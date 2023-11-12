Рискуем по-крупному — любовный гороскоп на 13 ноября

Наш гороскоп расскажет, какие события и вызовы ожидают вас в этот день, и как использовать позитивные аспекты планет для достижения лучших результатов.
Овен
Сегодня Овны проведут день на пике азарта или драматичных душевных переживаний. Многие представители знака будут готовы на все, чтобы получить и удержать желаемое. Столь сильные страсти неизбежно будут сопровождаться теми или иными перегибами, велика вероятность «наломать дров» в личной жизни.
Телец
Сегодня у Тельцов отношения остаются похожими на азартное и местами опасное противостояние. Оба партнера упрямы и не желают сдавать позиции. При этом шансы на лидерство выше у той стороны, что проявила инициативу, и часто это будут не Тельцы, а их горячие и самолюбивые партнеры.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что это не лучший день для романтического свидания. Независимо от того, будет ли оно плановым или спонтанным, с ним будут связаны те или иные помехи. Многие Близнецы, как и их партнеры, будут зависимы от самочувствия или окажутся невольными жертвами обстоятельств.
Рак
Сегодня Ракам не стоит стесняться своих страстных порывов — наоборот, для них самое время проявить инициативу или показать, что ради любви они готовы на все. Свидание вряд ли будет спокойным, велика вероятность бурных душевных порывов и мощных всплесков чувственности с обеих сторон.
Лев
Сегодня Львам важно не дать своим страстям разорвать себя на части. Избегая ссор в отношениях по пустякам, просто необходимо заострить ситуацию, если она уже в фазе кризиса. В то же время, надо выйти из «крутого пике» правильно, иначе последствия будут напоминать о себе еще очень долго.
Дева
Сегодня Девы смогут использовать события дня с пользой для себя и своей личной жизни, если сохранят душевное равновесие. В противном случае они рискуют превратиться в жертв обстоятельств или заложников поведения других людей, утратив способность управлять своими эмоциями и поведением.
Весы
Сегодня Весам не стоит игнорировать ситуацию в своей личной жизни: возможно, она получит продолжение. У многих Весов будет выбор: отстраниться от любимого человека на период, пока он разбирается в своих страстях, или ввязаться в приключение вместе с ним. Особой аккуратности требует интимная сфера.
Скорпион
Сегодня Скорпионы движимы собственными эмоциями и в ослеплении ими многое упускают. Например, недооценивают глубину душевных ран, которые наносят любимому человеку в пылу своих страстей. Особенно опасно сейчас задевать идеалы партнера и его друзей, а также отвергать и критиковать его добрые порывы.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов это насыщенный и волнующий день, который может потребовать от них максимальной эмоциональной вовлеченности и исчерпать весь наличный запас их сил. Возможно тайное приключение или интенсивное погружение в далекое прошлое. Не самый подходящий момент для первого свидания.
Козерог
Сегодня Козерогов звезды не обязывают проявлять в любви инициативу, но намекают, что в определенных обстоятельствах она будет очень желательной. Не стоит скромничать и упускать момент, если вы твердо решили быть рядом со своим избранником и считаете его надежным спутником для совместного будущего.
Водолей
Сегодня Водолеев события дня держат в напряжении, которое может разрядиться в болезненную ссору, во всплеск страстей или в утомительное приключение. Эмоции оставят долгий и не всегда приятный осадок. Легкие размолвки сегодня лучше не подчеркивать, так как есть риск раздуть из искры пламя.
Рыбы
Сегодня Рыбы готовы стать более раскованными в эмоциональном и сексуальном плане, если ощущают между собой и любимым человеком искру неподдельной духовной гармонии. Это день, когда свидание может означать для них больше, чем просто интимная встреча и его, по возможности, им лучше не пропускать.