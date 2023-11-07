Не разрываем контакт — любовный гороскоп на 8 ноября

Сегодня нужно активно и тесно общаться со второй половинкой.

Наш гороскоп расскажет, какие возможности и вызовы принесет вам этот день, а также какие решения могут быть наилучшими для вашего знака, чтобы достичь успеха и гармонии.

Овен

Сегодня Овны , погруженные в свои текущие хлопоты, могут не заметить изменений в поведении любимого человека либо не успеют подстроиться к ним. Также сегодня велика власть житейских мелочей и они могут часто отвлекать от романтики. Если есть выбор, звезды рекомендуют отложить важное свидание.

Телец

Сегодня Тельцы сохраняют свои преимущества в личных отношениях и им важно успеть ими воспользоваться, если они в ссоре с партнером. Даже если тот настроен критично, он открыт для диалога и главное — для начала завязать разговор. В долгих союзах сыграют роль воспоминания о прошлом и общие взгляды.

Близнецы

Сегодня Близнецы не готовы отрешиться от дел насущных в пользу любви и романтики. Если в личной жизни наметились приятные перемены, многим Близнецам в суете будет не до них. Звезды советуют отложить свидание на завтра, а сегодня уладить все проблемы, которые могли бы ему помешать.

Рак

Сегодня для Раков удачно складываются внешние обстоятельства. Также им может помочь собственная коммуникабельность, находчивость или осведомленность. А вот эмоциональный фон личных отношений может измениться и Ракам придется к нему подстроиться, например, стать чуть дипломатичнее.

Лев

Сегодня Львы склонны фиксироваться на мелочах и это может сослужить им хорошую службу. Если они окажутся достаточно внимательными и беспристрастными, то наверняка заметят признаки положительных перемен, дающих им надежду на улучшение отношений. Важное свидание звезды рекомендуют отложить на завтра.

Дева

Сегодня Дев может подвести сила привычки или собственный эгоизм. Не исключено, что они будут по инерции сосредоточены на своих персональных вкусах и нуждах, тогда как изменившаяся ситуация предполагает более явственный акцент на балансе интересов, дипломатии и гармонии в отношениях.

Весы

Сегодня Весы могут оставаться недостаточно уверенными в себе, балансировать между желанием пустить в ход свое обаяние и сомнением в своих возможностях. Не исключено, что их любовные планы будут тормозиться внешними обстоятельствами. Звезды уверяют, что завтра ситуация изменится к лучшему.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит активнее пользоваться преимуществами, которые дает им момент. Например, не молчать, если хочется оставить за собой последнее убедительное слово в диалоге. В общении с любимым человеком придется быть внимательнее к деталям: не исключено, что игра пошла по новым правилам.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов приятные перемены в личной жизни могут задержаться из-за насущных дел. Многие Стрельцы не смогут посвятить себя любимому человеку целиком, пока не выполнят свой долг или не справятся с какой-то срочной задачей. Общение может быть недостаточно комфортным и не очень откровенным.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют опираться в делах сердечных на собственное чутье, но одновременно ориентироваться и на внешнюю обстановку: вероятно, в чем-то она стала другой. Не исключено, что ради гармонии в отношениях сейчас нужно поступиться частью своих идеалов, планов или старых привычек.

Водолей

Сегодня Водолеев могут поглотить мелочи, например, нюансы интимной жизни или житейские подробности. Они способны основательно зациклиться на том, что их задело, могут стать излишне самокритичными или чересчур подозрительно относиться к деталям поведения своего партнера.

Рыбы