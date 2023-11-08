Помним о красивых жестах внимания — любовный гороскоп на 9 ноября

Наш гороскоп подскажет, как показать свою любовь второй половинке.
Овен
Сегодня у Овнов есть время уладить текущие дела, чтобы во второй половине дня ничто не отвлекало их от приятного общения с любимым человеком. Не исключено, что он деликатно напомнит о себе сам. Это подходящее время для ухаживаний по правилам этикета, для обмена подарками или знаками симпатии.
Телец
Сегодня Тельцам стоит убедиться, что в их личных отношениях не осталось критичных противоречий. Если утром партнер хочет дополнить свои вчерашние мысли, лучше его выслушать. Вторая половина дня вынудит изменить тактику. Возможно, придется уступить в какой-то мелочи, чтобы выиграть в главном.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше уладить все текущие мелкие дела утром, чтобы после полудня иметь возможность полностью посвятить себя личной жизни. Вторая половина этого дня — время гармонизации существующих отношений или новой приятной влюбленности, подходящий момент для обмена подарками или знаками симпатии.
Рак
Сегодня Раки будут уверены, что ключ к любовной гармонии у них в руках, но развитие событий может их удивить. Не исключено, что прежние договоренности и выводы будут забыты, а главным условием приятных отношений станут изысканные манеры, стильный вид, дипломатичность и уступчивость.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что вторая половина этого дня окажется отличным временем для общения с объектом симпатий. Она одинаково хороша для простого свидания, примирения после размолвки или попытки завязать флирт. Чтобы впечатления от встречи были приятнее, оставьте «за бортом» житейские заботы.
Дева
Сегодня Девам события этого дня напоминают о важнейшем условии сохранения любовной гармонии, которое заключается во взаимном внимании, ощущении меры и равноценном вкладе партнеров в отношения. Вторая половина дня подходит для выбора изысканных стильных подарков, призванных порадовать любимого человека.
Весы
Сегодня Весы очаровательны, им ничего не стоит привлечь к себе внимание и вызвать романтическую симпатию, причем взаимную. В первую очередь, этим качеством будут отличаться сентябрьские Весы и представительницы прекрасного пола. Стоит помнить, что этот волшебный эффект «включится» ближе к полудню.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит поторопиться, если они хотят оставить за собой последнее слово, намерены дать любимому человеку совет или покритиковать его. Утром это удастся им без труда, но вечером тон и манеры придется сменить. Новые обстоятельства вынудят стать дипломатичнее, смолчать или скрыть свои чувства.
Стрелец
Сегодня Стрельцам вечер обещает приятные подвижки в личной жизни. Звезды подсказывают, что это подходящее время для совместного расширения культурного кругозора, для посещения вечеринок, модных локаций и популярных заведений, но не будет ошибкой и встреча в интимной тихой обстановке.
Козерог
Сегодня Козерогам не выпадет счастье вести себя в любви свободно и непринужденно. Многим Козерогам придется считаться с внешними обстоятельствами или преследовать некую цель, жертвуя своими вкусами. Если такой целью являются гармоничные отношения, не обойтись без взаимных уступок и подстройки.
Водолей
Сегодня Водолеям вечер сулит хорошие перемены в личной жизни. Это время смягчения противоречий, примирений, красивых ухаживаний. Под влиянием обстановки легко стать романтичнее, влюбиться. Не стоит пропускать этот момент, так как он поможет создать почву для любовной гармонии в будущем.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют стремиться во всех аспектах личной жизни к гармонии и балансу интересов. В счастливых отношениях важно помнить о чувстве меры и не забывать о красивых жестах внимания «как в первый день». В неблагополучных союзах эти сутки не устранят проблем, но на время смягчат их.