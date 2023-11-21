Экспериментируем на работе — финансовый гороскоп на 22 ноября

Наш гороскоп поможет читателям сделать осознанные выборы и эффективно использовать свои сильные стороны в течение дня.
Овен
Сегодня Овны могут быть настроены весьма эмоционально и категорично. Стремление к самостоятельности может привести к спорам с начальством. Однако такое усиление амбиций не пойдет на пользу вашей карьере. Ситуация может сложиться таким образом, что вам потребуется отстаивать свое место под солнцем. Постарайтесь, по мере возможности, уходить от острого противостояния и борьбы.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется проявить повышенную осмотрительность. Возможны осложнения, связанные с проверками, ревизиями, контрольными закупками товара. Активизируются ваши тайные недоброжелатели, которые постараются вас подставить тем или иным образом. Проверьте, все ли у вас в порядке с документами. Не дайте себя поймать на нарушениях закона.
Близнецы
Сегодня у Близнецов этот день может сложиться непредсказуемым образом. Будьте готовы к неожиданным изменениям во внешних обстоятельствах, которые могут в корне поломать ваши планы. Старайтесь не включаться в дела, связанные с высоким риском материального и физического ущерба. Возможно, вы будете вынуждены как-то адаптироваться к внешним обстоятельствам, чтобы минимизировать вероятный ущерб.
Рак
Сегодня Ракам, занимающим руководящие должности, звезды не рекомендуют вести переговоры и подписывать договоры о партнерском сотрудничестве. Внешние обстоятельства могут складываться не в вашу пользу. Нежелательно принимать участие в массовых мероприятиях и делать публичные заявления. При необходимости сдавать экзамены по переаттестации, лучше перенести их на другой день.
Лев
Сегодня у Львов наиболее напряженными темами дня могут стать соблюдение исполнительской дисциплины и отношения с коллегами. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе может быть наэлектризованной. Достаточно будет критической искры, чтоб разразился конфликт. Проявите терпимость к коллегам. Не делайте никому критических замечаний, даже если чувствуете свою правоту.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться день, требующий высокой ответственности в плане расходования финансовых ресурсов. Вам могут предложить вложить деньги в якобы высокодоходный проект, который на самом деле окажется обычной финансовой пирамидой. Чтобы избежать убытков, воздерживайтесь от любых капиталовложений, особенно если это происходит на заемные деньги. Придерживайтесь режима разумной экономии.
Весы
Сегодня Весам, возможно, придется побеспокоиться о сохранности недвижимого имущества. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию этого имущества в надлежащем виде. В свою очередь арендодателям звезды советуют проверить, как исполняются условия договора. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию имеющегося недвижимого имущества.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов могут возникнуть напряжения в деловых связях. Общение с людьми может пойти по напряженному сценарию. Это не лучшим образом отразится на результатах вашей деятельности. Запланированные деловые встречи лучше отложить на другой день. Не все данные вам обещания могут оказаться исполненными. Будьте осмотрительнее при обращении с документами — есть риск утери важного документа.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов основной задачей может стать сохранение финансовых и материальных ресурсов. Любые капиталовложения и покупки могут оказаться в итоге невыгодными. Нежелательно совершать оптовые закупки товаров и оборудования, участвовать в инвестиционных проектах и обменивать валюту. Старайтесь своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги и счета по кредитам.
Козерог
Сегодня у Козерогов положение дел в семье может стать поводом для беспокойства и фактором дестабилизации деловой активности. Дело в том, что ваши родные и близкие могут неодобрительно относиться к вашим инициативам, касающимся карьеры. Интересы семьи могут войти в противоречие с интересами карьеры. Звезды советуют соблюдать технику безопасности при работе на стройке — возрастает риск травматизма.
Водолей
Сегодня для Водолеев основной проблемой может стать работа с информацией, с точки зрения выяснения степени её достоверности. Вам будет сложно принять правильные решения ввиду того, что будут поступать сведения, содержащие противоречивую информацию. Отделить зерна от плевел, правду от вымысла, будет непросто.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют пытаться как-то менять или реформировать свой стиль и методы работы. Любые нововведения и эксперименты могут привести вас к результату, обратному тому, который вы ожидаете. Возрастает вероятность получить материальный ущерб от технической поломки. Могут произойти сбои в энергоснабжении. При работе на компьютере делайте резервные копии важных файлов и документов.