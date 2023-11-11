Показываем мудрость и дальновидность — любовный гороскоп на 12 ноября

11 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нужно быть умнее и не разжигать своры и ссоры.

Фото: Кадр из фильма "Поздняя любовь"