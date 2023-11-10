Не наступаем на старые грабли — любовный гороскоп на 11 ноября

Сегодня можем вновь совершить старую ошибку в любви.

Фото: Кадр из фильма "Париж, я люблю тебя"

Наш гороскоп предостерегает от потенциальных трудностей и подчеркивает благоприятные моменты для каждого знака.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что гармония любовных отношений может оказаться чем-то подпорчена. Не тот день, когда стоит проявлять в адрес партнера навязчивость, в том числе интимного характера, а также шутить над его слабостями, критиковать его за недостатки или попрекать ошибками прошлого.

Телец

Сегодня Тельцам стоит помнить, что в любовных отношениях работает принцип накопления мелочей, особенно негативных. Если партнер раз за разом чем-то недоволен, он может и не показывать этого явно, но это не означает, что однажды крышку кипящего котла не сорвет с непредсказуемыми последствиями.

Близнецы

Сегодня у Близнецов звезды расставляют акценты в личных отношениях таким образом, чтобы они сумели почувствовать в них слабые места: как известно, где тонко, там и рвется, и дела сердечные исключением не являются. Свидание может разочаровать или навести на мысль, что в любовном союзе не все гладко.

Рак

Сегодня Ракам и их любимым стоит быть взаимно лояльными и предупредительными, стараться оберегать друг друга от лишних негативных эмоций. Желательно избегать критики, даже справедливой и облеченной в форму шутки. Если пренебречь этим советом, к ночи пара может «разбежаться по разным углам».

Лев

Сегодня Львам не стоит искусственно нагнетать напряженность в отношениях, но и не стоит быть беспечными. Свидание или тесное общение лучше не затягивать до вечера. Не испытывайте судьбу, начав романтическую инициативу в поздний час: эффект может разочаровать, а осечка заденет самолюбие.

Дева

Сегодня Девы рискуют столкнуться с той или иной формой неуверенности. Нередко будет прослеживаться связь с тяжелым прошлым: многие Девы будут испытывать проблемы с доверием к партнеру, помня о его прежнем поведении, либо начнут сомневаться в себе, памятуя о своих фатальных ошибках.

Весы

Сегодня для Весов этот день может начаться с очень приятной ноты, но по мере развития событий многих представителей знака начнет что-то смущать или огорчать. Они могут стать более мнительными, недоверчивыми, сдержанными или ревнивыми — особенно, если что-то начнет усиленно напоминать им о сложном прошлом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше держать свои настоящие мысли и эмоции в секрете либо «выдавать» их в пространство в смягченном виде. Это не лучший момент для любовной инициативы, не стоит давать полную волю своим страстям. Ограничения окажутся кстати, так как помогут не действовать сгоряча.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов событийная и психологическая динамика может оказаться не очень благоприятной. Возможно, в течение дня они начнут чаще замечать недостатки своей пассии, станут менее уверенными в себе или примутся нервничать из-за нюансов обстановки. Вечером может потребоваться одиночество.

Козерог

Сегодня для Козерогов продолжается фаза душевного дискомфорта и потенциальных неудач в отношениях. Если общение с любимым человеком радует, лучше не искушать судьбу и не рисковать полученным равновесием, форсируя развитие событий. Подходящий момент для того, чтобы устроить в личной жизни «санчас».

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит игнорировать скрытые симптомы неблагополучия, которые могут «просвечивать» сквозь общий приятный фон отношений. Если вы считаете, что нашли свое счастье, постарайтесь уже сейчас подумать над тем, как обезопасить его от возможных роковых осложнений в обозримом будущем.

Рыбы