Думаем, как заработать больше — финансовый гороскоп на 7 ноября

Наш гороскоп поможет более осознанно подходить к своим решениям и действиям.
Овен
Сегодня Овны преуспеют в делах, если с утра составят себе подробный план действий и будут строго его придерживаться. В трудовом коллективе могут возникать напряженные моменты, которые могут эмоционально затрагивать вас. Однако четкое следование плану не позволит вам отвлекаться от своих текущих обязанностей. Сосредоточьте внимание на конкретных делах и не отвлекайтесь на межличностные отношения с коллегами.
Телец
Сегодня для Тельцов, имеющих творческие профессии, удачно может сложиться этот день. В это время у вас может возникнуть много интересных идей, которые могут быть весьма перспективными в плане реализации. Хорошо заниматься рекламными мероприятиями, усовершенствованием методов работы. Успешно поработают те, у кого свободный график и кто сам решает, когда и что ему делать.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может усиливаться потребность иметь комфортные условия труда на рабочем месте. Офисным служащим и работникам магазинов удастся улучшить эти условия. Обратитесь к работодателю с соответствующими предложениями — к вашему мнению могут прислушаться и сделают все возможное, чтобы вы чувствовали больше удобств в работе. Хорошо пойдет работа над отчетной документацией.
Рак
Сегодня у Раков интенсивный темп информационного обмена может благоприятно отразиться на решении текущих вопросов. В этот день вы во многом будете зависеть от содействия других людей. Поэтому сосредоточьтесь на укреплении и расширении деловых связей. Также успешно пойдут дела у работников социальных служб, консультантов и торговцев.
Лев
Сегодня у Львов могут вырасти доходы. Старайтесь сконцентрировать внимание на деньгах как на единственном критерии своих профессиональных достижений - чем лучше вы работаете, тем выше уровень ваших доходов. Используйте все имеющиеся шансы для получения более выгодной и высокооплачиваемой работы. Во многом рост доходов будет связан с интенсификацией труда. Главное - не лениться, и все пойдет хорошо.
Дева
Сегодня Девы, возможно, будут сконцентрированы на самореализации в профессии. Вероятно, вам захочется самостоятельно выполнять работу и вам будет сложнее действовать исключительно в качестве исполнителей воли начальства. Поэтому этот день больше подходит для индивидуальных предпринимателей и руководящих работников. Работа на подчиненных должностях может оказаться менее эффективной.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют поискать себе дополнительную подработку. Возможно, вам подвернется удачный вариант для работы на полставки или по совместительству. Те, кто занимается фрилансом или практикуют выполнение частных заказов, будут в достаточной степени обеспечены выгодной работой. Также это хорошее время для оформления к получению всевозможных льготных выплат, пособий, компенсаций или субсидий.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать усиление интуиции. Вы сможете заранее предчувствовать наступление тех или иных событий и поэтому сможете избежать некоторых неприятностей. В целом этот день несет в себе фактор неопределенности и непредсказуемости, и только интуиция поможет вам лавировать между всевозможными осложнениями. Не следует делать того, что может привести к необратимым последствиям.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может повыситься роль вышестоящего начальства в профессиональной деятельности. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам придется много времени работать в непосредственном контакте с начальством. Старайтесь сдерживать свои эмоции — это может повредить вашей карьере. Настройтесь на то, чтобы вести себя дисциплинированно.
Козерог
Сегодня у Козерогов, ориентированных на сотрудничество с иностранными коллегами, этот день может сложиться успешно. Вам может поступить много полезной информации, благодаря которой вы сможете повысить свою квалификацию. Кроме того, это удачное время для деловой переписки по электронной почте. Хорошо посещать выставки, обмениваться опытом, собирать информацию о технических новинках.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может быть связан с успешными финансовыми операциями. Если вы работаете в плотном контакте с деловыми партнерами, то на ваш банковский счет могут сделать партнерские отчисления. Хорошее время для покупки товаров в кредит или с оплатой банковской картой. Бизнесмены могут получить доступ к кредитной линии от банка на выгодных условиях.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют активнее вступать в деловое партнерское взаимодействие. Успешно проходят публичные мероприятия, рекламные акции. Может увеличиться количество клиентских заказов. Рекомендуется подписывать важные документы о партнерском сотрудничестве. Ориентируйте себя на адаптацию к благоприятным внешним обстоятельствам, чтобы использовать ситуацию в своих интересах.