Показываем мудрость и дальновидность — любовный гороскоп на 12 ноября

Наш гороскоп подскажет советы по оптимальному использованию энергии и избеганию потенциальных трудностей.
Овен
Сегодня у Овнов «визитной карточкой» может стать зашкаливающая сексуальность или настойчивость в действиях, не имеющая границ. Также многие Овны в этот день проявят склонность к ревности, особенно, если принадлежат к представителям сильного пола. Не исключено, что партнер сочтет все это чрезмерным.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит испытывать на прочность терпение своего партнера, проверять его психологические границы или провоцировать на вспышки ревности: если что-то пойдет не так, искры полетят во все стороны. Многим Тельцам придется уступить своей страстной и настойчивой «половинке» инициативу.
Близнецы
Сегодня Близнецам желательно заранее сделать выбор между личной жизнью и другими делами, так как совмещать все сразу вряд ли получится. Стоит помнить, что сегодня легко вспыхивают скандалы, возникают суета и перенапряжение. Есть риск понести тот или иной ущерб из-за чрезмерной чувственности.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что этот день станет в их личной жизни поворотным и скорее в хорошем, чем в плохом смысле. В опасной игре под названием любовь есть шанс на выигрыш. Можно пойти на поводу у партнера, а можно проявить собственную инициативу, иногда вопреки стандартам или обстоятельствам.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что хотя в игру вступают роковые факторы, от их поведения тоже зависит многое и им важно управлять своими страстями. Этот день обостряет не только влечение, но и борьбу за лидерство, собственнический инстинкт. Возможен стресс с долговременными последствиями.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что волнения для их личной жизни благоприятны. События этого дня играют им на руку и позволяют добиться определенных целей. Прежде всего, уникальный шанс получат Девы, завершающие долгие и тяжелые для себя отношения или желающие перевести их на новый уровень.
Весы
Сегодня Весам важно ладить с любимым человеком в финансовой и сексуальной сфере, а также на уровне базовых жизненных ценностей. Многим Весам, стремящимся в личной жизни к гармонии и балансу, маневр партнера покажется авантюрным и вызывающим, но общность идеалов, если она есть, многое сгладит.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов страсти столь же сильны, сколь и естественны. Им не стоит стыдиться своих чувств, но не помешает представить себе возможный эффект от собственной любовной инициативы: не исключено, что партнер будет шокирован. Наиболее гармонично почувствуют себя в этот день Скорпионы-мужчины.
Стрелец
Сегодня Стрельцам придется скрывать свои чувства или искать своим страстям оригинальный выход. Многие представители знака будут вынуждены действовать не так, как им хочется, но некоторые Стрельцы найдут в такой ситуации удовольствие, будут не против тайного приключения или эксперимента.
Козерог
Сегодня Козероги действуют правильно благодаря своему чутью. Иногда для них самих будут загадкой их решения, но жизнь рано или поздно покажет, что они не ошиблись. Козероги, доверяющие своим партнерам, в эти сутки будут вести себя свободно и раскованно, окажутся очень сексуальными.
Водолей
Сегодня Водолеям предстоит показать себя мудрыми и дальновидными (конечно, если они рассчитывают на долгий и счастливый союз со своей пассией). Перед ними встанет непростая задача сохранить свои базовые убеждения и одновременно сберечь любовь. Стоит помнить, что этот день склоняет к нервозности.
Рыбы
Сегодня Рыбы инстинктивно принимают правильные для себя решения, когда речь заходит о долгом союзе. Многие Рыбы без труда распознают в своем партнере потенциального друга и идейного собрата, что будет иметь для многих из них не менее фундаментальное значение, чем сексуальная или иная совместимость.