Наслаждаемся «земной» гранью романа — любовный гороскоп на 7 ноября

Наш гороскоп даст советы по тому, как максимально использовать положительные аспекты и избежать негативных воздействий планет.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют удивлять своих любимых не громкими подвигами и головокружительными трюками на грани возможного, а конкретными деловыми и житейскими умениями, сообразительностью в решении повседневных прикладных проблем и готовностью великодушно прийти на помощь в нужный момент.
Телец
Сегодня у Тельцов любовные дела пойдут на лад. Если в их романе сохраняется напряженность, им удастся ее смягчить. Многие Тельцы сумеют отстоять свои оригинальные свободолюбивые взгляды, а непримиримые разногласия ухитрятся как-то обойти. В чем-то их настроения, вкусы или чувства начнут меняться.
Близнецы
Сегодня Близнецы не против свиданий, но любовь может оказаться для них не на первом месте. Многие Близнецы охотно отправятся на встречу с любимым человеком или устроят сеанс дистанционной связи с ним, но лишь после того, как выполнят все насущные дела, которых у них может оказаться немало.
Рак
Сегодня Ракам пора стать более чуткими к нюансам своей личной жизни и к той обстановке, в которой развивается их любовная история. Не стоит планировать приятные мероприятия романтического характера более, чем на день вперед: велика вероятность скорого изменения обстоятельств, вносящего в планы поправки.
Лев
Сегодня Львам день поможет успокоиться, может сделать их чувства прохладнее или внести в их мысли о любви долю расчета. Многие Львы начнут замечать детали, которых не видели в пылу своей страсти или гнева. В отношениях наступит короткий переходный период, исподволь меняющий их к лучшему.
Дева
Сегодня для Дев все складывается к лучшему, поэтому и в близкое будущее они смотрят уверенно. Наметившиеся в ходе романа изменения, как и перемены в собственном настроении, многие Девы будут трактовать в оптимистичном ключе, не думая о возможных ловушках или надеясь, что обойдут их.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют прислушаться к себе. Под некоторыми переживаниями пора подвести черту, например, избавиться от сомнений в своей привлекательности, надуманных или кем-то искусно внушенных. Нежелательно слишком долгое и тесное общение с пассией. Уместны скромность и сдержанность.
Скорпион
Сегодня Скорпионам обстоятельства намекают, где именно их ждет настоящее счастье и каков истинный портрет близкого им по духу партнера. Нередко предзнаменованием или подсказкой начнут служить те или иные мелочи. Обязательным спутниками истинной любви в эти сутки будут великодушие и дружелюбие.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов обстоятельства окажутся умеренно благоприятными. Возможны минуты неуверенности. В связи с личной жизнью могут появиться те или иные вопросы и возникнуть робкие надежды. Если в отношениях или обстановке что-то меняется, не стоит тревожиться: перемены к добру.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что для них это удачный день и им стоит использовать его для укрепления уже сложившихся романтических симпатий, включая зарубежные и виртуальные. Что касается новых знакомств и связанных с ними надежд, звезды советуют повременить с выводами, вскоре кое-что изменится.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют наслаждаться «земной» гранью любви, чувственными тактильными ощущениями. Этот день не располагает к аскезе, но ставит разумные границы излишествам и не позволяет перейти черту. Возможно, переживания этих суток станут мостом к новому гармоничному этапу в отношениях.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им следует ценить доброе расположение духа своего партнера и не закрываться от общения с ним, даже если «нет настроения». Это подходящий день для свидания, а если судьба развела по разным городам или странам, то для увлекательного сеанса дистанционной связи.