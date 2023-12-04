Не паникуем и не делаем выводы раньше времени — гороскоп на 5 декабря

4 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

22 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве поможет сохранять фокус внимания на практической стороне дел, на деталях работы, здоровья или получения услуг.

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Гороскоп на сегодня говорит, что оптимальный выбор занятий и режима общения во многом зависит от событий дня вчерашнего, а также от самочувствия и работоспособности. Хорошо продолжать эффективные работы и успешные беседы, искать погрешности и исправлять ошибки. Лучше сделать перерыв там, где вспыхнула ссора или возникла неразрешимая на данный момент проблема, а риск причинить вред больше пользы. В течение дня может падать уровень энергии и нарастать рассеянность. Не стоит браться за новые задачи. Овен Сегодня Овнов могут отвлекать следы вчерашних приключений или повседневные рутинные дела, где возможны отдельные загадочные моменты. Функционирование техники или связи может требовать небольших обновлений. Не исключаются новости в личной жизни, финансовой или налоговой сфере. Не помешает найти время для проверки насущных мелочей, например, наличия медикаментов в автомобильной аптечке. Телец Сегодня Тельцам обстоятельства продолжают помогать, но выставляют им новое условие для успеха. Для многих Тельцов становится важной репутация и отношение к ним других людей. Одним Тельцам важна взаимная симпатия, любовь или брак, другим — верность совместным планам или надежда на общую материальную выгоду. Судьба дает дополнительный (возможно, последний) шанс стабилизировать отношения на будущее. Близнецы Сегодня Близнецам день не сулит новых трудностей в отношениях со значимыми людьми, но звезды рекомендуют не ослаблять контроль за уже имеющимися разногласиями: скорее всего, повод для них пока не изжит. Лучше уклониться от напряженного взаимодействия с конкретными врагами и конкурентами. С домочадцами и сослуживцами в целом пора стать дружелюбнее и терпимее: это поможет карьерным или другим планам. Рак Сегодня Раков вплоть до ночи могут преследовать отзвуки вчерашних событий, особенно, если они от природы чересчур впечатлительны. Если те или иные житейские мелочи начинают раздуваться до размеров вселенской катастрофы, звезды советуют не копить негативные эмоции в себе, а попробовать разделить их с другими людьми: не исключено, что проблема типична и найти собратьев по несчастью легче, чем кажется. Лев Сегодня Львам звезды советуют найти время для практических мелочей и повседневных нужд. Не стоит выпускать из поля зрения материальную сторону дел: возможно, стоит купить что-то полезное или подсчитать убытки. Пора заново оценить домашнюю или офисную обстановку: не исключено, что вступили в силу отложенные планы и изменились бытовые потребности, которые надо обсудить с коллегами или домочадцами. Дева Сегодня у Дев на первом месте собственные нужды и переживания. В течение дня у них будет время посоветоваться с друзьями, похвастаться своим успехом или пожаловаться на неудачу. Главное, от чего их предостерегают звезды — от продолжения опасной ссоры и упорствования в своей ошибке, особенно, если речь идет о доме. Важно быть самокритичнее, а неприятности воспринимать как уроки и предупреждения. Весы Сегодня Весам звезды советуют отложить все необязательные дела и новые начинания, так как этот день ослабляет общий тонус и чаще отнимает, чем дарит энергию. Не стоит оставлять без внимания симптомы недомоганий, особенно хронических. Также не помешает заново навести порядок в финансовых делах, уточнить список покупок, ввести режим разумной экономии или временного использования старых вещей. Скорпион Сегодня Скорпионам день может принести новые ощущения. Многие Скорпионы почувствуют себя комфортнее, сузив круг контактов, сократив свои запросы или став чуть избирательнее в своих симпатиях — что вовсе не означает, что они отказываются от общения, денег, вещей или любви. Может появиться стремление подвести итоги, а также трезво оценить свои чувства, нужды или планы с учетом будущих перспектив. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит критичнее относиться к своему поведению и не настаивать на своих ошибках. Им важно вовремя скорректировать свой стиль работы или образ действий, чтобы не подорвать здоровье, не потерять должность или доход, не лишиться ценных помощников или не разрушить свои планы. Не стоит ждать от себя слишком многого, в течение дня уровень работоспособности, энергии и азарта снизится. Козерог Сегодня Козерогам день оставляет отличную духовную и информационную подпитку, но может создать проблемы в активных занятиях. Он подходит для обдумывания полученных новостей и впечатлений, может склонить к интенсивной внутренней жизни. По возможности, стоит отложить лишнюю суету и физические нагрузки. Проясняется перспектива в важном деле, но утверждение конкретных планов пока имеет смысл отложить. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют взять под контроль свои профессиональные и материальные дела. Не стоит игнорировать новые нюансы и возможные проблемы в общении с налоговой инспекцией, страховой компанией, банком, бухгалтерией. Также ответственного подхода могут требовать личные отношения. Еще одной важной темой дня может оставаться безопасность в широком смысле, от финансовой до компьютерной. Рыбы Сегодня Рыбам стоит быть внимательнее к обстановке и настроению своих собеседников. Не исключено, что некоторые высказывания и поступки несут важный подтекст, который остался незамеченным из-за вчерашней напряженной атмосферы. Этот день подходит для продолжения благожелательных бесед и их частичного перевода в неформальное русло. От продолжения спора, критики, оправданий желательно воздержаться.