненно важных интересов и уязвленного самолюбия. Добавить проблем может спортивный или деловой азарт, склонность к острым ощущениям и экстремальным способам ведения дел, излишняя страстность или ревность. Будет нелегко ладить с детьми. Но есть шанс обернуть себе на пользу роковые обстоятельства, найдя альтернативу и проявив творческий подход.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют быть аккуратнее и знать меру в креативных смелых порывах: любая игра может стать «игрой с огнем». Многих Овнов будет манить опасность, возможен интерес к экстремальным видам спорта, рискованным авантюрным маневрам в бизнесе или к любовным приключениям. Шанс удержать равновесие и даже получить приз есть, но придется приложить усилия, пройти через стресс или кризис.

Телец

Сегодня Тельцам стоит быть дипломатичнее: это поможет сгладить раздоры во всех сферах жизни, от деловой до семейной. День подчеркивает старые разногласия и может добавить к ним новые. Даже действуя в благих целях, легко задеть чужое самолюбие, «напроситься» на дерзкий ответ, спровоцировать ссору или создать почву для конкуренции в будущем. По возможности, не стоит участвовать в чужих спорах.

Близнецы

Сегодня у Близнецов шалят нервишки, отчего окружающие разбегаются по разным сторонам. Контролировать себя у вас все же получится, хотя это будет непросто, но очень важно, чтобы сохранить отношения. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует искать альтернативные варианты, не ходить протоптанными дорожками – от них сейчас толку никакого.

Рак

Сегодня Ракам стоит готовиться к приключениям: возможно, придется экспериментировать и рисковать. Те или иные заминки и неожиданные волнующие повороты не исключены даже в самых простых делах. Могут иметь место срывы сделок, моменты финансовой нестабильности, конфликтные ситуации в быту или в бизнесе, размолвки с детьми, любимыми или друзьями. Под вопросом удачные покупки, выигрыши и прибыли.

Лев

Сегодня для Львов этот день обернется стрессом. Они бурно отреагируют на события в своем доме, офисе или бизнесе, часто будут вынуждены защищать свои владения или интересы. Возрастает вероятность скандалов, ревности, конкуренции, рискованных маневров, аварийных и травматичных ситуаций. Нужна аккуратность во всех работах и контактах. Хорошо иметь в запасе альтернативный вариант на случай кризиса.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что этот день способен превратить любую задачу в интересный, но нелегкий квест. Стоит подумать, прежде чем назначать деловую встречу или отправляться в командировку: велика вероятность рискованных приключений и даже срыва планов. Хорошей стороной дня может стать расширение кругозора, возможность взглянуть на некоторые вещи или на отдельных людей под нестандартным углом.

Весы

Сегодня Весам стоит отложить важные встречи и сделки, так как в них велика вероятность неожиданного критичного поворота событий: роста рисков, материального ущерба, разрыва связей. Любая акция или беседа будет сопровождаться нервозностью. Не всегда можно будет положиться на друзей, кредиторов, партнеров, спонсоров и контрагентов. Возможно, не удастся вписаться в условия глобального эксперимента.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов день непрост. Многие Скорпионы будут готовы вступить в конкуренцию или чем-то рискнуть ради цели, но у них будет другое слабое место, их самолюбие. Также они могут навлечь на себя недовольство своими язвительными речами, смелыми шагами, харизмой и лидерскими качествами. Им важно не заострять ситуацию сверх меры и беречь значимые отношения, чтобы не остаться без друзей.

Стрелец

Сегодня Стрельцов звезды не лишают надежды на успех, но предупреждают, что он может достаться им дорого: добавить хлопот и волнений, отразиться на самочувствии. Если дело не срочное и не очень важное, мудрым решением будет его отложить. В частности, не стоит отправляться в поездки и налаживать связи за рубежом. В рутинных ситуациях этого дня стоит избегать лишних рисков, интриг и злоупотреблений.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды напоминают, что они в «зоне риска» почти в любой сфере. Лучше отказаться пока от начинаний: они могут плохо отразиться на будущем, делах, личной жизни, отношениях с детьми или друзьями. Но если обстоятельства вынудят действовать срочно, важно ничего не бояться и приложить все силы к нейтрализации проблемы: это неплохое поле для креатива и шансы на победу очень высоки.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит надеяться на гладкое беспроблемное общение, в любом диалоге или сотрудничестве найдутся «подводные камни». Возможная обидная критика, не исключено провокационное поведение. Стоит быть внимательнее, общаясь с партнером, начальником, а иногда и с близким человеком. Особой бдительности требует взаимодействие с конкурентом. Лучше воздержаться от начинаний и договоренностей.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды не обещают легких задач и простых путей. Не тот момент, когда стоит полагаться на удачу или на креатив: слишком велика вероятность различных неприятных сюрпризов. Помощь, полученная в эти сутки, может дорого обойтись. Не стоит выходить на работу, приступать к лечению или к сложной процедуре. Родителям-Рыбам не стоит подвергать лишним стрессам детей, помещая их в новую среду.
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