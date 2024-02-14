Посвящаем больше времени любимым — гороскоп на 15 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что ее аспект к Меркурию советует обращать внимание на финансовые новости и вызванные ими дискуссии, намекает на вероятность сообщений из банков и других финансовых учреждений. Часть новостей может прийти от друзей по неофициальным каналам. Возможны заминки в денежных делах, внезапные находки и непредвиденные расходы. Не исключено стихийное собрание акционеров, вкладчиков или собственников. Возможны пищевые капризы и кулинарные экспромты.
Овен
Сегодня Овнам стоит учитывать материальную сторону своих планов. Возможно, предстоят дополнительные траты или на подходе очередная серия новостей, влияющая на бюджет нового проекта. День располагает к неожиданным крупным приобретениям и покупке новинок, увеличивает вероятность получить щедрый аванс или непредвиденный подарок, может принести вести от друзей, спонсоров, из финансовых учреждений.
Телец
Сегодня Тельцы могут рассчитывать на везение, но им все же стоит быть дальновиднее и рассчитывать свои силы еще «на берегу» — в противном случае, есть риск взять на себя слишком много и вскоре остаться без той моральной поддержки, которая сейчас воспринимается как должное. День может ознаменоваться совещанием, извещением или нестандартным разговором, влияющим на карьеру или социальный статус.
Близнецы
Сегодня Близнецы на верном пути, но сталкиваются с неожиданной проблемой, замедляющей прогресс. Источником затруднений (или, наоборот, ключом к решению задачи) могут стать дела материальные. Также есть вероятность заминок из-за устаревших способов связи или неготовности к большому объему непривычной информации. Поиск нестандартного решения проблемы одновременно будет способом расширить кругозор.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют оптимистичнее смотреть в будущее. Сохранять позитивный настрой многим Ракам помогут друзья. Дополнительный профит или добрые надежды может принести членство в популярной группе. Также поднять настроение и улучшить перспективы в этот день может неожиданная выгодная сделка, щедрый аванс, материальный бонус. Возможно активное обсуждение новостей, участие в дискуссии.
Лев
Сегодня у Львов внимание привлекает обсуждение происходящих вокруг событий и их влияние на будущее, например, на их брачный союз, деловое партнерство, карьерные перспективы, на отношения с друзьями или аудиторией. Центральной темой этого дня может стать участие в корпоративном мероприятии, совещании, собрании или неформальной дискуссии. Частично смягчить остроту ситуации поможет дружелюбный тон.
Дева
Сегодня Девы могут надеяться на удачу и моральную поддержку, а также на бонус в виде расширения кругозора, дополнительных знакомств или открытия новых путей. Побочным эффектом бурных событий могут стать волнения, непривычные ощущения, нетипичные недомогания. Высока вероятность приключений и нервозности в путешествии, при общении с иностранцами, при адаптации к новому месту работы или типу связи.
Весы
Сегодня для Весов день может быть связан с перестройкой в личных отношениях или привычках, переменой в финансовых планах или жилищных условиях. Не исключено, что такие процессы будут сопровождаться паузой в текущих делах, сомнениями или элементами духовного кризиса. Возможны сюрпризы в поведении друзей, спонсоров, детей, любимых. В такой ситуации звезды советуют повременить с новыми начинаниями.
Скорпион
Сегодня Скорпионам важно подбирать для себя оптимальную линию поведения в нестандартной обстановке или новом обществе. Если накануне вы погорячились, поищите способ смягчить произведенный вашим поступком эффект. Не стоит испытывать чужое терпение, доброту и великодушие на прочность, чтобы не лишиться дружбы нужных людей или групп. Стремясь к независимости, учитывайте и чужое стремление к свободе.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться с обновлениями на работе или в окружающей обстановке. Перемены могут быть и добровольными, и вынужденными. Многим Стрельцам придется подстроиться под новшества в целом и проявлять свободу выбора лишь в отдельных деталях. Возможны непредвиденные совещания с коллегами и подчиненными, неожиданные сообщения из сервисов, интересные неформальные беседы «в кулуарах».
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит бояться неожиданностей, в том числе, непредвиденных известий. Волнения и неудобства будут иметь свои хорошие стороны, например, будет получен полезный опыт, позволяющий быстрее адаптироваться к новым условиям или минимизировать кризис. Возможно, пора перестроить финансовые дела, чтобы в дальнейшем они шли гладко. Звезды советуют отложить несрочные покупки и платежи.
Водолей
Сегодня у Водолеев в приоритете идеи свободы и прогресса, которые они стремятся отстаивать не только на словах. Возможно, они захотят активнее следовать собственному оригинальному формату питания или нестандартному стилю мышления. Возможны думы о смене привычного уклада, о новом доме, офисе, машине. Между семьей и друзьями многие Водолеи будут склонны выбрать второе, например, жизнь в коммуне.
Рыбы
Сегодня для Рыб необычная обстановка может оказаться гармоничной, если они остаются наблюдателями событий и не втянуты слишком активно в чужие дела. Возможны новости, нечаянные открытия и находки. Наибольшие сложности представят поездки и коммуникации: в них возможны сюрпризы. Предпочтительнее неформальный стиль общения. Лучше отложить целевые командировки, официальные визиты, рутинные покупки.