Кризис ворвется в жизнь — гороскоп на 12 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что может назреть кризис. Для решения главной задачи дня нужны мужество, проницательность и готовность рискнуть, например, пойти против авторитетной группы. Также не исключен всплеск чувственности. Мощный и непредсказуемый эффект может дать перенаправление сексуальной энергии в деловую или духовную. Не стоит забывать, что порывы этого дня способны привести к долгоиграющим множественным последствиям. Оппозиция к Юпитеру способна разжечь аппетиты, страсти или амбиции, побудить к авантюрному, вызывающему или потенциально разрушительному поведению.
Овен
Сегодня Овнов события этого дня могут настроить на сложную работу, подтолкнуть их к авантюрному приключению или подвести к небезопасному шагу. Многие Овны будут склонны к лихачеству, ради острых ощущений могут забыть про инстинкт самосохранения. Собственными действиями они могут как предотвратить, так и создать кризис в своей жизни. Также сегодня может усилиться чувственность или обостриться интуиция.
Телец
Сегодня Тельцам придется нелегко, если они амбициозны, считают себя авторитетами и представителями коллективных передовых идей, неравнодушны к своей репутации, и при этом имеют дело с другими людьми. Им может напомнить о себе как сильный союзник, так и коварный энергичный конкурент. Звезды советуют быть осторожнее, ценить партнерство и не доводить до критической фазы опасное противостояние.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит быть усерднее, но также и аккуратнее. Этот день может добавить хлопот, волнений и рисков, создать аварийные критичные ситуации. В то же время, от исхода сегодняшних стараний может зависеть нечто важное: карьера, заработок, здоровье, отношения с помощником или подчиненным. Возможна проверка на мастерство или находчивость. Некоторым Близнецам придется посвятить себя питомцу.
Рак
Сегодня для Раков день значим для личной жизни, а также для их планов в тех сферах, где они хотят применить свои таланты и самовыразиться. Такой сферой может оказаться бизнес, спорт, взаимодействие с детьми или экстремальное хобби. Минимальная удача сегодня обеспечена благодаря энергии и креативности, а вот для сверхдостижений необходим добавочный стимул, например, стресс или дружеское соперничество.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сосредоточиться на самом важном событии в своих текущих делах и постараться выбрать как можно более конструктивную линию поведения. Для многих Львов полем действий и поводом к самовыражению станут домашние дела или бизнес, им будет важно проявить себя хозяевами своей территории или «прайда». Возможно, придется столкнуться с конкуренцией или защитить свои владения.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не отказываться от намеченных планов, но готовиться в ходе их выполнения к приключениям. На любом маршруте возможны судьбоносные встречи, сюрпризы или находки. При появлении неприятностей важно помнить, что любая проблема разрешима, если быть настойчивее. Особое значение может получить машина или другой транспорт, персона водителя, собеседника, попутчика или соседа.
Весы
Сегодня Весам стоит быть внимательнее, если их волнует состояние личных или совместных ресурсов, а также кредитная история, ипотека, дружеский займ, крупная покупка, продажа или инвестиция, взаимодействие с налоговой инспекцией, кредитором или спонсором. Может назревать критичное событие, закрывающее в этих сферах старую страницу или открывающее новую. Возможно искушение финансовой авантюрой.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов это крайне важный день. Он позволяет им естественным образом выразить свою индивидуальность и побуждает действовать очень смело, бросая вызов авторитетам или коллективу. Многое будет зависеть от их личного темперамента: Скорпионы-бунтари получат волю, а сдержанные Скорпионы смогут решиться на то, в чем себе отказывали. И тем, и другим важно думать о последствиях своей горячности.
Стрелец
Сегодня Стрельцам этот день сулит дополнительные волнения и заботы. Отрешенными наблюдателями событий многие Стрельцы оставаться не захотят, но звезды советуют им не афишировать свою активность и оставаться за кулисами: это не тот период в жизни, когда стоит ярко подчеркивать свои возможности. У некоторых Стрельцов может иметься тайный подопечный, далекий друг или «кукловод», направляющий их действия.
Козерог
Сегодня Козероги могут положиться на свой или коллективный инстинкт. Любые события, назревающие в этот день, могут оказаться судьбоносными. Часто в них будет наличествовать тот или иной важный подтекст, который нужно расшифровать, чтобы понять знаки судьбы. Большое значение может получить персона друга или покровителя. Некоторые Козероги смогут сами стать в своей группе негласными авторитетами.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит относиться к событиям этого дня легкомысленно: они могут отразиться на их дальнейших планах, повлиять на карьерные позиции, личный статус в группе или другую краеугольную сферу жизни. По возможности, сегодня лучше избегать острых столкновений. Стоит поискать баланс между своими фундаментальными ценностями и требованиями значимого лица, например, хозяина жилья или работодателя.
Рыбы
Сегодня Рыбам события этого дня помогут определиться со своими планами и идеалами, а также если необходимо, набраться смелости для какого-то конкретного шага. Для многих Рыб будет иметь особое значение позиция авторитетного для них лица. Может стать важной персона учителя, врача, далекого друга, зарубежного партнера, попутчика в дороге. Наряду с практическими вопросами будут затронуты духовные ценности.