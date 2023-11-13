Рекламируем себя — финансовый гороскоп на 14 ноября

Наш гороскоп поможет читателям подготовиться к грядущим событиям и принять лучшие решения в свете астрологических предсказаний.
Овен
Сегодня для Овнов, ориентированных на практическую работу с техникой, инструментами, механизмами, успешно может сложиться этот день. Хороших результатов могут добиться представители рабочих профессий. Если вы подумывали о смене работы и уже имели в виду реальный вариант, то сегодня самое время писать заявление на увольнение. Хорошо проявят себя новые сотрудники, проходящие стажировку.
Телец
Сегодня для Тельцов, чья профессия дарит людям радость и здоровье, может сложиться удачный день. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды, спорта и индустрии развлечений, а также работающих в сфере услуг. Художники, актеры, визажисты, музыканты смогут не только хорошо поработать, но и получат положительные отзывы. Этот день может быть связан с творческой реализацией во всех ее проявлениях.
Близнецы
Сегодня у Близнецов это, вероятно, хороший день для наведения порядка на рабочем месте и в своих документах. Это особенно ощутят офисные служащие. Когда вы будете знать, где лежат те или иные вещи, инструменты, бумаги, то любая работа пойдет быстрее и эффективнее. Выгодно становится делать капиталовложения в недвижимость. Лучшее время для работы - утро.
Рак
Сегодня для Раков, чья работа связана с торговлей, общением с большим количеством людей, консультациями, короткими поездками, может сложиться очень удачный день. Вокруг вас складывается гармоничный информационный фон — нужная информация и люди сами находят вас и помогают справиться с повседневными делами. Можно заниматься укреплением и расширением деловых связей.
Лев
Сегодня Львам может повезти в деньгах. Многие из вас получат шанс существенно увеличить доходы за этот день. Уровень доходов находится в прямой зависимости от того ресурса недвижимой собственности, которым вы располагаете. Наибольших результатов добьются риэлторы, строители, ремонтники, работники жилищно-коммунального и хозяйства.
Дева
Сегодня у Дев, привыкших действовать самостоятельно, брать ответственность на себя и проявлять инициативу, вполне успешный день. Это удачный день для установления деловых контактов и работы с информацией. За счет расширения связей вы укрепите свои позиции. Быстрым темпом идет обучение, приобретение профессиональных навыков.
Весы
Сегодня для Весов, занятых поиском дополнительных источников дохода, удачно может пройти этот день. Вы вполне сможете найти подработку в виде работы по совместительству или на полставки. Также если вы можете оказывать услуги на профессиональном уровне, то можно подать объявление на выполнение частных заказов. Можете рассчитывать на помощь и содействие в делах некоего тайного покровителя, благодаря которому доходы вырастут.
Скорпион
Сегодня Скорпионам добиться хороших результатов в работе могут помочь оптимизм и чувство коллективной ответственности. Рекомендуется заниматься проектно-конструкторской деятельностью и перспективным планированием. Процесс написания бизнес-плана будет содержать в себе много революционных идей. Работа в составе группы единомышленников может пойти успешно.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, занимающих руководящие должности или являющихся учредителями фирм, прекрасный день. В течение первой половины дня вам может поступить ценная информация, которая может открыть вам глаза на реальное положение вещей и поможет принять правильные управленческие решения. Рядовые сотрудники могут рассчитывать на улучшение отношений с начальством.
Козерог
Сегодня у Козерогов, имеющих свой бизнес, может сложиться удачный день для расширения бизнеса. Удачно могут пойти дела у тех, кто причастен к высшему образованию, судебно-правовой системе и внешнеэкономической деятельности. Можно расширять ассортимент предлагаемых услуг, открывать филиалы фирмы, расширять сеть партнеров. Очень эффективными будут рекламные акции.
Водолей
Сегодня от Водолеев, занимающих руководящие должности, звезды ждут смелых и решительных поступков в деле оптимизации и реформирования структуры управления. Обновление бизнеса — вот что требуется вам, и что вы сумеете успешно реализовать. Решительно избавляйтесь от всего устаревшего и неэффективного. Финансовый риск может быть оправдан и может принести вам определенный доход.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться благоприятный день для публичной деятельности и урегулирования юридических вопросов. Можно подавать исковые заявления и брать консультацию у юриста. Положительные влияния дня особенно почувствуют рекламные агенты, преподаватели вузов, консультанты и все те, кто имеет отношение к внешнеторговой деятельности. Можно публиковать статьи.