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Не переживаем из-за пустяков — любовный гороскоп на 30 ноября

29 ноября 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит тревожиться — в отношениях все было и будет хорошо.

Не переживаем из-за пустяков — любовный гороскоп на 30 ноября
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп поможет каждому читателю лучше понять потенциальные тенденции дня и принять более информированные решения в сфере личных отношений, карьеры и денег.

Овен

Сегодня Овнам стоит быть дипломатичнее, особенно в части совместного быта и согласования вкусов. Если партнерам изменит чувство юмора и здорового баланса, атмосфера в паре станет некомфортной. Чтобы противоречия не стали драмой, достаточно вовремя их нейтрализовать, найдя компромисс.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им не стоит придавать чересчур большое значение социальным формальностям. Общение с любимым человеком будет намного ровнее и гармоничнее, если не оглядываться на мелочи служебного или семейного этикета, а доверять только своей интуиции и сердцу.

Близнецы

Сегодня Близнецам красивый фасад любовных отношений не всегда гарантирует подлинную гармонию с партнером. Не все моменты романа будут однозначными. Возможны как забавные противоречия, так и завуалированные давние обиды. Кто-то один из партнеров может не видеть ничего плохого в двойной игре.

Рак

Сегодня Ракам свободные отношения или отношения на расстоянии, а также первая фаза нового романа, когда влюбленных интригует неоднозначность момента и неясность будущего, сулят самые приятные впечатления. В постоянных союзах многое зависит от общности привычек, дипломатичности и чувства юмора.

Лев

Сегодня Львы могут временно утратить пыл и самоуверенность. Из «амазонок» и «рыцарей без страха и упрека» женщины и мужчины этого знака могут превратиться в тонких ранимых натур, чувствительных к малейшему дискомфорту. Если свидание кажется важным, имеет смысл отложить его до завтра.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что главное условие приятного свидания — эмоциональная гармония и выстроенный на ее основе невербальный контакт. Не тот день, когда стоит много говорить, спешить с предложением, ответом, обещанием. Имеет смысл подождать с отправкой значимого личного сообщения.

Весы

Сегодня Весы охотно мирятся с дискомфортом и прощают пассии мелкие промахи, если роман едва завязался: чего не сделаешь ради надежды на счастье. А вот в постоянной паре многое зависит от сложившегося стиля общения: тут Весы могут быть как лояльными и заботливыми, так и недовольными, капризными.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют учитывать возможные шероховатости в своих личных отношениях, но не обращать на них особого внимания и не отменять из-за них свидание. Главные условия приятного общения — душевная гармония и сходство взглядов. Не спешите заводить новый серьезный разговор.

Стрелец

Сегодня Стрельцам сложно проявлять инициативу, выражать свои чувства открыто и прямо. Многие из них ощущают дискомфорт сами или создают его партнеру. Им может недоставать чувства меры, особенно в деликатной ситуации и в интимной обстановке. Это не лучший момент для начала отношений и сближения.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше избегать в своих личных отношениях неоднозначных моментов. Стоит подумать прежде, чем пошутить или сделать неординарный ход: и собственное чувство юмора, и чувство юмора партнера могут быть не на высоте. В общении работает правило «слово — серебро, а молчание — золото».

Водолей

Сегодня Водолеям не повредят такие качества, как чуткость, проницательность и чувство юмора. К событиям этого дня не стоит относиться серьезно, лучше рассматривать их как случайные эпизоды и житейские мелочи. Возможны противоречивые переживания из-за пустяков, не влияющие на ход романа.

Рыбы

Сегодня Рыб звезды намерены развлечь нестандартным поворотом событий в личной жизни, проверяя их чувство юмора или готовность к двойственным моментам. Возможна путаница или ситуация-перевертыш. Не самый удачный день для начала отношений: они могут оказаться нестабильными и не дающими уверенности.
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