Не теряем почву под ногами — гороскоп на 13 ноября

12 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

1-30 лунные сутки. Сегодня Новолуние с участием Марса и Урана способно произвести психологический эффект шоковой терапии или электрического разряда большой силы.

Фото: rambler