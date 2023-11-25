Создаем атмосферу всепоглощающей заботы — любовный гороскоп на 26 ноября

Наш гороскоп предоставляет читателям возможность получить представление о потенциальных событиях, вызовах или благоприятных возможностях.
Овен
Сегодня Овнам день может принести затишье в их личной жизни, но оно наверняка будет мнимым и временным. Вместо того, чтобы бороться с обстоятельствами и пытаться искусственно придать отношениям динамику, звезды советуют сделать паузу: после нее общение с любимым человеком покажется приятным вдвойне.
Телец
Сегодня Тельцы сами создают эмоциональную атмосферу в своих личных отношениях. Им стоит помнить, что их привычки могут показаться любимому человеку нестандартными и странными, идеи сумасбродными, а запросы слишком высокими — особенно, если к несходству темпераментов добавится разница мировоззрений.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше воздерживаться от инициативы в личных отношениях, поскольку по факту она им не принадлежит: «ход белыми» за партнером и лишь ему решать, когда начнется контакт. Не исключено, что в эти сутки он так и не проявит себя, будет интриговать Близнецов своим молчанием или намеками.
Рак
Сегодня Ракам вовсе не обязательно строить точные и подробные планы. Большинство Раков может спокойно довериться обстоятельствам и случаю: развитие событий в этом случае будет более благоприятным, чем если бы они тщательно разрабатывали программу свидания сами во всех деталях.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не настаивать на своих планах «идеального свидания», так как события могут пойти совсем по другому сценарию. Не исключено, что партнер будет ориентироваться в сложившихся обстоятельствах лучше и именно по этой причине окажется в отношениях неформальным лидером.
Дева
Сегодня Девам нет нужды подстраиваться под чуждые реалии, либо это дается им достаточно легко. В своей личной жизни они могут идти по давно протоптанной тропинке, где их обязательно ждет успех. Но им не стоит забывать, что ситуация меняется и однажды старые сценарии канут в прошлое.
Весы
Сегодня для Весов день станет комфортным, если они отдают должное чувственной и материальной стороне отношений. Весам-идеалистам и интеллектуалам атмосфера этих суток может показаться несколько утомительной. Независимо от взглядов и темперамента, не стоит заводить сегодня новый роман.
Скорпион
Сегодня Скорпионам желательно разделить интересы своей «половинки» и проявить уважение к ее друзьям — в противном случае отношения могут дать трещину. Даже если партнер не покажет своего разочарования, начало фундаментальному разладу будет положено. Ищите и берегите точки пересечения взглядов.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов важным качеством будет находчивость, готовность к перемене или осведомленность в новинках, иначе они рискуют не вписаться в неожиданный поворот событий, пропустить свой шанс в любви или лишиться в ней инициативы. Новый радикальный шаг в личной жизни лучше отложить.
Козерог
Сегодня Козероги имеют шанс получить от свидания необычные и незабываемые впечатления, если доверятся в личной жизни обстоятельствам и собственному чутью. Многих Козерогов, если они разочаровались в стандартном формате отношений, устроит свободная связь или виртуальный мир платонической любви.
Водолей
Сегодня Водолеев может подвести оригинальность их взглядов и нестандартность привычек. Многим из них будет трудно не только оставаться на одной волне с партнером, но и быть в ладу с самими собой. Им стоит помнить, что их странности в быту и перепады эмоций могут вызывать много вопросов.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит использовать любую возможность для укрепления своих отношений с любимым человеком, а также для стабилизации своей самооценки. Лучше оказаться там, где нет поводов для спора, критики и конкуренции, зато есть атмосфера чувственной гармонии, дружелюбия и духовного единства.