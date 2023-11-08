Серьезные покупки под запретом — финансовый гороскоп на 9 ноября

Наш гороскоп расскажет, как сохранить свои деньги.
Овен
Сегодня для Овнов, плотно связанных в своем бизнесе с деловым партнерством, не самый лучший день. Не исключены трения и взаимное недовольство с партнером. Если вы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, то воздержитесь от принципиального выяснения отношений. Также это неблагоприятное время для ведения переговорного процесса. Вторая половина дня может смягчить остроту противоречий.
Телец
Сегодня у Тельцов основной проблемой дня может стать плохое самочувствие и нервные стрессы. Этому может способствовать эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. Также вам может поступать критическая информация при работе с клиентами. Наибольший накал страстей приходится на утро. С полудня постепенно работа войдет в привычную колею.
Близнецы
Сегодня Близнецов может потянуть на финансовые авантюры. Если вы связаны с финансовыми спекуляциями, то с утра рекомендуется воздержаться от обмена валюты и покупки оптовых партий товара с целью перепродажи. Сейчас велика вероятность не справиться со своими эмоциями и превысить допустимые риски. Непростой день для представителей творческих профессий.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют воздержаться от проведения ремонтных, отделочных и строительных работ. Не исключена техническая поломка в жилищно-коммунальном хозяйстве или при проведении строительных работ. Рекомендуется проводить мероприятия по укреплению безопасности своего бизнеса. У офисных сотрудников могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.
Лев
Сегодня у Львов, чья работа связана с частыми поездками, контактами и оформлением деловых бумаг, этот день может сложиться напряженно. Может существенно вырасти объем поступающей информации, однако вместе с тем, количество действительно полезной информации будет крайне мало. Деловые знакомства и соглашения могут оказаться непрочными.
Дева
Сегодня для Дев, возможно, будет важно добиться баланса между расходными и доходными статьями бюджета. Потребность в расходах может неожиданно резко возрасти, а доходы, если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Что-то может пойти не по плану. Бизнесменам может не хватить оборотных средств для развития бизнеса.
Весы
Сегодня у Весам возросшая эмоциональность может мешать в выполнении профессиональных обязанностей. Прежде всего это относится к тем, кто работает в сфере индивидуальных услуг. Старайтесь точно исполнять запросы клиентов и идти на максимальные уступки. От подписания договоров и сделок лучше воздержаться. Также это не лучшее время для публичных выступлений и сдачи экзаменов по переаттестации.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют заниматься тайной или неофициальной деятельностью. Если у вас есть тайные недоброжелатели, то сегодняшние неприятности могут быть связанны с их активизацией. Держитесь подальше от контактов с малознакомыми людьми и сторонитесь интриг с коллегами. Этот день для многих будет нести повышенную эмоциональную нагрузку.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют не распылять свои усилия на множество дел. Постарайтесь сосредоточиться на одном главном направлении. Возможно, вы сегодня будете склонны действовать непоследовательно. Например, можете быстро терять интерес к работе, которая требует продолжительных усилий и внимания к мелким деталям. Это неблагоприятный день для любого спекулятивного бизнеса.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют по мере возможности не вступать в деловые контакты с руководящими работниками, ведущими менеджерами и представителями официальной власти. Ситуация в карьере сегодня может быть далека от стабильной. Начальство может высказать вам критическое замечание. Воздержитесь от обращения в государственные инстанции с документами по визированию и регистрации.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не поддаваться на чужие мнения и уговоры, а придерживаться своих личных взглядов по тем или иным вопросам. Перед вами могут стоять насущные вопросы, касающиеся аналитической обработки поступающей информации. Не торопитесь делать скоропалительные выводы. Деловые связи и контакты проходят испытание на прочность. Не все данные вам обещания могут оказаться исполнены.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться нестабильная финансовая ситуация. Если вы ожидаете денежного перевода на банковскую карту, то может произойти техническая заминка и денег придется ждать дольше, чем хотелось бы. При работе без оформления трудового договора вопрос оплаты за проделанную работу может зависнуть. Не приобретайте те товары и услуги, без которых вы можете обойтись.