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Шутим друг над другом — любовный гороскоп на 28 ноября

27 ноября 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня юмор поможет сохранить отношения.

Шутим друг над другом — любовный гороскоп на 28 ноября
Фото: Image by Freepik

Наш гороскоп может помочь людям подготовиться к возможным вызовам или воспользоваться благоприятными возможностями этого дня.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют не разлучаться с любимым человеком или оставаться с ним на постоянной связи — так будет проще координировать действия и прояснять возникающие недоразумения. Все приключения, интриги, недомолвки будут восприниматься не как помеха, а как часть романтического общения.

Телец

Сегодня Тельцам звезды намекают, что им стоит быть в личных отношениях более гибкими, дипломатичными и терпимыми. Приветствуется снисходительность во всех вопросах, которые не являются ключевыми и принципиальными, например, не затрагивают базовые ценности или основу совместных планов.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть надежда смягчить горячий нрав партнера и поладить с ним, но им лучше оставаться начеку: любовная дипломатия подразумевает сглаживание острых углов и лукавство в некоторых вопросах. За комплиментом, милой шуткой или уклончивым замечанием иногда может скрываться совсем иное.

Рак

Сегодня у Раков есть шанс получить удовольствие от общения с объектом симпатий, если они готовы отказаться от своих ожиданий и подстроиться к обстоятельствам. С некоторыми Раками такая гибкость сыграет плохую шутку: они невольно поддержат отношения, которые однажды обернутся для них проблемами.

Лев

Сегодня для Львов ключом к любовной гармонии остается общение и звезды советуют не прерывать контакт «при любой погоде». Если планы сорвались, можно обменяться эмоциями по этому поводу и затем вместе помечтать о дальнейшем развитии романа, но помня, что это день догадок, а не конкретных обещаний.

Дева

Сегодня Девы могут быть вынуждены отстаивать свои позиции в отношениях или проявлять в них скрытность, но им стоит найти способ продемонстрировать и другие стороны своей натуры, например, хорошие манеры или умение делать комплименты. Проблемой дня может стать нехватка честности или ясности.

Весы

Сегодня у Весов любые событийные заминки работают на их интересы, подчеркивая их красоту, красноречие или иные личные достоинства. Неясную и напряженную ситуацию многие Весы сочтут всего лишь забавной, а слухи и интриги ловко обернут на пользу своим отношениям. Возможно приятное известие.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут что-то скрыть от любимого человека или столкнуться с его скрытностью. Также в эти сутки есть вероятность недоразумений внешнего характера, которые ставят в забавное или неясное положение обоих партнеров. Например, такая ситуация возможна из-за общения на чужом языке.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно не упорствовать в своих ошибках, а подшутить над собой или признать свой промах. Многое будет зависеть и от партнера: он может обидеться на погорячившегося Стрельца или безжалостно высмеять его порыв, либо пойти ему навстречу и отнестись к ситуации с юмором.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше смириться с путаницей или тайными сомнениями, поскольку взять ситуацию под свой контроль им будет трудно. Возможно, будут задерживаться сведения от любимого человека или его слова оставят неоднозначное впечатление. Не будет лишней дипломатичность в мелочах.

Водолей

Сегодня Водолеям день дает надежду на интересное общение и приятное свидание. В случае размолвки они могут надеяться на примирение, а при недоразумении на легкое разрешение ситуации в стиле «посмеялись и забыли». На некоторые детали они охотно закроют глаза. Возможна легкая интрига, добавляющая романтики.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить, что этот день не добавляет любовным отношениям ясности — более того, любой разговор способен дополнительно сгустить туман и запутать обоих партнеров. Лучшей линией поведения (особенно после ссоры или недоразумения) будет нейтральное общение на посторонние темы с долей юмора.
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