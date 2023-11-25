Не откладываем на завтра то, что можно сделать сегодня — финансовый гороскоп на 26 ноября

Наш гороскоп даст представление о возможных тенденциях и рекомендациях, помогающих справиться с вызовами или использовать благоприятные моменты этого дня.
Овен
Сегодня у Овнов этот день может пройти в напряжении. Основная причина — сложный негативный информационный фон. К вам могут поступать недостоверные сведения, под действием которых вы можете принять ошибочные решения. Звезды не советуют вам назначать деловые свидания, совершать поездки. Торговцам следует быть осмотрительнее при обслуживании клиентов и финансовых расчетах с ними за покупки.
Телец
Сегодня у Тельцов могут быть проблемы с наличными деньгами. Звезды обращают ваше внимание на то, что сегодня вы можете быть склонны тратить больше, чем обычно, в связи с чем, в оборотных средствах для бизнеса может образоваться дефицит. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы, поскольку потом могут возникнуть серьезные проблемы с возвратом.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться неблагоприятный день для делового партнерского сотрудничества. Отношения могут осложниться из-за вашего излишне эмоционального и непоследовательного поведения. Чем меньше инициатив будет от вас исходить, тем лучше будет для пользы дела. Не следует вступать в споры по мелким и суетным вопросам. Будьте предельно вежливы при обслуживании клиентов в сфере услуг.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют заниматься тайной деятельностью. Постарайтесь игнорировать разного рода слухи и сплетни и не ввязывайтесь в бесплодные выяснения отношений с коллегами по трудовому коллективу — ничего, кроме дополнительного нервного стресса, это не даст. Берегите свою нервную систему и дистанцируйтесь от контактов с агрессивными или неадекватными людьми.
Лев
Сегодня для Львов, занятых творческими видами деятельности, неблагоприятно может сложиться этот день. Устроители выставок, спортивных и детских мероприятий могут столкнуться с осложнениями. Все виды групповой деятельности могут быть сопряжены с отсутствием взаимопонимания и непродуктивными спорами. Придерживайтесь традиционной для себя работы, в которой у вас имеется большой опыт.
Дева
Сегодня у Дев день может сложиться весьма напряженно. Прежде всего, звезды советуют вам обратить внимание на поступающую информацию. Обязательно проверяйте, соответствуют ли поступающие сведения действительности. В противном случае вы можете принять ошибочные решения и понести материальные убытки. Это не лучшее время для контактов, поездок и торговых сделок.
Весы
Сегодня Весам день не обещает легких путей и решений. Основные риски исходят от поступающей информации, которая может быть, во многом, противоречивой. Самое лучшее — не повестись на неё, и не принимать поспешных решений. Вообще, чем больше вы будете проявлять нетерпения, тем скорее допустите ошибки. Поэтому старайтесь предварительно серьезно обдумывать свои поступки.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, имеющих свой бизнес, могут возникнуть проблемы с оборотными средствами. Ожидаемые финансовые поступления могут задерживаться, а запланированные расходы нечем будет оплачивать. Наибольшее напряжение испытают те, чья деятельность напрямую связана с кредитно-финансовой работой. Могут возникнуть трудности со своевременной оплатой счетов по кредитам.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут почувствовать, что их усилиям в делах кто-то или что-то оказывает сопротивление. По линии партнерского сотрудничества могут быть разногласия. Также не исключены сложности при выполнении индивидуальных услуг. Большое количество договорных обязательств может привести к их нарушениям. Новые договоры лучше не подписывать.
Козерог
Сегодня у Козерогов в этот день может уменьшиться уровень работоспособности. Старайтесь не перегружать себя на работе как физически, так и эмоционально. Объем текущей работы может резко вырасти, что может привести к большим перегрузкам и ухудшению самочувствия. Из-за этого вы рискуете нарушить график работы. Берегите здоровье, чередуйте работу с паузами на отдых.
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться с форс-мажорными обстоятельствами, в результате чего, возможно, придется пересматривать и вносить коррективы в свои прежние планы. Это тем более вероятно, если у вас имеется коллективный бизнес на паях с другими акционерами. Отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо.
Рыбы
Сегодня у Рыб этот день может быть сопряжен со многими проблемами, требующими незамедлительного решения. Прежде всего, речь идет о текущих делах. Если их откладывать в долгий ящик, то объем невыполненных дел начнет вырастать как снежный ком. Звезды советуют на это время забыть о своих карьерных устремлениях и как можно меньше контактировать с начальством.