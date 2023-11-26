Эмоции будут фонтанировать — гороскоп на 27 ноября

26 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня Полнолуние обостряет эмоциональную реакцию на неполадки, а их хватает.

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Гороскоп на сегодня говорит, что причиной нервозности могут стать проблемы с коммуникациями, ссоры, погодные нюансы, трудности навигации, задержки, проверки и ограничения. Возможны поломки и приключения в дороге. Не всегда будет корректно работать система контроля за соблюдением правил и качеством работ. Может дать сбой логистика, международная связь, почта, транспорт. Есть риск травм. Нужна аккуратность за рулем. Нежелательны начинания. Текущие дела дают повод потренироваться в общении и ориентировании, проверить свою выдержку или ловкость. Овен Сегодня Овнам звезды советуют с раннего утра удвоить осторожность в любых делах — прежде всего, связанных с общением и разъездами. Помешать выполнению плана могут проверки, отмены, переносы, обрывы связи, скрытые ловушки, ссоры, навигационные трудности, события в других городах и странах, погодные и технические заминки. Может сложиться потенциально проблемная и травмоопасная ситуация на дорогах. Телец Сегодня Тельцам стоит иметь в виду высокую вероятность приключений на любом пути и досадных осложнений в делах. Риск хлопот и добавочных препятствий выше, если активно ведутся совместные проекты с иностранцами, в разгаре учебный процесс, планируется или продолжается дальняя командировка. Не исключены заминки с доставкой грузов и корреспонденции. В этих сферах могут быть получены важные уроки. Близнецы Сегодня Близнецам стоит аккуратнее выбирать линию поведения, особенно в ситуациях спора, отказа, отсрочки или противостояния интересов. Ошибка отразится на отношениях, на статусе или карьере. Возможен ответственный момент в общении с начальством, партнером, человеком издалека, учителем или учеником. Не стоит недооценивать самолюбие и энергию оппонента или конкурента, в данный момент он сильнее. Рак Сегодня Ракам звезды советуют учесть обстановку вокруг и начинать любое дело с мер предосторожности. Это день, когда легко стать заложником обстоятельств — особенно, если вы далеко от дома, болеете или в статусе подчиненного. Не будет лишней подстраховка перед путешествием, при обращении в сервис, на старте тренировочного, ремонтного или лечебного процесса. Важно ладить с помощником, попутчиком. Лев Сегодня Львам не стоит отменять свои текущие планы, но желательно заранее приготовиться в них к приключению или заминке. Возрастает риск помех и скрытых ловушек в ходе поездки, тренировки, коллективного мероприятия. Могут внезапно обнаружиться критичные просчеты в составленной программе. Не исключены ссоры, поломки и трудности с коммуникациями. Не лучший момент для ответственных начинаний с нуля. Дева Сегодня Девам стоит вести свои дела осмотрительно и дальновидно. Возрастает риск проверочных ситуаций, где любая ошибка может стать критичной. Если будет выбрана неверная стратегия, легко провалить экзамен, сорвать сделку, потерять должность или статус, осложнить отношения с начальством или официальной инстанцией, добавить проблем во взаимодействии с партнером, хозяином жилья или арендатором. Весы Сегодня Весам звезды советуют повысить меры осторожности, в том числе в поездках, в делах с иностранцами и вдали от дома. Если помехи объективно серьезны, необязательные планы лучше отложить. Чревато нарушать дорожные правила. Важно аккуратнее выбирать водителя и сопровождающих. Не стоит отправляться в дорогу при недомогании, отсутствии помощника, слабой техподдержке или неоформленных документах. Скорпион Сегодня для Скорпионов день сопряжен с теми или иными испытаниями и помехами. Возрастает вероятность приключений в дороге, хлопот в бизнесе и финансовой сфере, заминок в любом текущем деле, трудностей в коммуникациях. Неурядицы могут нарушить покой или замедлить выполнение плана, вскрыть погрешности в расчетах или пробелы в знаниях. День подходит для проверок, тренировок и пуско-наладочных работ. Стрелец Сегодня Стрельцы могут натолкнуться на препятствия, которые временно охладят их пыл. Есть вероятность обидной осечки на старте, травмы, поломки, стратегического или тактического промаха. Провал укажет на недостатки. Возможно, нужна работа над мастерством, физической формой, технической базой, системой безопасности, оценкой рисков, над манерой своего поведения или выбором партнера. Козерог Сегодня Козерогам звезды рекомендуют в любом деле принять меры предосторожности и не рассчитывать на легкий путь к цели. Даже в мелком простом деле вероятны осложнения. Могут подвести помощники, инструменты, сервисы, транспорт. Возможны проблемы с питомцем, поломки, недомогания, травмы. Стоит отложить трудные работы, начинания, командировки, выход на новое место работы, медицинские процедуры. Водолей Сегодня Водолеи могут надеяться на долю везения, но все благие намерения, точные расчеты и добрые приметы звезды советуют им делить, как минимум, на два. В ответственный момент может подвести связь, не хватить средств или появиться техническое препятствие. Также может не хватить знаний. Срыв планов чреват нервозностью и ненужными ссорами. Возрастает риск проигрыша, просчета, неудачного старта. Рыбы Сегодня Рыбам не стоит пренебрегать подстраховкой. События дня — проверка на правильность планов, профессиональную компетенцию, надежность систем безопасности, качество работ или прочность отношений. Есть риск стресса, аврала, проверки, спора интересов, ненужной суеты или ступора, навеянного страхом. Нагрузки могут отразиться на здоровье, ошибки повлиять на репутацию, а помехи подорвать веру.