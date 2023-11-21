Впереди ждут испытания — любовный гороскоп на 22 ноября

Наш гороскоп предскажет уникальные сценарии, подсказывающие, как эффективно использовать потенциал этого дня и избегать возможных сложностей.
Овен
Сегодня Овнов день может склонять к хранению секрета или к пассивному образу действий, но так будет продолжаться лишь до наступления вечера. В конце дня многие Овны ощутят потребность быть самими собой и уже не захотят мириться с обстоятельствами, принуждающими их скрывать свои чувства.
Телец
Сегодня Тельцам звезды рекомендуют не пропускать перемены в поведении партнера: возможно, в чем-то меняются его взгляды или претерпевает изменения его недавний образ действий. Если вам хочется спокойного свидания в интимной атмосфере, постарайтесь не планировать его на поздний вечер.
Близнецы
Сегодня Близнецам непросто: мнение партнера все больше интригует, но тот не спешит с движением навстречу, сдержан или не до конца искренен. Возможно, им придется подождать, пока он решится проявить инициативу или высказаться начистоту. Ключ к пониманию сложившейся ситуации даст поздний вечер.
Рак
Сегодня Раки ведомы своими эмоциями или богатым воображением. Они будут рады полностью посвятить себя партнеру. Звезды советуют ценить каждую минуту совместного времяпрепровождения, так как ситуация меняется и вскоре для личной жизни может остаться меньше времени или сил.
Лев
Сегодня для Львов утро станет приятным, если они достигли своего личного дзена и уверенно в нем пребывают, например, решили свои проблемы в любви или смирились с ситуацией. Вечер покажет им, что обстоятельства меняются. Даже если новый поворот событий не очень радует, звезды советуют не терять надежду.
Дева
Сегодня Девам непросто: события этого дня могут внести в любовные отношения новую интригу, вызвать у них дополнительные вопросы или заставить их строже соблюдать какие-то ограничения. Новые тенденции важны для пар, которые путешествуют или учатся, а также принадлежат к разным культурам или идеологическим лагерям.
Весы
Сегодня Весам не везет: обстоятельства вокруг меняются к лучшему, но остаются далекими от идеальных. Не исключено, что им придется отложить встречу из-за планов партнера или отказаться от свидания по своим причинам. Если любимый человек «пропал с радаров», к ночи от него может прийти известие.
Скорпион
Сегодня Скорпионы поймут, что им пора менять свою тактику, однако сила инерции и привычки все еще могут направлять их недавним путем: он кажется им наиболее естественным. Все Скорпионы сегодня верны своим базовым идеалам в любви и лишь вечером будут готовы слегка от них отступить.
Стрелец
Сегодня Стрельцы ощущают потребность стать собой и начать вести себя в согласии со своим природным темпераментом. Однако они недостаточно уверены в себе или сталкиваются с препятствиями, мешающими им свободно выражать чувства. Им потребуется время, чтобы преодолеть возникший барьер.
Козерог
Сегодня у Козерогов вряд ли добавится уверенности. У них может появиться новый повод для тайных сомнений. Также на их пути может возникнуть внешнее препятствие, мешающее свободно общаться с любимым человеком. Звезды намекают, что период неясности неизбежен и лучше с ним смириться.
Водолей
Сегодня Водолеям день способен подарить надежду и тут же попытаться ее отнять. Звезды советуют не смотреть на свои любовные перспективы слишком мрачно: впереди ждут испытания, но и хорошего может оказаться немало. Важно не торопить события. Выходить на контакт с пассией лучше в конце дня.
Рыбы
Сегодня Рыбам события этого дня способны испортить настроение. Многих Рыб огорчит серьезное препятствие на пути к взаимопониманию с любимым человеком или к долгожданной встрече с ним. Рыбы, считавшие нормой свое одиночество, могут начать от него страдать, находя реальные или мнимые причины.