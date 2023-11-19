Управляем своей страстью — любовный гороскоп на 20 ноября

Наш гороскоп расскажет, какие аспекты жизни будут акцентированы, какие возможности могут предстоять и какие вызовы могут возникнуть в течение дня.
Овен
Сегодня Овнам день покажет, смогли ли они удержаться на грани дозволенного или в порыве своих страстей перешли черту. Если кризис или приключение пройдены удачно, лучше не искушать судьбу второй раз. Если в любовной истории что-то пошло не так, вечером стоит взять в тесном общении перерыв.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют вести себя осмотрительнее и не провоцировать партнера на радикальные действия. Это особенно актуально, если «половинка» не в меру самолюбива, ревнива и уже имела повод для возмущения. Подводить итоги приключений и строить планы на будущее лучше вечером.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит откладывать тесное общение с любимым человеком на вечер. Несмотря на сложности, основная часть дня скорее помогает развитию отношений, чем мешает, но вечером все может измениться. Не исключено, что в конце дня прервется связь, испортится настроение или ухудшится взаимопонимание.
Рак
Сегодня Ракам день подготовил сложности в личной жизни, но лишь в том случае, если они изменят собственным убеждениям или поступят вопреки своему природному темпераменту. Ракам, которые нечаянно оступились или зашли слишком далеко, вернуться на правильную стезю поможет вечер.
Лев
Сегодня Львам не стоит ни самим вести себя вызывающе, ни провоцировать на экстремальные отчаянные выходки своего партнера: эффект не до конца предсказуем и чреват различного рода проблемами. В конце дня энергия иссякнет, может наступить охлаждение чувств, обида, усталость или вынужденная разлука.
Дева
Сегодня к Девам обстоятельства не слишком дружелюбны. Утром и днем судьба проведет их через неожиданные приключения или затруднения, которые могут их утомить или демотивировать. Вечером многие Девы будут озадачены отсутствием партнера, его молчанием или холодностью.
Весы
Сегодня у Весов не все романтические порывы увенчаются успехом, но звезды советуют им не огорчаться по этому поводу: впереди еще масса времени, позволяющего наверстать упущенное или превратить поражение в победу. Лучше отложить в этот день первое свидание, особенно, если оно приходится на вечер.
Скорпион
Сегодня Скорпионам предстоит провести в авральном режиме почти весь день. Многие из них будут склонны к опрометчивым неконструктивным шагам, не способствующим продолжению отношений, но и их партнеры могут вести себя не лучше. Вечер сулит либо мудрое спокойствие, либо обиду и одиночество.
Стрелец
Сегодня к Стрельцов обстоятельства этого дня могут изменить романтические планы или даже сорвать их самым неожиданным образом. Стрельцы, питающие надежды на изменение ситуации вечером, будут разочарованы: не исключено, что условий для свободного и комфортного общения с любимым человеком станет еще меньше.
Козерог
Сегодня у Козерогов в этот день проблемные факторы ситуации могут перевесить в глазах ее благоприятные стороны. Пережитые волнения способны довести их до стресса и нервного срыва, а вечером подтолкнуть к разочарованию или депрессивному настроению — особенно, если от партнера нет никаких известий.
Водолей
Сегодня Водолеев может подвести их собственная импульсивность, неумение или нежелание управлять своими страстями или капризами. Не исключено, что мощная тяга к любимому человеку будет спорить у них с не менее мощной потребностью в свободе. Вечером критичный накал эмоций начнет спадать.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит принимать превратности судьбы на свой личный счет или приписывать их коварству партнера: скорее всего, сработают какие-то роковые обстоятельства. А вот вечером их вполне может подвести собственная неуверенность или консервативность, обидчивость или замкнутость.