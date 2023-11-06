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Наслаждаемся «земной» гранью романа — любовный гороскоп на 7 ноября

6 ноября 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть ближе ко второй половинке.

Наслаждаемся «земной» гранью романа — любовный гороскоп на 7 ноября
Фото: Кадр из фильма "Молодая Виктория"

Наш гороскоп даст советы по тому, как максимально использовать положительные аспекты и избежать негативных воздействий планет.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют удивлять своих любимых не громкими подвигами и головокружительными трюками на грани возможного, а конкретными деловыми и житейскими умениями, сообразительностью в решении повседневных прикладных проблем и готовностью великодушно прийти на помощь в нужный момент.

Телец

Сегодня у Тельцов любовные дела пойдут на лад. Если в их романе сохраняется напряженность, им удастся ее смягчить. Многие Тельцы сумеют отстоять свои оригинальные свободолюбивые взгляды, а непримиримые разногласия ухитрятся как-то обойти. В чем-то их настроения, вкусы или чувства начнут меняться.

Близнецы

Сегодня Близнецы не против свиданий, но любовь может оказаться для них не на первом месте. Многие Близнецы охотно отправятся на встречу с любимым человеком или устроят сеанс дистанционной связи с ним, но лишь после того, как выполнят все насущные дела, которых у них может оказаться немало.

Рак

Сегодня Ракам пора стать более чуткими к нюансам своей личной жизни и к той обстановке, в которой развивается их любовная история. Не стоит планировать приятные мероприятия романтического характера более, чем на день вперед: велика вероятность скорого изменения обстоятельств, вносящего в планы поправки.

Лев

Сегодня Львам день поможет успокоиться, может сделать их чувства прохладнее или внести в их мысли о любви долю расчета. Многие Львы начнут замечать детали, которых не видели в пылу своей страсти или гнева. В отношениях наступит короткий переходный период, исподволь меняющий их к лучшему.

Дева

Сегодня для Дев все складывается к лучшему, поэтому и в близкое будущее они смотрят уверенно. Наметившиеся в ходе романа изменения, как и перемены в собственном настроении, многие Девы будут трактовать в оптимистичном ключе, не думая о возможных ловушках или надеясь, что обойдут их.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют прислушаться к себе. Под некоторыми переживаниями пора подвести черту, например, избавиться от сомнений в своей привлекательности, надуманных или кем-то искусно внушенных. Нежелательно слишком долгое и тесное общение с пассией. Уместны скромность и сдержанность.

Скорпион

Сегодня Скорпионам обстоятельства намекают, где именно их ждет настоящее счастье и каков истинный портрет близкого им по духу партнера. Нередко предзнаменованием или подсказкой начнут служить те или иные мелочи. Обязательным спутниками истинной любви в эти сутки будут великодушие и дружелюбие.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов обстоятельства окажутся умеренно благоприятными. Возможны минуты неуверенности. В связи с личной жизнью могут появиться те или иные вопросы и возникнуть робкие надежды. Если в отношениях или обстановке что-то меняется, не стоит тревожиться: перемены к добру.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит помнить, что для них это удачный день и им стоит использовать его для укрепления уже сложившихся романтических симпатий, включая зарубежные и виртуальные. Что касается новых знакомств и связанных с ними надежд, звезды советуют повременить с выводами, вскоре кое-что изменится.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют наслаждаться «земной» гранью любви, чувственными тактильными ощущениями. Этот день не располагает к аскезе, но ставит разумные границы излишествам и не позволяет перейти черту. Возможно, переживания этих суток станут мостом к новому гармоничному этапу в отношениях.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им следует ценить доброе расположение духа своего партнера и не закрываться от общения с ним, даже если «нет настроения». Это подходящий день для свидания, а если судьба развела по разным городам или странам, то для увлекательного сеанса дистанционной связи.
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