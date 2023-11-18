Проверяем информацию на факты — финансовый гороскоп на 19 ноября

Сегодня важно припускать через призму критики все новости.

Наш гороскоп поможет лучше понять свои силы и слабости в этот день, а также подскажет, как использовать энергию планет наиболее продуктивным образом.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют настроиться на то, что события могут развиваться совсем не так, как вы планировали. Уровень ваших доходов может складываться крайне нестабильно. Кроме того, из-за поломки техники может возникнуть потребность в дополнительных расходах. Берегите свое имущество, поскольку есть вероятность его утраты.

Телец

Сегодня у Тельцов карьерные устремления могут оказаться под большим вопросом. Звезды советуют, прежде всего, ограничить до нуля свои личностные амбиции. Отстаивая свою позицию несмотря ни на что, вы можете навлечь на себя начальственный гнев со всеми вытекающими отсюда последствиями. Гораздо рациональнее сейчас соблюдать дисциплину и делать то, что ждет получить от вас работодатель.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может сложиться достаточно напряженно. По некоторым направлениям ситуация может стать особенно проблемной. Сюда относится деятельность, связанная с заграницей: внешняя торговля, туризм, совместные предприятия и дальние перевозки грузов. Вообще любые поездки и деловые связи сейчас попадают в зону риска. Берегите свою деловую репутацию.

Рак

Сегодня Раков может потянуть на рискованные финансовые авантюры. В связи с этим вам могут поступить соответствующие предложения. Звезды советуют ограничить любые финансовые операции, особенно если они спекулятивного свойства. Крайне нежелательно сейчас брать кредит в банке или оформлять договор на страхование имущества. Воздержитесь от проведения платежей по безналичному расчету.

Лев

Сегодня Львам может быть нелегко оказывать влияние на складывающуюся ситуацию. Чтобы не попасть в неприятную историю, ограничьте насколько возможно контакты с деловыми партнерами. У вашего основного партнера дела могут осложниться, и это может негативно отразиться на ваших делах. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно, и они могут быть сильнее ваших желаний.

Дева

Сегодня у Дев эмоциональное состояние может оказаться неустойчивым, и это может неблагоприятным образом отразиться на показателях в работе. Звезды советуют вам уделить максимум внимания отношениям с коллегами по трудовому коллективу. Именно отсюда могут исходить наибольшие сложности. Не вступайте ни с кем в споры и не делайте никому критических замечаний - это может привести к непродуктивной потере времени.

Весы

Сегодня Весов могут особенно привлекать грандиозные планы в бизнесе с широким размахом. Однако, если вы собираетесь потратить деньги под масштабные проекты, то звезды не рекомендуют этого делать. Дело в том, что сейчас есть риск увлечься несостоятельными проектами, которые недостаточно взвешены с точки зрения прибыли, которые они могли бы принести.

Скорпион

Сегодня Скорпионы , так или иначе причастные в своей деятельности к недвижимости, могут понести убытки. В зоне рискованного бизнеса может находиться семейный бизнес, строительство, жилищно-коммунальные службы, агентства по сделкам с недвижимостью и складское дело. Офисные служащие могут столкнуться с ухудшением условий труда на рабочем месте.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут избежать многих осложнений в работе, если сознательно ограничат поступающий поток информации. Чем больше времени вы будете уделять поездкам, знакомствам, контактам, деловой переписке и телефонным переговорам, тем ниже будет результативность вашей работы. Ваш главный враг сегодня — спешка и суетливость. Есть риск утонуть в море информации и так и не дойти до реальной продуктивной работы.

Козерог

Сегодня у Козерогов в центре внимания могут оказаться чисто материальные вопросы. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Поиски денег могут подтолкнуть вас к долгам, а это только ухудшит ваше экономическое положение. Чтобы не тратить силы понапрасну, звезды советуют ничего не менять в сложившемся стиле и практике работы. Индивидуальная трудовая деятельность предпочтительнее коллективной работы.

Водолей

Сегодня у Водолеев эмоциональное состояние может оказаться крайне неустойчивым. Смена настроя может приводить к изменению намерений. А это может сделать невозможной последовательную поэтапную работу над крупными проектами. При контактах с начальство вам могут показаться несправедливыми критические замечания, высказанные в ваш адрес. Старайтесь не давать волю чувствам и воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину.

Рыбы