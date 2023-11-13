Разговоры приведут к гармонии — любовный гороскоп на 14 ноября

13 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам позарез нужно общаться со второй половинкой.

Фото: Кадр из фильма "Мой парень – киллер"