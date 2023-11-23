Поделитесь с партнером своими страхами — любовный гороскоп на 24 ноября

Наш гороскоп поможет читателям принимать информированные решения и готовиться к возможным вызовам или благоприятным событиям этого дня.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что общение с любимым человеком пойдет для них удачнее утром. Лучше не откладывать завершение вчерашнего разговора, междугородний звонок. Вечером есть риск подпортить настроение себе и своему партнеру, поддавшись старой дурной привычке или негативному чувству.
Телец
Сегодня для Тельцов подходящая тактика — осторожность и сдержанность. Как бы ни хотелось поддаться минутному чувству, лучше этого не делать. Если у партнера проблемы, покажите, что готовы разделить с ним часть его забот, но для начала дайте ему шанс разрулить ситуацию самостоятельно.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что у них не будет особых проблем с взаимопониманием утром: партнер останется на волне вчерашней темы и даже при большой занятости или плохом настроении выкроит время для продолжения разговора. Чем ближе вечер, тем сложнее будет обратная связь.
Рак
Сегодня для Раков обстоятельства нельзя назвать благоприятными. Прежде всего, в эти сутки может страдать психологическая атмосфера в паре или вокруг романа. Разумным решением будет воздержаться от свидания, сближения, продолжения сложного разговора и начала новых романтических отношений.
Лев
Сегодня Львам важно оставаться оптимистами. Ситуация не идеальна, но и не безнадежна, поэтому большую роль сыграет угол зрения. Для значимого свидания или судьбоносного необратимого шага это явно не лучший момент, но имеет смысл поддержать контакт с любимым человеком, особенно утром.
Дева
Сегодня Девам события этого дня напоминают об их слабых местах и фатальных уязвимостях, из-за которых они рискуют снова попасть в любовную ловушку. В частности, коварной темой может стать секс. Это день, когда можно говорить обо всем, но лучше не искушать судьбу и не спешить с переходом от слов к действию.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют смириться с неприятными проявлениями характера своего партнера и его негативными эмоциями. Не исключено, что он начнет капризничать или вновь прибегать к знакомым манипуляциям, вовлекая Весов в орбиту своего плохого настроения. Договороспособность будет выше утром.
Скорпион
Сегодня Скорпионов, словно магнит, привлекают раздражающие мелочи. Многие представители знака под влиянием обстановки станут излишне придирчивыми и подозрительными. Поскольку настроение в любой момент может быть подпорчено, от важного свидания звезды рекомендуют отказаться.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться с разочаровывающей или рискованной гранью своих любовных приключений. Несмотря на свое красноречие и личную харизму, в чем-то они могут потерпеть поражение. Многие Стрельцы станут жертвой своих тайных комплексов, тяжело перенесут критику, отсрочку или отказ.
Козерог
Сегодня Козероги могут оказаться не в лучшем настроении или в невыигрышной для себя ситуации. Они могут быть излишне ранимыми или испытывать трудности с управлением своими страстями. Скорее всего, это плохо отразится на их личной жизни. Стоит отложить свидание до более благоприятного момента.
Водолей
Сегодня Водолеям желательно проявить активность утром, так как по мере развития событий обстановка вокруг будет становиться все менее комфортной. Чем ближе вечер, тем сложнее будет связаться с объектом симпатий, продолжить вчерашний разговор или непринужденно начать новую беседу.
Рыбы
Сегодня Рыбам не идет на пользу импульсивность. Многие Рыбы будут плохо переносить моменты вынужденной неопределенности. Они могут мрачно смотреть в будущее, временами впадая в гнев или в отчаяние. Звезды советуют немного подождать, завтра обстоятельства покажутся менее драматичными.