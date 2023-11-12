Не теряем почву под ногами — гороскоп на 13 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что может иметь место резонансное событие, кульминация приключения или опасного эксперимента, внезапная развязка кризиса. Высока вероятность стресса, аварийной ситуации, рискованного противостояния, отчаянного или вызывающего поведения отдельных лиц. Наряду с решением технических кризисов этот день дает духовный опыт, вскрывает «больные места», помогает подвести черту под прошлым, способствует разрушению или трансформации прежних ценностей ради будущего.
Овен
Сегодня Овнам предстоит провести день в техническом или психологическом «нештатном режиме». Не удастся сбавить темп или сбросить эмоциональное напряжение, пока не окончено приключение, не устранена опасность или не выполнено срочное дело. Многие Овны добьются своего, несмотря на риски и возможные жертвы. Это подходящий момент для последнего рывка, ставящего точку в долгой истории.
Телец
Сегодня Тельцам звезды напоминают о необходимости оставаться как можно осмотрительнее и дальновиднее, если они хотят сохранить сложные, но очень нужные им отношения с другим человеком. Те же качества пригодятся Тельцам, ввязавшимся в острое соперничество: велика вероятность того, что оно окажется долгим и изнурительным, в будущем обернется ростом проблем или обрастет непредсказуемыми эффектами.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит рассчитывать на спокойный день. Многим Близнецам предстоит трудиться не покладая рук, сталкиваясь со стрессами или суетой, пока не будет выполнена срочная задача. Возможен решающий момент, связанный с работой или со здоровьем. В такой ситуации мало одного мастерства, хорошего инструмента, ловкого помощника или оперативной сервисной поддержки, важны также вера и надежда.
Рак
Сегодня Ракам, которые хотят добиться чего-то большего, например, расширить бизнес или установить спортивный рекорд, звезды советуют быть настойчивее и смелее. Ракам, которых устраивает текущее положение их дел и которые не хотят лишний раз рисковать, проявлять упорство не обязательно, но и им придется приложить некоторые усилия к сохранению своих позиций. Ракам-родителям важно поддержать детей.
Лев
Сегодня от Львов потребуют напряжения сил, день может ознаменоваться стрессом, сюрпризом, пиком страстей или рискованным судьбоносным шагом. В центре внимания многих Львов останется база их жизни, например, их дом или бизнес. Возможно решающее столкновение интересов с деловым конкурентом или членом семьи. Также не исключен критичный момент в работах, тот или иной аврал. Возрастает опасность травм.
Дева
Сегодня Девы не обязательно будут в центре событий лично, но то или иное значимое происшествие, приковывающее взгляд, может разыграться рядом с ними. Их внимание может привлечь вызывающее поведение конкретного лица: соседа, коллеги, попутчика, родственника, гостя. Вплоть до вечера сохранится вероятность рискованных приключений «на грани», из которых большинство Дев сумеет благополучно выбраться.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют проявлять активность лишь там, где они оказались втянуты в роковую авантюру и им не под силу приостановить маховик событий. В таких сферах придется проявить настойчивость, а также долю изобретательности или бесстрашия, чтобы сберечь или приумножить свои ресурсы. Не стоит заключать в этот день сделки и принимать участие в чужих приключениях, особенно материальное.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день способен отнять много сил и стать для них судьбоносным. Отличный момент для того, чтобы заявить о себе, но, продвигая свои интересы, необходимо помнить о силе противодействия и стараться не задевать слишком бесцеремонно чужие убеждения. Избыток энергии может подтолкнуть к новому начинанию и в этом случае важно помнить, что рисков в них может оказаться больше, чем выгод.
Стрелец
Сегодня Стрельцы поневоле скрытны и не всегда самостоятельны в своих действиях. Они могут быть вынуждены действовать тайно или подчиняться кому-то другому, соблюдая его интересы или охраняя его секреты. Многим Стрельцам придется выполнить сложную задачу, не афишируя свое участие в событиях. Звезды напоминают, что волнения и хлопоты этого дня могут создать перегрузки и отразиться на здоровье.
Козерог
Сегодня для Козерогов события дня могут иметь привкус роковых, но звезды утверждают, что этого не нужно бояться. Не стоит терять время Козерогам, стремящимся подвести черту под большим отрезком своей биографии и поставить точку в долгом сложном сюжете. Большое значение в эти сутки может получить поступок друга или поведение представителя знакомого сообщества: возможно, это будет помощь или пример.
Водолей
Сегодня для Водолеев это ответственный день. Их может ждать рискованное задание, кризис, давление извне, наказание, провокация или вызов. Нужна уверенность в своих силах и правоте. Если дело срочное и отступить невозможно, лучше заранее принять условия игры: сегодня она небезопасна и успех в ней не гарантирован. Проигрыш может оказаться очень обидным, а если сужден триумф, то он не достанется даром.
Рыбы
Сегодня Рыбам день даст дополнительную пищу, добавит им куража для выполнения задуманного и поможет сохранить верность своим идеалам. У них будет канал вдохновения или пример, помогающий не свернуть с пути. Чем меньше у них собственной смелости, тем важнее для них ориентир в виде поведения значимого лица. Одинокие в своих убеждениях Рыбы найдут брата по духу, а робкие Рыбы обретут защитника.