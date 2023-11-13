Разговоры приведут к гармонии — любовный гороскоп на 14 ноября

Наш гороскоп расскажет о влиянии планет на личную и профессиональную жизнь, а также даст советы по оптимальному использованию астрологических энергий.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не терять контакт с любимым человеком. Если в начале дня к общению будут препятствия, особенно при нахождении в разных городах или странах, важно не бросать попытки. Если недавние события оказались чересчур драматичными, самое время объясниться «по горячим следам».
Телец
Сегодня Тельцам звезды намекают на бессмысленность дальнейшего острого противостояния и неуместность слишком тесного контакта с объектом страсти. Не помешает снизить накал эмоций и отдохнуть от спарринга. Если общение остается близким, лучше не обсуждать отношения, а поболтать на случайные темы.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит завязывать разговор с любимым человеком утром: в это время выше риск ответного молчания и других заминок, создающих впечатление холодности. В течение дня, наоборот, лучше поддерживать контакт: даже если он оставит желать лучшего, для гармонии отношений он будет полезен.
Рак
Сегодня у Раков любовные страсти могут слегка остыть, зато у многих представителей знака появится потребность обсудить с близким человеком какие-то детали или узнать о нем некие подробности. Звезды поощряют обмен мнениями и прояснение истины, так как это поможет предупредить ряд проблем в отношениях.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что они могут рассчитывать на смягчение любой проблемы и на гармонизацию отношений. Не упускайте шанс поговорить с любимым человеком, не молчите в ответ на его сообщения и предложения. Избегайте касаться «яблока раздора» и говорите о чем-то приятном.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с теми или иными преградами к доверительному общению. Вероятность неудачи (например, молчания или холодности любимого человека) окажется для них выше утром, но и в течение дня многие из них будут ощущать в диалоге с ним долю неловкости или налет неясности.
Весы
Сегодня Весов день порадует возможностью связаться или встретиться с любимым человеком, однако в ходе свидания, разговора или обмена письмами не обойдется без мелких заминок. Звезды советуют принять их как должное и не обращать на них особого внимания, так как общение все равно останется гармоничным.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов события этого дня спасают психику от «перегрева», помогают им взглянуть на ситуацию в личной жизни под иным углом, а иногда уберегают от упорствования в критичных для отношений ошибках. Сбавить пафос и снять напряжение сегодня способна даже простая смена темы или обстановки.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов будет естественным желание поговорить со своей пассией, но на этом пути они рискуют столкнуться с препятствием, особенно утром. Возможно, они выберут для разговора не тот момент или услышат, что «абонент временно недоступен». Настойчивые Стрельцы преодолеют этот барьер.
Козерог
Сегодня Козерогов звезды предостерегают от бурного оптимизма, если в их планы входит доверительный разговор с партнером, совместная учеба или поездка. То или иное препятствие может заставить отложить задуманное. Если общение все же состоится, будет неуместной или невозможной полная откровенность.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды намекают, что им лучше не пренебрегать возможностью поговорить с любимым человеком. Если не получается обсудить планы на совместное будущее или другую серьезную тему, ничто не мешает побеседовать о приятных пустяках, сейчас годится любой способ гармонизировать отношения.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что хорошие стороны любой ситуации для них сводены к минимуму, зато отрицательные могут в любой момент напомнить о себе и сорвать планы. В частности, это касается общения: разговор может свернуть в неподходящее русло, замереть или оказаться невозможным.