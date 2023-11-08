Помним о красивых жестах внимания — любовный гороскоп на 9 ноября

8 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам стоит сделать для второй половинки что-то приятное.

Фото: Кадр из фильма "Больше чем секс"