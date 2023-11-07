Дела пойдут в гору резко и быстро — гороскоп на 8 ноября

7 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве помогает в любых кропотливых работах, включая сложные, черновые и опасные.

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Гороскоп на сегодня говорит, что день подходит для тренингов, лечебных процедур, мелкого ремонта и апгрейда. Хорошо работать со сложной аппаратурой, с хирургическими и другими инструментами, специальным снаряжением. Насыщенный день для тех, кто занят вредным производством и бизнесом в сфере услуг. Во многих сферах будет трудно обойтись без помощника. Может возрасти нагрузка на рядовых сотрудников, на службы техподдержки, сопровождения, охраны, уборки, эвакуации и утилизации. Приветствуются полезные замечания и толковая критика. Овен Сегодня Овнам звезды советуют не выпадать из рабочего режима и не терять деловитый настрой. Обстоятельства этого дня помогают в любой кропотливой сложной деятельности, способствуют шлифовке полезных уникальных навыков и росту мастерства. Велики шансы найти работу, нужный инструмент, снаряжение, хороший сервис или толкового помощника. Хорошо заниматься ремонтом, лечением, тренингами, обновлениями. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что это хороший день для общения и сотрудничества, для согласования тактики и прояснения нюансов, для привлечения или удержания партнеров, клиентов, учеников или помощников. Решая сиюминутные задачи, важно одновременно создавать точки пересечения интересов на будущее, когда могут вновь появиться острые разногласия. Возможно, пора иначе взглянуть на некоторые мелочи. Близнецы Сегодня Близнецы вынужденно погружены в рутину. Ритм жизни многим Близнецам задают хозяйственные или производственные хлопоты, практические нюансы, связанные с жильем или рабочим местом, здоровьем или гигиеной. Не стоит откладывать лечебные процедуры, уборку помещений, черновые работы, мелкие обновления, поиск помощников, контакты с коммунальными службами, техническими и медицинскими сервисами. Рак Сегодня Ракам звезды советуют быть общительными и деловитыми, расплывчатым мечтам предпочесть конкретные цели и действия. Это поможет им вовремя пользоваться удачными поворотами обстоятельств, извлекать пользу из контактов и поездок, прояснять важные детали, создавать и обновлять заделы на будущее. В этот день хорошо искать маршруты и попутчиков, поддерживать связи, заводить друзей среди соседей. Лев Сегодня Львам желательно оставаться реалистами, сохраняя фокус своего внимания на практических житейских вопросах и прикладных деловых задачах. Имеет смысл детальнее вникнуть в нюансы бизнеса, подробности быта или производственного процесса. Не стоит уклоняться от обсуждения насущных домашних и служебных нужд: возможно, пора купить какие-то инструменты или провести мелкие, но сложные работы. Дева Сегодня Девам важны их собственные нужды. Многие Девы заметят за собой изменение вкусов или ощутят потребность что-то пересмотреть в своих привычках, например, свои финансовые и покупательские приоритеты, предпочтения в одежде или косметике. Этот день оставляет шансы на продуктивное общение и удачные короткие поездки, можно успеть куда-то съездить или с кем-то связаться, высказать свое мнение. Весы Сегодня Весам звезды советуют настраиваться на положительные перемены, но при этом не торопить события. Например, не подчеркивать раньше времени свою привлекательность или не демонстрировать людям свой обновленный имидж. Не стоит спешить с приятными покупками и важными финансовыми операциями. День подходит для закулисных бесед и мелких тайных дел, дает время для уточнения практических деталей. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды дают дополнительное время для уточнения важных нюансов, связанных с будущим, для совершения важного шага или высказывания своего мнения. Не стоит медлить, если вы хотите поговорить о чем-то с другом, коллегой, помощником или спонсором, рассчитываете выполнить ту или иную уникальную работу: ситуация меняется быстро и уже завтра ваш план может натолкнуться на препятствия. Стрелец Сегодня Стрельцам не стоит пренебрегать повседневными обязанностями и прояснением практических мелочей: от проявленной исполнительности, скрупулезности и дотошности может зависеть дальнейший карьерный рост, поправка здоровья или выполнение семейных задач. Нежелательно уклоняться от оставшихся неприятных работ и процедур, а также от служебных совещаний и приватных бесед на деликатные сложные темы. Козерог Сегодня у Козерогов дела идут удачно. Многие Козероги свободно ориентируются в сложных ситуациях благодаря своему прошлому непростому опыту или природной проницательности. Вдобавок, у них есть шанс получить помощь от друзей или поддержку издалека. Результативны поездки и контакты. Звезды советуют доводить дела до конца и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Водолей Сегодня Водолеям жизнь открывает приятные новые возможности, но их внимание может быть вынужденно приковано к рутине или к неприятным делам. Звезды советуют проявить дотошность и вначале поставить в них точку, чтобы они не создавали дискомфорта в дальнейшем. Желательно довести до конца ремонт, апгрейд, уборку, лечение, приватный сложный разговор, поиск загадочных пропаж или критичных неполадок. Рыбы Сегодня Рыбам , которые заинтересованы в общении и сотрудничестве с иностранцами, ждут вестей издалека, планируют путешествие, готовы учиться, лечиться или работать вдали от дома, звезды советуют быть активнее и настойчивее. Этот день дает дополнительный шанс на совместную работу, согласование мнений и установление взаимопонимания, а также позволяет вовремя раскрыть чужие мотивы и распознать обман.