Опираемся на интуицию — финансовый гороскоп на 28 ноября

Читатели могут найти в нашем гороскопе ценные подсказки о том, как использовать позитивные энергии дня и избегать возможных трудностей.
Овен
Сегодня для Овнов, деятельность которых связана с добычей и переработкой морепродуктов, гостиничным, ресторанным и санаторно-курортным бизнесом, первая половина дня может сложиться весьма благоприятно. Также могут вырасти доходы от дополнительной подработки. Вторая половина дня отмечена ухудшением дел в сфере делового партнерского сотрудничества.
Телец
Сегодня Тельцы в первой половине дня могут прекрасно проявить себя в некоем общем деле, объединяя усилия группы людей вокруг единого проекта. Это относится к работе по организации акционерного общества, проведению собраний и совета директоров акционеров. Успешно пойдет проектно-конструкторская работа. В конце дня могут быть трения с подчиненными и технические поломки.
Близнецы
Сегодня у Близнецов в первой половине дня может быть прекрасное время для продвижения в карьере и повышения уровня доходов. Ваши инициативы могут быть с пониманием и поддержкой встречены вышестоящим руководством. Вместе с тем, во второй половине дня вы рискуете потерять финансовые накопления, которые получили вначале. Воздержитесь от шопинга.
Рак
Сегодня Ракам звезды настоятельно советуют с утра пораньше браться за дела и проявить инициативу и смелость в своих начинаниях. Особенно перспективным направлением деятельности является расширение бизнеса как географически, так и за счет ассортимента предлагаемых товаров и услуг. Во второй половине дня могут быть сложности при проведении строительных работ.
Лев
Сегодня Львы, имеющие свой бизнес, могут получить возможность увеличить свои доходы за счет снижения налогового груза и получения льготного режима ведения дел. Можно заниматься оформлением к получению положенных вам по закону выплат компенсаций, субсидий, пособий. Вместе с тем, на вторую половину дня не рекомендуется планировать деловые поездки и знакомства.
Дева
Сегодня для Дев первая половина дня может пройти вполне успешно. Вы можете рассчитывать на дальнейшее укрепление делового сотрудничества с партнерами, обсуждение с ними планов на будущее. Успешно идет работа в составе группы единомышленников. В конце дня воздержитесь от крупных покупок. Не торопитесь с крупными приобретениями - вскоре выбранный вами товар можно будет купить дешевле.
Весы
Сегодня Весы, занятые поисками работы, могут в первой половине дня найти приемлемый вариант. Звезды советуют вам быстро принимать решение относительно своего согласия — в случае промедления удачный шанс может быть упущен. Однако в конце дня не лучшее время для карьеры. Трудно придется тем, кто работает в постоянном непосредственном контакте с начальством.
Скорпион
Сегодня Скорпионы планируют проводить рекламные мероприятия по раскрутке своего бизнеса, и лучше запланировать это на первую половину дня. Ваши действия могут иметь положительный, но краткосрочный эффект. Также хорошо использовать это время для обмена опытом и приобретения знаний для повышения квалификации. В конце дня ваша активность может быть скована какими-то ограничениями.
Стрелец
Сегодня Стрельцы в первой половине дня могут быть сконцентрированы на теме недвижимости. Это удачное время для любых сделок с недвижимостью. Также хорошо пойдут дела у строителей, коммунальщиков. Во второй половине дня и вечером возможны разного рода неприятности типа технической поломки, что может нарушить ритм вашей работы.
Козерог
Сегодня Козерогам в первой половине дня звезды советуют самым тщательным образом сконцентрироваться на вопросах делового взаимодействия и обмена информацией. Именно в этом вы можете быть способны добиться впечатляющего успеха. Удачно проходят поездки и встречи, развивается партнерское сотрудничество. Во второй половине дня могут начать нарастать негативные тенденции в карьере.
Водолей
Сегодня Водолеи в первой половине дня могут преуспеть в текущих делах и в уровне доходов. Многие из вас могут получить выгодные заказы. Благодаря хорошим отношениям с коллегами по трудовому коллективу, вам будут оказывать всяческое содействие. Вторая половина дня может сложиться неблагоприятно для служебных командировок.
Рыбы
Сегодня Рыбы в первой половине дня могут быть вполне успешными, если будут действовать, опираясь исключительно на собственное понимание ситуации. Также может укрепиться ваша деловая репутация. Однако постарайтесь к середине дня закрепить свои положительные результаты и замедлить темп активности. Во второй половине дня вы можете столкнуться с финансовыми трудностями.