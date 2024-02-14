Посвящаем больше времени любимым — гороскоп на 15 февраля

14 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце подчеркивает важность материальной стороны событий, напоминает о трансформации коллективных ресурсов, ценностей и платежных систем.

Фото: rambler