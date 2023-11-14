Настроение будет кататься на американских горках — гороскоп на 15 ноября

14 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна без курса подчеркивает фантазийные стороны ситуации в ущерб реальности, может провоцировать рассеянность, идеализм, неуверенность, несерьезность.

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Гороскоп на сегодня говорит, что велика вероятность опозданий, ложных выводов, слухов, ошибок при заполнении документов и переводах с других языков. Имеет смысл отложить важные дела, предметные беседы и целевые поездки. День подходит для свободного общения, подпитывает интерес к гуманистическим идеям, терпимости, размыванию принципов и границ. Он хорош для расслабляющих мероприятий без четкого плана и ухода в виртуальные миры. Овен Сегодня Овны могут позволить себе побыть наивными романтиками, помечтать, окунуться в прошлое или «заглянуть за горизонт». Этот день мешает сосредоточенности, способен внести путаницу в планы или в общение, затруднить контакты с иностранцами, заманить на ложный маршрут, лишить силы воли. Желательно взять паузу в сложных работах, напряженной учебе или предметном общении, сделать привал в пути. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им лучше не зацикливаться на своих взглядах и не настаивать на своей правоте. Это день, когда можно расширить кругозор, стать терпимее к чуждым явлениям, принять разницу культур, идеалов или обычаев. Также в эти сутки трудно надеяться на точное исполнение ожиданий, многое решат обстановка и случай. Не тот момент, когда следует строить долгосрочные планы. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит рассчитывать на продолжение предметного разговора. Велика вероятность ухода от темы, изменчивости настроений, умалчиваний или рассеянности. Может иметь место недопонимание из-за разницы языков. Возможна идеализация обстановки или размытость ориентиров, особенно, если вы в гостях или среди иностранцев. В этот день трудно строить совместные планы и давать четкие обещания. Рак Сегодня Ракам звезды рекомендуют быть внимательнее в любых делах, включая повседневные мелочи и рутинные контакты. День склоняет к рассеянности и легкомыслию, в любой момент возможна забавная или критичная путаница. Вероятны недоразумения в служебной переписке, медицинской диагностике, при выборе маршрута, звонке в сервис или приеме на работу. Возрастает риск непонимания в общении с иностранцами. Лев Сегодня Львов стоит расслабиться, уйти от источника раздражения и беспокойства. В зависимости от ситуации, стоит сбавить темп работ или снизить уровень их сложности, отказаться от лишней воинственности, отложить в сторону обиды, ослабить бдительность или деловую хватку. Хорошо провести время на природе, в атмосфере романтики, импровизации и свободного ненавязчивого общения с ноткой юмора. Дева Сегодня Девам звезды советуют отложить трудоемкие дела, важные выводы и ответственные встречи, предпочесть свободный образ жизни и легкие занятия. В зависимости от обстановки и личных вкусов, в эти сутки можно побыть дома или на природе. Хорошо оказаться в расслабляющем обществе близких людей или в добровольном уединении, позволяющем спокойно помечтать, пофилософствовать или поностальгировать. Весы Сегодня Весам лучше отложить целевые поездки и визиты, предметные информационные поиски и изучение конкретных тем. Этот день заставляет искать разнообразия впечатлений и мешает концентрации внимания, искажает факты, создает почву для рассеянности, опозданий и недоразумений. Он подходит для бесцельных прогулок и для свободного общения, которое можно прервать в любой момент по произвольной причине. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют взять перерыв в важных для себя действиях, поскольку эффект от них может оказаться неудовлетворительным. Одновременно, это не лучший день для рядовых занятий, особенно требующих аккуратности и точности. Возможны загадочные ошибки и случайные помехи, моменты собственной или чужой небрежности. Нежелательно форсировать дела с иностранцами и делать важные покупки. Стрелец Сегодня для Стрельцов день вряд ли станет продуктивным. Часто причиной будут их собственные качества или привычки, например, рассеянность, легкомыслие, идеализм, небрежность или непостоянство настроений. Возможна доверчивость, сентиментальность, тяга к фантазиям или недостаточная уверенность в себе. Многие Стрельцы окажутся в зависимости от домашней обстановки, не располагающей к сосредоточенности. Козерог Сегодня Козерогам звезды рекомендуют выбрать режим отдыха или свободной деятельности. Обстановка этих суток приглашает к размышлениям, воспоминаниям или фантазиям и может дать для них дополнительную пищу. Одновременно, этот день мешает концентрации внимания, способен дать неверный ориентир в виде туманных слухов, ложных идей, ошибочных знаний или напрасных тайных надежд. Может помешать идеализм. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это подходящий момент для полного отдыха. Занимаясь делами, стоит помнить, что многое в эти сутки является делом случая. Хорошо провести сегодня время среди единомышленников или в познавательной обстановке. Возможен интерес к будущему, однако прогнозы часто будут фантастичными, расплывчатыми или несерьезными, выстроенными на домыслах или на сомнительных теориях. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют отложить любые целевые мероприятия, а также не увлекаться обещаниями, планированием, аналитикой и категоричной оценкой событий. Обстановка этих суток наводит на ложные мысли и подталкивает к неверным выводам. Возможен идеализм или внушаемость. Вероятны критичные промахи в важных расчетах, искажения фактов, ошибки в толковании внешних примет и внутренних предчувствий.