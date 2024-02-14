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Строим планы на будущее — финансовый гороскоп на 15 февраля

14 февраля 2024ГороскопыМарианна Басс

Самое время подумать о своем будущем.

Строим планы на будущее — финансовый гороскоп на 15 февраля
Фото: Image by katemangostar on Freepik
Гороскоп на сегодня расскажет, как преуспеть в своей жизни.

Овен

Сегодня Овнам круто: звезды с оптимизмом оценивают шансы на продвижение в карьере. Особенно это относится к тем, кто давно ждет повышения и имеет влиятельного тайного покровителя. Контакты с вышестоящим руководством могут оказаться полезными. Вместе с тем, этот день может стать весьма напряженным в коллективной работе, когда требуется взаимопонимание с другими людьми.

Телец

Сегодня Тельцам, возможно, звездами противопоказано проявлять инициативу в карьере. Пересекаться с вышестоящим начальством сегодня — значит провоцировать себя и его на конфликт. Дело в том, что вы не желаете подчиняться никакому авторитету и предпочитаете действовать самостоятельно. Вам могут сделать замечание, которое может выбить вас из рабочего ритма. Успешно пойдет профессиональное обучение.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут добиться успеха, опираясь на планомерное и методичное движение к цели. Особенно это относится к руководящим работникам. В прибыли будут те, кто причастен к финансовому сектору и к страховому бизнесу. Можно делать кадровые перестановки. Вместе с тем сейчас может быть затруднена внешнеэкономическая деятельность. Во время командировки могут возникнуть сложности.

Рак

Сегодня у Раков прекрасный день для партнерского сотрудничества и публичной деятельности. Особенно это почувствуют юристы и преподаватели вузов. Переговоры с иностранцами подойдут к успешному завершению. Также можно делиться своими знаниями с окружающими, публикуя в открытом доступе статьи, лекции. Однако вы не застрахованы от неожиданностей при проведении рискованных финансовых ситуаций.

Лев

Сегодня Львов может ждать весьма неоднозначный день. У вас в полной мере могут проявиться качества трудоголика, когда вы с удовольствием можете трудиться, вникать в детали, наводить порядок в делах. Вместе с тем у бизнесменов могут обостриться партнерские противоречия — переговоры о сотрудничестве могут сорваться. Вы можете столкнуться с претензиями со стороны клиентов.

Дева

Сегодня Девам рекомендуется активнее проявлять себя в творческой и публичной деятельности. Особенно это относится к сценическому искусству, гастролям, концертным выступлениям. Консультанты сетевого маркетинга сумеют значительно расширить количество заказчиков и подписчиков. Однако с коллегами по трудовому коллективу могут возникнуть трения.

Весы

Сегодня Весам в течение дня не рекомендуется совершать финансовые спекуляции любого рода. Страховые фирмы могут понести ущерб. Оптовые закупки товара с целью перепродажи могут не оправдать ожиданий. Однако этот день может стать успешным для работы по благоустройству производственных помещений: магазинов, офисов, складов. Хорошо идут ремонтные работы, строительство.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов, кто по роду работы вынужден совершать частые поездки и контактировать с клиентами, день станет вполне успешным. Хорошо проходят деловые поездки и встречи. Работа с документами может пойти без бюрократических проволочек. Источником неприятностей может стать любая публичная деятельность и переговоры с деловыми партнерами, особенно по вопросам аренды.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют отправляться в короткие деловые поездки и устанавливать новые знакомства. При выполнении повседневных дел не рекомендуется отвлекаться на посторонние разговоры. Возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Сосредоточьтесь на своих доходах и на повышении уровня профессионального мастерства, и тогда все пойдет удачнее.

Козерог

Сегодня Козерогам рекомендуется сконцентрировать свою активность на отладке взаимодействия в бизнесе и укреплении деловых связей. Это хорошее время для коротких поездок и информационного обмена. При этом важно, чтобы вы сами были инициатором деловых контактов. Вместе с тем звезды не советуют сейчас увлекаться покупками и любыми иными тратами денег. Осторожность в расходовании средств убережет вас от убытков.

Водолей

Сегодня для Водолеев, которые привыкли проявлять инициативу в бизнесе, это, вероятно, не лучший день. Дело в том, что сегодня вы можете быть склоны вести себя излишне поспешно и опрометчиво. Достаточно напряженной темой является недвижимость. Не исключены травмы при строительных работах. Тем не менее вам может оказать поддержку влиятельный покровитель.

Рыбы

Сегодня Рыб звезды могут склонять к коллективной деятельности. И вы поступите правильно, если начнете работать в тесном контакте с группой единомышленников. Успешно проходят дружеские встречи в неформальной обстановке и обсуждение совместных планов на будущее. Вместе с тем, старайтесь избегать всяких сомнительных связей и отложите деловые поездки.
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