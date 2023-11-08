Серьезные покупки под запретом — финансовый гороскоп на 9 ноября

8 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня лучше не покупать что-то большое и дорогое. Поберегите деньги.

Фото: Кадр из фильма "Красотка"